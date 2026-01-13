onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Duvardaki Lekeleri Boyaya Zarar Vermeden Temizlemenin 2 Basit Hilesi

Duvardaki Lekeleri Boyaya Zarar Vermeden Temizlemenin 2 Basit Hilesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 12:10

Evlerde çoğu zaman duvarlar özenle boyanıyor ve en küçük iz bile göze batıyor. El sürtmesi, yağlı parmak izi ya da kalem lekesi derken görüntü hızla bozuluyor. Ağır kimyasallar ise boyayı soldurabiliyor. İyi haber şu ki zarar riski olmadan temizlik yapılabiliyor! İşte 2 basit hile...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada konuşulan yöntem sandığınızdan daha basit

Sosyal medyada konuşulan yöntem sandığınızdan daha basit

Ev temizliği içerikleriyle tanınan Torera George, duvar lekeleri için alışılmışın dışında öneri paylaştı. Çamaşır suyu ya da sert temizleyiciler yerine banyoda sıkça bulunan asetonu tercih ettiğini anlattı. Paylaşılan videoda pamuk ped üzerine dökülen aseton, leke üzerinde nazikçe gezdiriliyor ve izler saniyeler içinde kayboluyor.

Aseton yağ, kir ve parmak izleri üzerinde hızlı çözülme sağlıyor. En önemli nokta sürtme gücü değil, hafif dokunuş. Aşırı baskı uygulanmadığında boya yüzeyinde matlaşma görülmüyor. Torera George’un karşılaştırmalı denemelerinde aynı leke üzerinde sihirli sünger de kullanıldı. Sonuçlar ise net; aseton hızlı temizlerken boya yüzeyi korunuyor.

Evde bulunan alternatiflerle izleri hafifletmek mümkün

Evde bulunan alternatiflerle izleri hafifletmek mümkün

Leke yeni oluştuysa sabunlu su yeterli olabiliyor. Ilık suyla nemlendirilen bez, dıştan içe doğru hareketlerle izleri hafifletiyor. Yağlı parmak izlerinde seyreltilmiş beyaz sirke çözeltisi tercih ediliyor. Oran önemli; dört ölçü suya tek ölçü sirke kullanımı daha güvenli sonuç veriyor ve parlak yüzeylerde etkisini gösteriyor.

Kalem izleri için silgi süngerleri düşük baskıyla kullanılabiliyor. Daha inatçı yağ lekelerinde karbonat ve su karışımı devreye giriyor. Yoğun kıvamlı macun leke üzerine nazikçe yayılıyor, ardından nemli bezle temizleniyor.

Sihirli sünger her yüzey için masum sayılmıyor

Sihirli sünger her yüzey için masum sayılmıyor

Sihirli süngerler pratikliğiyle öne çıksa da duvar boyası söz konusu olduğunda temkinli yaklaşım gerekiyor. Gözenekli yapı, lekeyle birlikte boya katmanını da aşındırabiliyor. Özellikle mat ve yarı mat yüzeylerde renk açılması riski ortaya çıkıyor.

Karşılaştırmalı temizlikte sünger daha uzun sürede etki gösterirken alttaki boya tabakası zarar gördü. Dayanıklı ve parlak yüzeylerde sınırlı baskıyla sonuç alınabiliyor fakat hassas duvarlar için önerilmiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın