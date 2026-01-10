onedio
Dünyanın İlk ve Tek Su Altı Kavşağı! Tam 11 Kilometrelik Tünelin İçinde

Gökçe Cici
10.01.2026 - 16:20

Faroe Adaları’nı gezenlerin çoğu, yolculuk sırasında karşılaşılan sıra dışı kavşakla şaşkınlık yaşıyor. Deniz seviyesinin çok altında, uzun tünel ağının ortasında konumlanan yapı, ulaşım sürelerini ciddi ölçüde kısaltıyor. Kuzey Atlantik koşulları nedeniyle adalar arası bağlantı her dönem zorlayıcıydı. Geliştirilen tünel sistemi, günlük yaşamı kökten değiştirdi. Ortaya çıkan manzara ise yolculuğu teknik deneyimden görsel şölene taşıdı.

Deniz altındaki kavşak, Eysturoy Tüneli’nin kalbinde yer alıyor

Dünyada eşi bulunmayan su altı kavşağı, Eysturoy Tunnel içinde konumlanıyor. Aralık 2020 tarihinde hizmete giren tünel, Faroe Adaları’ndaki ana yerleşimleri birbirine bağlıyor. Deniz yüzeyinin yaklaşık 187 metre altından geçen güzergah, 11 kilometrelik uzunluğa sahip. Tünelin merkezindeki kavşak sayesinde farklı yönlere geçiş sağlanıyor.

Ulaşım süreleri dramatik şekilde azaldı. Başkent Torshavn ile Runavik arasındaki yolculuk, saatleri bulan süreden dakikalara indi. Kuzey Atlantik’te sık yaşanan sert hava koşulları, feribot ve kara yolu planlarını sık sık sekteye uğratıyordu. Deniz altı çözüm, günlük yaşamın temposunu belirgin ölçüde rahatlattı.

Faroe Adaları, tüneller sayesinde ada olma fikrine meydan okuyor

İskoçya ile İzlanda arasında konumlanan Faroe Adaları, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge statüsünde yer alıyor. On yedi yerleşimli ada, kayalık yapısı ve değişken iklimiyle tanınıyor. Coğrafi koşullar, uzun yıllar ulaşımı zorlaştırdı. Çözüm olarak geliştirilen tünel ağı, kara üstü ve deniz altı geçişlerle adaları neredeyse tek parça haline getirdi.

Ağ kapsamında on yedi kara tüneli ve dört deniz altı geçiş bulunuyor. Tasarım sürecinde dünyanın önde gelen mühendisleri ve jeologları görev aldı. Güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik öncelik olarak ele alındı. Atlantik’in üzerindeki su kütlesi, yapı güvenliği açısından risk oluşturmuyor; tüneller uzun vadeli kullanım hedefiyle inşa edildi.

Eysturoy Tüneli’ndeki kavşak, renkli ışık tasarımıyla sürücüler üzerinde güçlü etki yaratıyor

Görsel düzenleme, kimi zaman kuzey ışıklarını kimi zaman deniz canlılarını çağrıştırıyor. Uluslararası basın, sürüş deneyimini büyülü olarak tanımlıyor. Uzun ve karanlık güzergâh boyunca sanat çalışmaları, dikkat seviyesini yüksek tutmayı amaçlıyor.

Ağdaki diğer geçişlerde de benzer yaklaşım görülüyor. Sandoy Tunnel, karanlıkta parlayan totemlerle süslü.

