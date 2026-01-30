onedio
61 Yılda 20 Binden Fazla Biriktirdi: Miras Bırakmak Yerine Herkese Dağıtıyor!

Ömer Faruk Kino
30.01.2026 - 10:54

Isparta’nın yetiştirdiği kıymetli kalemlerden şair ve yazar Mehmet Doğan Silleli, 61 yıllık birikimini kitapseverlerle paylaşarak örnek bir vefa örneği sergiliyor. 1965 yılından bu yana büyük bir tutkuyla biriktirdiği binlerce eserden oluşan dev kütüphanesini, miras bırakmak yerine toplumun faydasına sunmaya karar veren Silleli, adeta ömrünü adadığı edebiyat yolculuğunu anlamlı bir bağışla taçlandırıyor.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/kultur/ispar...
Sileli bir ömrü binlerce kitap ile doldurdu.

Meslek hayatına 1969 yılında edebiyat öğretmeni olarak başlayan Silleli, 32 yıllık görev süresi boyunca Anadolu’nun dört bir yanını gezdi. Dokuz yıl içinde 16 farklı görev yerinde bulunarak topluma ışık tutmaya çalışan emektar eğitimci, gittiği her yere kitap sevgisini de beraberinde taşıdı. Bugün yaklaşık 20 bin kitaba ulaşan bu devasa hazine, Silleli’nin sağlığında kurum ve kuruluşlara, genç okurlara ve kütüphanelere hediye edilmeye başlandı.

Edebiyatla geçen bir yarım asır ona çok şey kattı.

Sadece bir koleksiyoner değil, aynı zamanda üretken bir yazar olan Silleli, bugüne dek 26 tiyatro eseri ve 26 kitap kaleme aldı. Eserlerinde memleket hasretini ve kültürel değerleri nakış gibi işleyen yazarın son durağı ise 'Mehmet Akif ve Safahat' adlı çalışması oldu. Ailesinde bu mirası devralacak bir yönelim olmadığını fark eden yazar, 'Kitaplar raflarda hapsolmasın, yeni zihinlerle buluşsun' diyerek başlattığı bu anlamlı bağış hareketiyle kültürel mirasın en güzel aktarımını gerçekleştiriyor.

