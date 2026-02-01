Londra’da Gündüz Vakti Yapılan Kuyumcu Soygunu “Pes” Dedirtti

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir kuyumcu, gündüz vakti iki hırsız tarafından soyuldu. Soyguncular, etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırmadan balyozla camı kırdı ve tezgahta bulunan altın ve mücevherleri çantaya doldurarak kaçtı. Dükkân çalışanları ise hırsızlığı önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
