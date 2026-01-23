IMF Genel Direktöründen Korkutan Uyarı: "Yapay Zeka Yüzünden Orta Sınıf Sıkıntıya Girecek"
Kaynak: https://www.bloomberght.com/iran-dan-...
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratacağı derin sarsıntılara dikkat çekerek, özellikle gençlerin istihdam süreçlerinde ciddi engellerle karşılaşabileceği konusunda dünyayı uyardı. Teknolojik ilerlemenin verimlilik vaat etmesine rağmen, sosyal güvenlik ağları güçlendirilmezse orta sınıfın ve küresel ticaret dengelerinin büyük bir risk altında olduğu vurgulanıyor.
Yapay zeka iş gücü piyasasında dijital deprem olarak nitelendiriliyor.
Yapay zeka verimliliği artırsa da, bu artışın sermaye sahiplerine mi yoksa çalışanlara mı yarayacağı büyük bir soru işareti.
İşin merkezinde Jeopolitik bloklaşma ve ticaret savaşları da var.
Her şey bizi buna hazırlamak içindi orta sınıfı ortadan kaldırıp kariyerinin başındaki gençlerimizi işsiz bırakmak… Böyük resmi gördüm🥸
Yeni mesleklerin yaratılması, refaha giden alternatif yollar sunabilir. Aksi takdirde çıkmaz sokak..