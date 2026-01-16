onedio
3 Bin Yıllık Kalenin Harcında Su Yerine Süt Kullanıldı İddiası! Hala Sapasağlam Ayakta Duruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 12:13

Elazığ’ın kadim tarihine tanıklık eden ve Urartular tarafından M.Ö. 8. yüzyılda inşa edilen Harput Kalesi, kış mevsiminin gelişiyle birlikte büyüleyici bir beyazlığa büründü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan bu görkemli yapı, sadece mimarisiyle değil, asırlardır dilden dile dolaşan efsaneleriyle de ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor. Bu efsanelerden en bilineni ise kalenin yapım aşamasında harcında süt kullanıldığıdır. 

Halk arasında "Süt Kalesi" olarak bilinen yapının bu ismi alması, inşa sürecindeki ilginç bir rivayete dayanıyor.

Söylentiye göre, kalenin yapıldığı dönemde yaşanan şiddetli su kıtlığı nedeniyle harcın karılmasında su yerine süt kullanılmıştır. Yaklaşık 3 bin yıldır dimdik ayakta duran bu devasa surların dayanıklılığı, kimileri tarafından bu özel karışıma bağlanıyor.

Harput Kalesi’nin sadece görünen yüzü değil, yer altındaki gizemleri de dikkat çekicidir. Çok sayıda dehliz ve zindana sahip olan kale hakkında anlatılan bir diğer efsane ise kalenin akıbetiyle ilgilidir. İnanışa göre, kalenin gizli bir köşesinde tavana ince bir kılla bağlı duran bir güğüm bulunmaktadır. Bu güğüm yere düştüğü an, kalenin de tamamen yıkılacağı söylenir.

Perslerden Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kale, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Günümüzde titizlikle sürdürülen kazı çalışmaları yapının içinde sadece askeri amaçlı savunma hatlarının değil, o dönemde kullanılan geniş zindanların ve ilginç tedavi alanlarının da bulunduğunu kanıtlamıştır. Özellikle kayaların oyulmasıyla oluşturulan bu bölümler, kalenin sadece bir savunma kalesi değil, aynı zamanda karmaşık bir yaşam ve sosyal hizmet merkezi olduğunu da göstermektedir. Bu keşifler, bölgenin karanlıkta kalmış tarihini aydınlatırken Harput’un zengin kültürel dokusunu her geçen gün daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
