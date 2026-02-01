onedio
Mardin’de 2 Yıl Aradan Sonra Yeniden Akmaya Başlayan Şelale Vatandaşları Sevindirdi

Mardin’de 2 Yıl Aradan Sonra Yeniden Akmaya Başlayan Şelale Vatandaşları Sevindirdi

Mardin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 08:49

Mardin’in Derik ilçesinde bulunan GAP Şelalesi, kurak geçen aylar nedeniyle akmamaya başlamıştı. Son günlerde etkili olan yağışların ardından şelaleden yeniden su akmaya başlaması vatandaşları sevindirdi. “Bereketin müjdeleyicisi” olarak bilinen şelaleye giden bölge halkı hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de ürünlerdeki rekoltenin artacağına dair inancını yineledi.

GAP Şelalesi, bölgede bulunan meyve ve zeytin ağaçlarının can damarı olarak biliniyor.

Derik’te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri’ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanağın ardından tekrar akmaya başladı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin 2 yıl aradan sonra yeniden akması, zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şelalenin akmasıyla ürünlerdeki rekoltenin artacağına inanan vatandaşlar, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şelalenin aktığını duyup ailesiyle birlikte görmeye geldiğini belirten Ramazan Erol, “2 yıldır şelalemizin suyu akmıyordu. 2 yıl sonra ilk kez şelalemizin suyu aktı, bu nedenle çok mutluyuz. Şelalemizin suyu Derik zeytini için çok önemli. Derik zeytini, şelalenin suyuyla daha da verimli oluyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Çocuklarımızla gelip görmek istedik.” dedi.

Eşi Nimet Erol ise, “Şelaleyi ziyaret etmeye geldik. Akmasına çok sevindik. Çocuklarımı ilk kez getiriyorum. Mutluyuz.” diye konuştu.

