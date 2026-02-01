onedio
Londra’da Gündüz Vakti Yapılan Kuyumcu Soygunu “Pes” Dedirtti

İsmail Kahraman
01.02.2026 - 11:01

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir kuyumcu, gündüz vakti iki hırsız tarafından soyuldu. Soyguncular, etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırmadan balyozla camı kırdı ve tezgahta bulunan altın ve mücevherleri çantaya doldurarak kaçtı. Dükkân çalışanları ise hırsızlığı önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kimseye aldırmadılar!

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kuyumcu, cumartesi günü gündüz vakti soyuldu. Olayda iki maskeli kişi camları çekiçle kırarak dükkâna girdi. Çalışanlar soygunu engellemeye çalışsa da şüpheliler vitrindeki takıları alarak olay yerinden kaçtı.

