61 Yılda 20 Binden Fazla Biriktirdi: Miras Bırakmak Yerine Herkese Dağıtıyor!

Sadece bir koleksiyoner değil, aynı zamanda üretken bir yazar olan Silleli, bugüne dek 26 tiyatro eseri ve 26 kitap kaleme aldı. Eserlerinde memleket hasretini ve kültürel değerleri nakış gibi işleyen yazarın son durağı ise 'Mehmet Akif ve Safahat' adlı çalışması oldu. Ailesinde bu mirası devralacak bir yönelim olmadığını fark eden yazar, 'Kitaplar raflarda hapsolmasın, yeni zihinlerle buluşsun' diyerek başlattığı bu anlamlı bağış hareketiyle kültürel mirasın en güzel aktarımını gerçekleştiriyor.