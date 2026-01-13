Neredeyse Her Evde Var! Uzmanlar Popüler Ev Çiçeği Hakkında Uyardı

Atatürk çiçeği, sütleğengiller ailesine ait süs bitkileri arasında bulunuyor. Kırmızı ve yeşil tonlarıyla özellikle kış aylarında ev dekorasyonunun vazgeçilmez parçalarından sayılıyor. Ancak gövde ya da yaprak zarar gördüğünde ortaya çıkan sütlü öz, cilt üzerinde tahrişe yol açabiliyor.

Uzmanlara göre söz konusu öz, hassas ciltlerde kızarıklık, yanma hissi ve kaşıntı oluşturabiliyor. Özellikle budama sırasında ya da yer değiştirirken gövdenin kırılması temas riskini artırıyor. El, bilek ve parmak bölgeleri en sık etkilenen alanlar arasında yer alıyor.