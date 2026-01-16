Cebiniz Yanmadan Evinizi Isıtmak İçin Bu 5 Saniyelik Tüyoyu Atlamayın: 10 Dereceye Kadar Isıtıyor!

Pencere önüne yerleştirilen büyük koltuklar, güneş ısısının odaya yayılmasını önleyen bir barikat görevi görür. Uzmanlar, güneşin vurduğu noktalara açık renkli halılar serilmesini öneriyor; zira açık renkler ısıyı ve ışığı çok daha verimli şekilde yansıtarak odanın homojen bir şekilde ısınmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca ev sıcaklığının 18°C ile 20°C arasında tutulması hem solunum yolu sağlığı hem de tesisat güvenliği için ideal kabul ediliyor. Bu basit alışkanlıkları hayatınıza dahil ederek, radyatörleri en yüksek ayarda çalıştırmadan da konforlu bir kış geçirebilirsiniz.