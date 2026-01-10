Dünyanın İlk ve Tek Su Altı Kavşağı! Tam 11 Kilometrelik Tünelin İçinde

İskoçya ile İzlanda arasında konumlanan Faroe Adaları, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge statüsünde yer alıyor. On yedi yerleşimli ada, kayalık yapısı ve değişken iklimiyle tanınıyor. Coğrafi koşullar, uzun yıllar ulaşımı zorlaştırdı. Çözüm olarak geliştirilen tünel ağı, kara üstü ve deniz altı geçişlerle adaları neredeyse tek parça haline getirdi.

Ağ kapsamında on yedi kara tüneli ve dört deniz altı geçiş bulunuyor. Tasarım sürecinde dünyanın önde gelen mühendisleri ve jeologları görev aldı. Güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik öncelik olarak ele alındı. Atlantik’in üzerindeki su kütlesi, yapı güvenliği açısından risk oluşturmuyor; tüneller uzun vadeli kullanım hedefiyle inşa edildi.