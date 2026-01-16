3 Bin Yıllık Kalenin Harcında Su Yerine Süt Kullanıldı İddiası! Hala Sapasağlam Ayakta Duruyor

Söylentiye göre, kalenin yapıldığı dönemde yaşanan şiddetli su kıtlığı nedeniyle harcın karılmasında su yerine süt kullanılmıştır. Yaklaşık 3 bin yıldır dimdik ayakta duran bu devasa surların dayanıklılığı, kimileri tarafından bu özel karışıma bağlanıyor.

Harput Kalesi’nin sadece görünen yüzü değil, yer altındaki gizemleri de dikkat çekicidir. Çok sayıda dehliz ve zindana sahip olan kale hakkında anlatılan bir diğer efsane ise kalenin akıbetiyle ilgilidir. İnanışa göre, kalenin gizli bir köşesinde tavana ince bir kılla bağlı duran bir güğüm bulunmaktadır. Bu güğüm yere düştüğü an, kalenin de tamamen yıkılacağı söylenir.