Neredeyse Her Evde Var! Uzmanlar Popüler Ev Çiçeği Hakkında Uyardı
Ev bitkileri yaşam alanlarına estetik katıyor. Renkli yapraklar evleri daha canlı gösteriyor. Atatürk çiçeği de en sık tercih edilenler arasında yer alıyor. Ancak görsel çekiciliğin ardında dikkat edilmesi gereken detaylar bulunuyor. Uzmanlar temas sonrası yaşanan cilt sorunlarına vurgu yapıyor.
Tanıdık geldi değil mi? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göz alıcı yapraklar masum görünse de temas sorun yaratabiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temas sonrası belirtiler zamanla daha belirgin hale geliyor
Uzmanlar evde Atatürk çiçeği bulunduranları uyarıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın