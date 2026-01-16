Servise Servet Dökmeyin! Uzmanlardan Aracınıza Zarar Vermeden Temizleme Önerileri

Yıkama sırasında en temel kural, aracı yukarıdan aşağıya doğru temizlemektir. Tavan, kaput ve bagaj gibi daha az kirlenen üst bölümlerden başlayıp çamurluk ve marşpiyel gibi alt ve daha kirli alanlara doğru ilerlemek, kirin temizlenen yüzeylere tekrar bulaşmasını önler.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de doğrudan güneş altında yıkama yapmamaktır. Güneşin etkisiyle hızla kuruyan su ve şampuan, boya üzerinde çıkması zor kireç lekeleri ve izler bırakabilir. Bu nedenle yıkama işlemi için gölgeli alanlar ya da günün serin saatleri tercih edilmelidir.