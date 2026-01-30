onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İki Denizi Ortadan Ayıran Cam Köprü! Lacivert ile Turkuaz Yan Yana Akıyor

İki Denizi Ortadan Ayıran Cam Köprü! Lacivert ile Turkuaz Yan Yana Akıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 17:05

Sosyal medyada sık sık 'gerçek mi, montaj mı?' sorularıyla paylaşılan Glass Window Bridge, Bahamalar’ın Eleuthera Adası üzerinde yer alıyor. Koyu lacivert Atlas Okyanusu ile cam gibi turkuaz tonlara sahip Bight of Eleuthera, neredeyse yan yana uzanıyor. İki farklı su kütlesi, yalnızca dar kaya şeridi ve asfalt yol ile ayrılıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atlas Okyanusu ile Bight of Eleuthera, tek noktada iki farklı renk dünyası yaratıyor

Atlas Okyanusu ile Bight of Eleuthera, tek noktada iki farklı renk dünyası yaratıyor

Cam Pencere Köprüsü, Eleuthera Adası’nın en dar noktasında konumlanıyor. Bir tarafta derin, dalgalı ve koyu tonlara sahip Atlas Okyanusu uzanırken diğer tarafta sığ, sakin ve açık renkli Bight of Eleuthera yer alıyor. Kaya şeridi genişliği 10 metreye dahi ulaşmıyor. Yol, adeta iki ayrı deniz rengine temas ediyor.

Coğrafi yapı kontrastın temel kaynağını oluşturuyor. Adanın dış kıvrımına bakan kısımda derinlik, güçlü akıntılar ve yoğun dalga hareketi hakim. İç kıvrım tarafında ise korunaklı yapı, düşük akıntı hızı ve sığ deniz tabanı öne çıkıyor. Kum ve tortu hareketi sınırlı kaldığı için su daha berrak, daha açık tonlarda görünüyor.

Eleuthera Adası, yalnızca köprüyle değil coğrafi yapısıyla da dikkat çekiyor

Eleuthera Adası, yalnızca köprüyle değil coğrafi yapısıyla da dikkat çekiyor

Eleuthera, uzun ve ince yapıya sahip adalar arasında yer alıyor. Eleuthera, uzun ve ince yapıya sahip adalar arasında yer alıyor. Yaklaşık 177 km uzunluğa sahip adanın genişliği bazı noktalarda yalnızca birkaç kilometreye kadar düşüyor. Doğu kıyısında yüksek kayalıklar, sert dalgalar ve derin mavi tonlar öne çıkıyor. Batı kıyısında ise sakin sular, açık renkli kumsallar ve turkuaz deniz görüntüsü hakim.

Adanın iç tarafında Bight of Eleuthera adı verilen geniş koy bulunuyor. Sığ yapı, güçlü akıntılardan korunmuş konum ve doğal bariyer etkisi, su renginin parlak ve berrak görünmesini sağlıyor. Atlas Okyanusu tarafında ise derinlik artışı, akıntı yoğunluğu ve dalga enerjisi renk tonlarını koyulaştırıyor. Cam Pencere Köprüsü noktası, tüm özelliklerin kesiştiği coğrafi kırılma hattı niteliği taşıyor.

Cam Pencere Köprüsü, doğal kemerden beton köprüye uzanan tarih taşıyor

Cam Pencere Köprüsü, doğal kemerden beton köprüye uzanan tarih taşıyor

Geçmişte köprü noktasında doğal taş kemer bulunuyordu. Sert fırtınalar ve yüksek dalga hareketleri sonucunda taş yapı zamanla yok oldu. Günümüzde görülen beton köprü, doğal geçidin yerini aldı. 19. yüzyılda Amerikalı ressam Winslow Homer, kaybolan taş kemeri 'Glass Window' adlı eserinde resmetti.

Günümüzde Cam Pencere Köprüsü, yalnızca görsel kontrast değil kültürel hafıza açısından da önem taşıyor. Fırtınalı dönemlerde alan güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılıyor. Sert rüzgarlar ve yüksek dalgalar, geçişi tehlikeli hale getirebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın