Hepimizin Çevresinde Bir Tane Var: Uzmanlar, Hep Haklı Çıkmaya Çalışan İnsanların Ortak Özelliğini Açıkladı
Sosyal ilişkilerde, iş toplantılarında veya aile içi tartışmalarda karşısındakini dinlemek yerine sürekli bir savunma duvarı ören, her koşulda haklı çıkmaya odaklanan insanlarla karşılaşmışsınızdır. Dışarıdan bakıldığında özgüvenli veya baskın bir karakter gibi görünen bu kişilerin aslında ortak bir psikolojik temeli paylaştığı ortaya çıktı: Düşük özsaygı ve duygusal güvenlik eksikliği.
Birçok modern terapiste göre, sürekli kendini açıklama ve haklı olduğunu kanıtlama ihtiyacı, zamanla öğrenilmiş bir hayatta kalma stratejisidir.
Sürekli haklı çıkmaya çalışan kişilerin en belirgin özelliği, kendilerini gereğinden fazla açıklama eğilimidir.
Bu durumda psikolojik olarak sağlıklı olmak, her zaman haklı çıkmak zorunda hissetmemekle ilgilidir.
