IMF Genel Direktöründen Korkutan Uyarı: "Yapay Zeka Yüzünden Orta Sınıf Sıkıntıya Girecek"

Georgieva’nın Davos’taki açıklamaları, yapay zekanın (AI) sadece bir araç değil, ekonomik yapıyı kökten değiştirecek bir güç olduğunu kanıtlıyor. IMF analizlerine göre, gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yaklaşık %60’ı doğrudan yapay zekadan etkilenecek. Bu durum, rutin görevlerin ötesinde analiz ve karar verme mekanizmalarına sahip pozisyonları da kapsıyor. Özellikle kariyerinin başındaki gençler, geleneksel giriş seviyesi pozisyonların otomatize edilmesiyle 'iş bulamama' çıkmazına girebilir.