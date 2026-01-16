onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evlerde Yeni Alışkanlık: Yerleri Silerken Suya Neden Her Zaman Tuz Eklemelisiniz?

Evlerde Yeni Alışkanlık: Yerleri Silerken Suya Neden Her Zaman Tuz Eklemelisiniz?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 17:47

Yer temizliğinde kullanılan kimyasal kokulu deterjanlar her zaman en iyi sonucu vermez. Bazen çözüm, mutfak dolabımızda bekleyen en temel maddelerden birinde gizlidir: Sofra tuzu. Birçok kişi, paspas suyuna bir miktar tuz eklemenin sadece eski bir alışkanlık olduğunu düşünse de bu yöntemin doğru uygulandığında evinizdeki zeminlerin dokusunu ve atmosferini tamamen değiştirebilen büyük pratik faydaları mevcut. 

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://lesserburdock.at/article/waru...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gün boyunca üzerinde dolaşılan, çocukların oynadığı ve evcil hayvanların vakit geçirdiği zeminler, evin hijyenini doğrudan yansıtır.

Gün boyunca üzerinde dolaşılan, çocukların oynadığı ve evcil hayvanların vakit geçirdiği zeminler, evin hijyenini doğrudan yansıtır.

Zeminleri düzenli olarak silmek yalnızca toz ve kiri temizlemekle kalmaz, aynı zamanda iç mekan havasını da tazeler. Özellikle küçük çocukların ve evcil hayvanların zamanının büyük kısmını yere yakın geçirdiği düşünüldüğünde, kullanılan temizlik ürünlerinin içeriği büyük önem taşır. Ağır kimyasallar yerine doğal ve daha nazik yöntemleri tercih etmek, yaşam alanını daha sağlıklı ve güvenli hâle getirir.

Bir kova suya eklenen birkaç çay kaşığı tuz, doğal bir temizlik desteği olarak kullanılabilir.

Bir kova suya eklenen birkaç çay kaşığı tuz, doğal bir temizlik desteği olarak kullanılabilir.

Tuzun bakteri oluşumunu engelleyici etkisi bilinse de, ev temizliğinde düşük miktarlarda kullanılmasının asıl faydası farklıdır.

Tuzlu su, zeminlerdeki donuk görünümün azalmasına yardımcı olur ve temizlikten sonra oluşan çizgi ve izleri büyük ölçüde önler. Ayrıca tuz kokusuzdur. Pek çok temizlik ürünü geride yoğun ve yapay bir koku bırakırken, tuzla silinen zeminlerde yalnızca temiz ve doğal bir his kalır. Bu da kokuya hassas olanlar ya da astımı bulunan kişiler için daha konforlu bir ortam sağlar.

Bu yöntemi denemek için karmaşık malzemelere gerek yok.

Bu yöntemi denemek için karmaşık malzemelere gerek yok.

Yarım kova ılık suya yaklaşık üç çay kaşığı sofra tuzu ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırmanız yeterlidir. Ilık su, kirlerin daha kolay çözülmesini sağlarken tuzun da suya hızlıca karışmasına yardımcı olur. Paspası bu karışımda ıslatıp iyice sıktıktan sonra, odanın en uzak köşesinden başlayarak kapıya doğru ilerleyerek temizlik yapabilirsiniz.

Ancak miktar burada oldukça önemlidir. Fazla tuz kullanımı zeminde beyaz kalıntılar bırakabilir ya da derz aralarına zarar verebilir. Ayrıca tuz doğal bir ürün olsa da her zemin için uygun değildir. Mermer gibi gözenekli doğal taşlar ve cilasız ahşap yüzeyler tuza karşı hassas olabilir. Tuz kristalleri kururken yüzeye nüfuz ederek zamanla aşınmaya yol açabilir. Bu nedenle uygulamadan önce zeminin görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapmak en güvenli yöntemdir. Zemin uygunsa, pahalı ve sert deterjanlara gerek kalmadan sadece tuz kullanarak temiz ve ferah bir ortam elde edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın