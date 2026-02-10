onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İkiz Kardeşini 36 Yıl Boyunca Karnında Taşıyan Adam: Tıp Tarihine Geçti!

İkiz Kardeşini 36 Yıl Boyunca Karnında Taşıyan Adam: Tıp Tarihine Geçti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 18:36

Hindistan’ın Nagpur kentinde doğan Sanju Bhagat, uzun yıllar çiftçilik yaparak hayatını sürdürdü. Çocukluk ve gençlik döneminde sağlıkla ilgili dikkat çeken sorun yaşanmadı. Yirmili yaşların sonuna doğru karın bölgesindeki anormal büyüme çevrenin ilgisini çekti. Zaman geçtikçe fiziksel yük arttı ve günlük işler zorlaştı. 1999 yılında yaşanan acil durum, tüm tabloyu kökten değiştirdi.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar boyunca fark edilen şişlik, hayatın parçası haline geldi

Yıllar boyunca fark edilen şişlik, hayatın parçası haline geldi

Sanju Bhagat, 1963 yılında dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren tarlada çalıştı, ailesini geçindirmek için ağır emek verdi. Yirmili yaşların sonuna gelindiğinde karın bölgesi alışılmadık şekilde büyümeye başladı. Beslenme düzeni değişmediği halde ortaya çıkan görüntü, çevrede şaşkınlık yarattı.

Otuzlu yaşlara yaklaşırken büyüme hız kazandı. Sırt ağrıları arttı, hareket kabiliyeti azaldı. Aile üyeleri hastaneye gitmesi yönünde ısrarcı oldu. Maddi kaygılar ve işten uzak kalma düşüncesi, sağlık kontrolünü yıllarca erteletti. Son noktada nefes alamama sorunu yaşandı ve ambulansla Mumbai’deki Tata Memorial Hastanesine sevk edildi.

Ameliyathane kapısı açıldığında tablo tamamen değişti

Ameliyathane kapısı açıldığında tablo tamamen değişti

Hastanede görevli doktorlar ilk incelemede tümör şüphesiyle hazırlık yaptı. Operasyon sırasında karın bölgesi açıldığında yoğun sıvı boşaldı. Ardından kemik yapıları fark edildi. Görülen manzara, klasik tıbbi senaryolarla örtüşmedi.

Operasyonu yöneten Ajay Mehta, karşılaşılan yapının tümör olmadığını anladı. İçeride saç, uzuv, çene kemiği ve dişler yer alıyordu. Tıp ekibi, şaşkınlık ve endişeyi aynı anda yaşadı. Karın içinde gelişimini sürdüren yapı, Sanju Bhagat ile aynı embriyonik kökenden geliyordu. Müdahale sonrası çıkarılan doku, yaşama tutunamadı.

Uzmanlar ilk etapta “kaybolan ikiz sendromu” ihtimalini değerlendirdi.

Uzmanlar ilk etapta “kaybolan ikiz sendromu” ihtimalini değerlendirdi.

O tanımda embriyo erken dönemde gelişimini durdurur ve zamanla yok olur. Sanju Bhagat vakasında durum farklıydı. İçerideki yapı, on yıllar boyunca gelişimini sürdürmüştü.

Tıbbi literatürde 'fetus in fetu' olarak adlandırılan sendrom, ikiz gebelik sırasında ayrışmanın tamamlanmamasıyla ortaya çıkıyor. Ev sahibi beden, diğerinin yaşamını sürdürmesini sağlıyor. Dünya genelinde son derece az sayıda örnek kayıt altına alındı. Ameliyat sonrası Sanju Bhagat iyileşme sürecine girdi ve ek incelemelere onay vermedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın