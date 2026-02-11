Araştırmaya Göre İnsanların Fiziksel Olarak Zirveye Ulaştığı Yaş!

Çalışma, 1974’te 16 yaşındaki katılımcılarla başladı ve tam 47 yıl boyunca aynı kişiler düzenli aralıklarla takip edildi. Araştırmacılar 16, 27, 34, 52 ve 63 yaşlarında aerobik kapasite, kas dayanıklılığı ve kas gücü ölçümleri yaptı. Farklı kuşakları karşılaştırmak yerine aynı bedenlerin zaman içindeki değişimi izlendi. Bu yönüyle alanındaki en nadir uzun dönemli çalışmalardan sayılıyor.

Elde edilen veriler net tablo çiziyor. Kas dayanıklılığı ve aerobik kapasite 20’li yaşların sonu ile 30’lu yaşların ortasında en yüksek noktaya ulaşıyor. Sonrasında düşüş başlıyor. İlk yıllarda gerileme oranı yılda yüzde 1’in altında kalıyor. Yaş ilerledikçe hız artıyor ve yıllık kayıp yüzde 2,5 seviyesine kadar çıkabiliyor. 60’lı yaşların başında katılımcılar, zirve dönemlerine kıyasla fiziksel kapasitenin yüzde 30 ila 48’ini kaybetmiş durumda.

Kas gücü ise farklı zaman çizelgesi izliyor. Erkekler en yüksek seviyeye 20’li yaşların sonlarında ulaşırken kadınlarda zirve 19 yaş civarında görülüyor.