Sevgili Terazi, bu hafta sonunun sana armağanı, huzur dolu ve sakin bir enerji olacak. Bu enerji, üretkenliğini kat ve kat artırıp hayatına yeni bir boyut kazandıracak. Bugünün mottosu ise her ne kadar mükemmeliyetçi bir ruha sahip olsan da doğru niyetlerle hareket etmek olacak.

Tam da bu noktada iş hayatında, belki de uzun zamandır seni strese sokan bir durum hakkında farklı bir bakış açısı geliştireceksin. Bu durum, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir açıdan bakmanı sağlayacak. Bu yeni perspektif, hayatını yönetme konusunda sana ilham verecek ve işlerini kolaylaştıracak.

Günün ilerleyen saatlerinde, belki de uzun zamandır aklında olan bir değişiklik yapma isteği belirebilir. Bu, belki de küçük bir alışkanlık değişikliği olabilir ya da belki de hayatını tamamen değiştirecek bir iş değişikliği olabilir. Sınırları aşmaya varsan, senin için her şey değişebilir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…