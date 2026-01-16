Hepimizin Çevresinde Bir Tane Var: Uzmanlar, Hep Haklı Çıkmaya Çalışan İnsanların Ortak Özelliğini Açıkladı

Uzmanlar, her tartışmada son sözü söyleme isteğinin ya da hatalı olmayı kabul edememenin, çoğu zaman derin bir reddedilme korkusundan kaynaklandığını belirtir. Bu kişiler için haksız olduğunu kabul etmek yalnızca bir yanlış yapmak değildir; aynı zamanda yetersiz, değersiz ya da savunmasız hissetmek anlamına gelir.

Bu davranış biçimi genellikle çocuklukta gelişir. Sadece “doğru” davranıldığında onay görülen ya da hataların sert biçimde eleştirildiği ortamlarda büyüyen bireyler, yetişkinlikte de benzer bir tehdit algısı taşır. Bu yüzden daha kimse karşı çıkmadan kendini savunmaya başlar, sınırlarını uzun açıklamalarla korumaya çalışır ve “haklı olma”yı adeta bir zırh gibi kullanır.