Dünyanın İlk ve Tek Su Altı Kavşağı! Tam 11 Kilometrelik Tünelin İçinde
Faroe Adaları’nı gezenlerin çoğu, yolculuk sırasında karşılaşılan sıra dışı kavşakla şaşkınlık yaşıyor. Deniz seviyesinin çok altında, uzun tünel ağının ortasında konumlanan yapı, ulaşım sürelerini ciddi ölçüde kısaltıyor. Kuzey Atlantik koşulları nedeniyle adalar arası bağlantı her dönem zorlayıcıydı. Geliştirilen tünel sistemi, günlük yaşamı kökten değiştirdi. Ortaya çıkan manzara ise yolculuğu teknik deneyimden görsel şölene taşıdı.
Deniz altındaki kavşak, Eysturoy Tüneli’nin kalbinde yer alıyor
Faroe Adaları, tüneller sayesinde ada olma fikrine meydan okuyor
Eysturoy Tüneli’ndeki kavşak, renkli ışık tasarımıyla sürücüler üzerinde güçlü etki yaratıyor
