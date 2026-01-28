onedio
Herkes Cesaret Edemez: Bu Mağaraya Yılda Sadece İki Kez Girilebiliyor!

28.01.2026 - 17:11

Yorkshire'ın kalbinde gizlenen ve doğanın en etkileyici mühendislik harikalarından biri olan Gaping Gill Mağarası, her yıl sadece iki kez kapılarını cesur ziyaretçilere açıyor. Kuzey Yorkshire’daki Ingleborough Dağı’nın yamaçlarında bulunan bu devasa yeraltı dünyası, teknik zorlukları ve büyüleyici atmosferiyle Britanya’nın en özel rotalarından biri kabul ediliyor.

Mağaranın iç hacmi o kadar geniş ki ünlü York Minster Katedrali’nin tamamını içine alabilecek kapasitede.

129 metre uzunluk ve 31 metre yüksekliğe sahip olan ana mağara, Great Scar kireçtaşı tabakasının milyonlarca yıllık değişimini gözler önüne seriyor. Mağaranın en dikkat çekici özelliği ise Fell Beck akarsuyunun girişten tam 100 metre derinliğe dökülerek oluşturduğu görkemli şelale. Bu şelalenin suyu, yeraltındaki labirentleri aşarak yaklaşık 2 kilometre ötedeki Ingleborough Mağarası’ndan tekrar gün yüzüne çıkıyor. İki su sistemi arasındaki bu gizemli bağ, ancak 1983 yılında profesyonel dalgıçlar tarafından kanıtlanabilmiş.

Gaping Gill mağarasına giriş yapmak sıradan bir mağara gezisinden çok daha fazlasını gerektiriyor.

Mayıs ve ağustos aylarında düzenlenen özel etkinliklerde, yerel mağaracılık kulüpleri ana şaftın üzerine devasa bir vinç sistemi kuruyor. Ziyaretçiler, bu vinç yardımıyla karanlığın kalbine doğru 60 saniyelik nefes kesici bir iniş gerçekleştiriyor. Güvenlik protokolleri nedeniyle profesyonel ekiplerin gözetimi dışında alana girmek kesinlikle yasak.

Mağaranın keşif hikayesi 1842 yılında John Birbeck’in cesur denemesiyle başladı.

O dönemde suyun yönünü değiştirerek aşağı inmeyi deneyen Birbeck, 58 metreye kadar ulaşabilmiş ancak tabana varamamış. Günümüzde bu nokta onun anısına 'Birbeck Çıkıntısı' olarak anılmakta. Bu doğa harikasını görmek isteyenlerin Clapham köyünden başlayan zorlu ama bir o kadar keyifli bir yürüyüşü göze alması ve değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
