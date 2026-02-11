onedio
Araştırmaya Göre İnsanların Fiziksel Olarak Zirveye Ulaştığı Yaş!

Gökçe Cici
11.02.2026 - 11:16

Fiziksel zirvenin çoktan geride kaldığını düşünenler için çarpıcı veriler geldi. İsveç’te neredeyse yarım asır süren kapsamlı takip çalışması, insan vücudunun en yüksek performansa ulaştığı yaşı ortaya koydu. Sonuçlara göre genel fiziksel kapasite 35 yaş civarında en üst seviyeye ulaşıyor. Ardından yavaş ama istikrarlı gerileme başlıyor. Üstelik düzenli spor yapanlar da aynı yaş aralığında tavana ulaşıyor.

Araştırma, aynı kişileri 47 yıl boyunca takip etti

Çalışma, 1974’te 16 yaşındaki katılımcılarla başladı ve tam 47 yıl boyunca aynı kişiler düzenli aralıklarla takip edildi. Araştırmacılar 16, 27, 34, 52 ve 63 yaşlarında aerobik kapasite, kas dayanıklılığı ve kas gücü ölçümleri yaptı. Farklı kuşakları karşılaştırmak yerine aynı bedenlerin zaman içindeki değişimi izlendi. Bu yönüyle alanındaki en nadir uzun dönemli çalışmalardan sayılıyor.

Elde edilen veriler net tablo çiziyor. Kas dayanıklılığı ve aerobik kapasite 20’li yaşların sonu ile 30’lu yaşların ortasında en yüksek noktaya ulaşıyor. Sonrasında düşüş başlıyor. İlk yıllarda gerileme oranı yılda yüzde 1’in altında kalıyor. Yaş ilerledikçe hız artıyor ve yıllık kayıp yüzde 2,5 seviyesine kadar çıkabiliyor. 60’lı yaşların başında katılımcılar, zirve dönemlerine kıyasla fiziksel kapasitenin yüzde 30 ila 48’ini kaybetmiş durumda.

Kas gücü ise farklı zaman çizelgesi izliyor. Erkekler en yüksek seviyeye 20’li yaşların sonlarında ulaşırken kadınlarda zirve 19 yaş civarında görülüyor.

Egzersiz zirveyi değiştirmiyor ama düşüşün şiddetini etkiliyor

Araştırma, düzenli egzersizin zirve yaşını ileri taşımadığını da ortaya koyuyor. Hayatı boyunca aktif kalan katılımcılar da yaklaşık aynı yaş aralığında en yüksek performansa ulaşıyor. Yani tavan noktası değişmiyor. Değişen şey, sonrasındaki sürecin nasıl hissedildiği.

Gençlikten itibaren aktif kalan kişiler, tüm ölçümlerde daha yüksek fitness seviyelerini koruyor. Yetişkinlik döneminde hareket düzeyini artıran katılımcılarda da dikkat çekici artış görülüyor. Fiziksel kapasite, daha az aktif akranlara kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek ölçülüyor. Araştırmanın başyazarı Maria Westerståhl, fiziksel aktivitenin performans kaybını tamamen durdurmasa da yavaşlattığını vurguluyor.

