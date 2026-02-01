İstanbul’da En Fazla Suç İşlenen İlçeler Belli Oldu

Milyonlarca insanın yaşadığı, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un suç haritası belli oldu. Türkiye Today tarafından emniyet verileri kullanılarak hazırlanan habere göre, İstanbul’da en fazla suç işlenen 10 ilçe açıklandı. Listenin başında Esenyurt yer aldı.