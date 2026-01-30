İki Denizi Ortadan Ayıran Cam Köprü! Lacivert ile Turkuaz Yan Yana Akıyor

Cam Pencere Köprüsü, Eleuthera Adası’nın en dar noktasında konumlanıyor. Bir tarafta derin, dalgalı ve koyu tonlara sahip Atlas Okyanusu uzanırken diğer tarafta sığ, sakin ve açık renkli Bight of Eleuthera yer alıyor. Kaya şeridi genişliği 10 metreye dahi ulaşmıyor. Yol, adeta iki ayrı deniz rengine temas ediyor.

Coğrafi yapı kontrastın temel kaynağını oluşturuyor. Adanın dış kıvrımına bakan kısımda derinlik, güçlü akıntılar ve yoğun dalga hareketi hakim. İç kıvrım tarafında ise korunaklı yapı, düşük akıntı hızı ve sığ deniz tabanı öne çıkıyor. Kum ve tortu hareketi sınırlı kaldığı için su daha berrak, daha açık tonlarda görünüyor.