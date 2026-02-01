Mardin’de 2 Yıl Aradan Sonra Yeniden Akmaya Başlayan Şelale Vatandaşları Sevindirdi
Mardin’in Derik ilçesinde bulunan GAP Şelalesi, kurak geçen aylar nedeniyle akmamaya başlamıştı. Son günlerde etkili olan yağışların ardından şelaleden yeniden su akmaya başlaması vatandaşları sevindirdi. “Bereketin müjdeleyicisi” olarak bilinen şelaleye giden bölge halkı hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de ürünlerdeki rekoltenin artacağına dair inancını yineledi.
GAP Şelalesi, bölgede bulunan meyve ve zeytin ağaçlarının can damarı olarak biliniyor.
