İstanbul’da En Fazla Suç İşlenen İlçeler Belli Oldu

İsmail Kahraman
01.02.2026 - 09:36

Milyonlarca insanın yaşadığı, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un suç haritası belli oldu. Türkiye Today tarafından emniyet verileri kullanılarak hazırlanan habere göre, İstanbul’da en fazla suç işlenen 10 ilçe açıklandı. Listenin başında Esenyurt yer aldı.

Megakent İstanbul’da en fazla suç işlenen 10 ilçe kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Today tarafından hazırlanan liste, milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar; nüfus yoğunluğu, göç hareketleri, sosyoekonomik eşitsizlik ve kontrolsüz yapılaşmanın ilçelerdeki suç oranlarını artıran başlıca etkenler olduğunu belirtiyor.

Emniyet birimleri ise riskli bölgelerde denetimlerin sıklaştırıldığını, kamera sistemleri ile devriye sayılarının artırıldığını ifade ediyor. Yetkililer, vatandaşlara özellikle gece saatlerinde dikkatli olunması, kalabalık alanlarda kişisel eşyaların korunması ve şüpheli durumların gecikmeden bildirilmesi çağrısında bulunuyor.

İşte İstanbul’da en çok suç işlenen 10 ilçe:

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
