Araştırmaya Göre İnsanların Fiziksel Olarak Zirveye Ulaştığı Yaş!
Fiziksel zirvenin çoktan geride kaldığını düşünenler için çarpıcı veriler geldi. İsveç’te neredeyse yarım asır süren kapsamlı takip çalışması, insan vücudunun en yüksek performansa ulaştığı yaşı ortaya koydu. Sonuçlara göre genel fiziksel kapasite 35 yaş civarında en üst seviyeye ulaşıyor. Ardından yavaş ama istikrarlı gerileme başlıyor. Üstelik düzenli spor yapanlar da aynı yaş aralığında tavana ulaşıyor.
Araştırma, aynı kişileri 47 yıl boyunca takip etti
Egzersiz zirveyi değiştirmiyor ama düşüşün şiddetini etkiliyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
