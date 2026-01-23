Dışarı Çıkarken Açık Kalan Wi-Fi Verilerinizi Ele Verebilir: Uzmanlardan Net Uyarı
Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan akıllı telefonlar, artık sadece birer iletişim aracı değil. Telefonlarımız artık dijital cüzdanımız, özel fotoğraf albümümüz ve kişisel arşivimiz konumunda. Ancak bu dijital kasa evden dışarı adım attığımız an sandığımızdan çok daha savunmasız bir hale gelebilir. Çoğumuzun alışkanlık gereği açık bıraktığı Wi-Fi özelliği, farkında olmadan kişisel verilerimizi siber korsanların radarına sokan bir açık kapı bırakır.
Detaylar 👇
Halka açık ağların görünmeyen yüzü ve siber tuzaklar.
Sahte ağlar ve otomatik bağlanmanın da riskleri büyük.
Eğer dışarıda acil bir internet bağlantısına ihtiyacınız varsa, riskleri minimize etmek için bazı profesyonel yöntemler uygulamak gerekir.
