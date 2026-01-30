İki Denizi Ortadan Ayıran Cam Köprü! Lacivert ile Turkuaz Yan Yana Akıyor
Sosyal medyada sık sık 'gerçek mi, montaj mı?' sorularıyla paylaşılan Glass Window Bridge, Bahamalar’ın Eleuthera Adası üzerinde yer alıyor. Koyu lacivert Atlas Okyanusu ile cam gibi turkuaz tonlara sahip Bight of Eleuthera, neredeyse yan yana uzanıyor. İki farklı su kütlesi, yalnızca dar kaya şeridi ve asfalt yol ile ayrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atlas Okyanusu ile Bight of Eleuthera, tek noktada iki farklı renk dünyası yaratıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eleuthera Adası, yalnızca köprüyle değil coğrafi yapısıyla da dikkat çekiyor
Cam Pencere Köprüsü, doğal kemerden beton köprüye uzanan tarih taşıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın