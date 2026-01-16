onedio
Cebiniz Yanmadan Evinizi Isıtmak İçin Bu 5 Saniyelik Tüyoyu Atlamayın: 10 Dereceye Kadar Isıtıyor!

Ömer Faruk Kino
16.01.2026 - 16:24

Kış aylarında artan doğal gaz faturaları pek çok hane için ciddi bir yük oluştururken, ısıtma uzmanlarından şaşırtıcı derecede basit ama etkili bir çözüm önerisi geldi. Isınmak için sadece kombinin derecesini artırmak yerine, doğru bir 'perde yönetimi' ile oda sıcaklığını tam 10 derece yükseltmek ve ısı kaybını %25 oranında azaltmak mümkün. İşte evinizi doğal yollarla ısıtmanın püf noktaları:

Kaynak

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/money/househ...
Evinizi ısıtmak için doğanın sunduğu ücretsiz enerji kaynağı olan güneşten maksimum düzeyde faydalanmalısınız.

Isıtma uzmanlarına göre, gündüz saatlerinde perdelerin ardına kadar açık tutulması, güneş ışınlarının doğrudan duvarlara, zemine ve mobilyalara temas etmesini sağlıyor. Bu temas, ev içinde doğal bir 'sera etkisi' yaratarak ortam ısısını hissedilir şekilde artırıyor. Ancak burada kritik bir detay var: Pencerelerin temizliği. Camlardaki ince bir toz tabakası bile güneş enerjisinin içeri girmesini engelleyebiliyor. Bu nedenle temiz pencereler, daha yüksek tasarruf anlamına geliyor.

Yöntemin verimli olması için zamanlama büyük önem taşıyor.

Kuşluk vaktinden itibaren güneş alan tüm perdeleri açmalı, güneş batmaya başladığı an ise vakit kaybetmeden sıkıca kapatmalısınız. Akşam saatlerinde kalın perdelerin kapalı olması, camlardan gelecek soğuk havaya karşı ek bir yalıtım katmanı oluşturarak mevcut ısının içeride hapsolmasını sağlar. Özellikle güney ve batı cepheli odalarda bu rutini uygulamak, verimliliği en üst seviyeye çıkaracaktır.

Sadece perdeler değil, mobilyaların konumu da enerji faturanıza yansıyor.

Pencere önüne yerleştirilen büyük koltuklar, güneş ısısının odaya yayılmasını önleyen bir barikat görevi görür. Uzmanlar, güneşin vurduğu noktalara açık renkli halılar serilmesini öneriyor; zira açık renkler ısıyı ve ışığı çok daha verimli şekilde yansıtarak odanın homojen bir şekilde ısınmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca ev sıcaklığının 18°C ile 20°C arasında tutulması hem solunum yolu sağlığı hem de tesisat güvenliği için ideal kabul ediliyor. Bu basit alışkanlıkları hayatınıza dahil ederek, radyatörleri en yüksek ayarda çalıştırmadan da konforlu bir kış geçirebilirsiniz.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
