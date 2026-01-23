onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
IMF Genel Direktöründen Korkutan Uyarı: "Yapay Zeka Yüzünden Orta Sınıf Sıkıntıya Girecek"

IMF Genel Direktöründen Korkutan Uyarı: "Yapay Zeka Yüzünden Orta Sınıf Sıkıntıya Girecek"

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 18:55

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratacağı derin sarsıntılara dikkat çekerek, özellikle gençlerin istihdam süreçlerinde ciddi engellerle karşılaşabileceği konusunda dünyayı uyardı. Teknolojik ilerlemenin verimlilik vaat etmesine rağmen, sosyal güvenlik ağları güçlendirilmezse orta sınıfın ve küresel ticaret dengelerinin büyük bir risk altında olduğu vurgulanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bloomberght.com/iran-dan-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka iş gücü piyasasında dijital deprem olarak nitelendiriliyor.

Yapay zeka iş gücü piyasasında dijital deprem olarak nitelendiriliyor.

Georgieva’nın Davos’taki açıklamaları, yapay zekanın (AI) sadece bir araç değil, ekonomik yapıyı kökten değiştirecek bir güç olduğunu kanıtlıyor. IMF analizlerine göre, gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yaklaşık %60’ı doğrudan yapay zekadan etkilenecek. Bu durum, rutin görevlerin ötesinde analiz ve karar verme mekanizmalarına sahip pozisyonları da kapsıyor. Özellikle kariyerinin başındaki gençler, geleneksel giriş seviyesi pozisyonların otomatize edilmesiyle 'iş bulamama' çıkmazına girebilir.

Yapay zeka verimliliği artırsa da, bu artışın sermaye sahiplerine mi yoksa çalışanlara mı yarayacağı büyük bir soru işareti.

Yapay zeka verimliliği artırsa da, bu artışın sermaye sahiplerine mi yoksa çalışanlara mı yarayacağı büyük bir soru işareti.

Georgieva, en büyük endişesinin orta sınıfın erimesi ve sosyal eşitsizliğin derinleşmesi olduğunu belirtiyor. Gelir dağılımındaki dengesizliği önlemek için hükümetlerin, mevcut sosyal güvenlik sistemlerini dijital çağa uygun şekilde revize etmeleri ve yaşam boyu öğrenme programlarına yatırım yapmaları hayati önem taşıyor.

İşin merkezinde Jeopolitik bloklaşma ve ticaret savaşları da var.

İşin merkezinde Jeopolitik bloklaşma ve ticaret savaşları da var.

Küresel ekonominin önündeki tek engel teknoloji değil. Artan korumacılık ve jeopolitik gerilimler de büyümeyi baskılıyor. Georgieva, ticaret engellerinin ve ekonomik parçalanmanın verimlilik kayıplarına yol açtığının altını çizdi. Venezuela’nın istikrarsızlığı ve Ukrayna’ya yönelik finansal destek paketleri gibi kritik konuların gölgesinde, küresel iş birliğinin yeniden tesis edilmemesi durumunda dünya ekonomisinin 'düşük büyüme' tuzağına düşebileceği uyarısını yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Her şey bizi buna hazırlamak içindi orta sınıfı ortadan kaldırıp kariyerinin başındaki gençlerimizi işsiz bırakmak… Böyük resmi gördüm🥸

İz Hera Wilson

Yeni mesleklerin yaratılması, refaha giden alternatif yollar sunabilir. Aksi takdirde çıkmaz sokak..