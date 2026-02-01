Türkiye Bugün Yağmura Teslim Olacak: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
Türkiye’de bugün Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar, yurdun geri kalan bölgelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere kuvvetli yağışlar batı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyecek. Kuvvetli yağışlar yeni haftanın ilk gününde etkisini sürdürecek.
Meteoroloji, bugün yurt genelinde etkili olacak yağışlarla ilgili açıklamada bulundu.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
