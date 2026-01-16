Evlerde Yeni Alışkanlık: Yerleri Silerken Suya Neden Her Zaman Tuz Eklemelisiniz?

Yarım kova ılık suya yaklaşık üç çay kaşığı sofra tuzu ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırmanız yeterlidir. Ilık su, kirlerin daha kolay çözülmesini sağlarken tuzun da suya hızlıca karışmasına yardımcı olur. Paspası bu karışımda ıslatıp iyice sıktıktan sonra, odanın en uzak köşesinden başlayarak kapıya doğru ilerleyerek temizlik yapabilirsiniz.

Ancak miktar burada oldukça önemlidir. Fazla tuz kullanımı zeminde beyaz kalıntılar bırakabilir ya da derz aralarına zarar verebilir. Ayrıca tuz doğal bir ürün olsa da her zemin için uygun değildir. Mermer gibi gözenekli doğal taşlar ve cilasız ahşap yüzeyler tuza karşı hassas olabilir. Tuz kristalleri kururken yüzeye nüfuz ederek zamanla aşınmaya yol açabilir. Bu nedenle uygulamadan önce zeminin görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapmak en güvenli yöntemdir. Zemin uygunsa, pahalı ve sert deterjanlara gerek kalmadan sadece tuz kullanarak temiz ve ferah bir ortam elde edebilirsiniz.