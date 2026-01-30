61 Yılda 20 Binden Fazla Biriktirdi: Miras Bırakmak Yerine Herkese Dağıtıyor!
Isparta’nın yetiştirdiği kıymetli kalemlerden şair ve yazar Mehmet Doğan Silleli, 61 yıllık birikimini kitapseverlerle paylaşarak örnek bir vefa örneği sergiliyor. 1965 yılından bu yana büyük bir tutkuyla biriktirdiği binlerce eserden oluşan dev kütüphanesini, miras bırakmak yerine toplumun faydasına sunmaya karar veren Silleli, adeta ömrünü adadığı edebiyat yolculuğunu anlamlı bir bağışla taçlandırıyor.
Detaylar 👇
Sileli bir ömrü binlerce kitap ile doldurdu.
Edebiyatla geçen bir yarım asır ona çok şey kattı.
