3 Bin Yıllık Kalenin Harcında Su Yerine Süt Kullanıldı İddiası! Hala Sapasağlam Ayakta Duruyor
Elazığ’ın kadim tarihine tanıklık eden ve Urartular tarafından M.Ö. 8. yüzyılda inşa edilen Harput Kalesi, kış mevsiminin gelişiyle birlikte büyüleyici bir beyazlığa büründü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan bu görkemli yapı, sadece mimarisiyle değil, asırlardır dilden dile dolaşan efsaneleriyle de ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor. Bu efsanelerden en bilineni ise kalenin yapım aşamasında harcında süt kullanıldığıdır.
Halk arasında "Süt Kalesi" olarak bilinen yapının bu ismi alması, inşa sürecindeki ilginç bir rivayete dayanıyor.
Perslerden Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kale, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.
