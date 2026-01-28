Herkes Cesaret Edemez: Bu Mağaraya Yılda Sadece İki Kez Girilebiliyor!

O dönemde suyun yönünü değiştirerek aşağı inmeyi deneyen Birbeck, 58 metreye kadar ulaşabilmiş ancak tabana varamamış. Günümüzde bu nokta onun anısına 'Birbeck Çıkıntısı' olarak anılmakta. Bu doğa harikasını görmek isteyenlerin Clapham köyünden başlayan zorlu ama bir o kadar keyifli bir yürüyüşü göze alması ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.