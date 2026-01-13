Duvardaki Lekeleri Boyaya Zarar Vermeden Temizlemenin 2 Basit Hilesi

Ev temizliği içerikleriyle tanınan Torera George, duvar lekeleri için alışılmışın dışında öneri paylaştı. Çamaşır suyu ya da sert temizleyiciler yerine banyoda sıkça bulunan asetonu tercih ettiğini anlattı. Paylaşılan videoda pamuk ped üzerine dökülen aseton, leke üzerinde nazikçe gezdiriliyor ve izler saniyeler içinde kayboluyor.

Aseton yağ, kir ve parmak izleri üzerinde hızlı çözülme sağlıyor. En önemli nokta sürtme gücü değil, hafif dokunuş. Aşırı baskı uygulanmadığında boya yüzeyinde matlaşma görülmüyor. Torera George’un karşılaştırmalı denemelerinde aynı leke üzerinde sihirli sünger de kullanıldı. Sonuçlar ise net; aseton hızlı temizlerken boya yüzeyi korunuyor.