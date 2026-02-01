onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye Bugün Yağmura Teslim Olacak: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Türkiye Bugün Yağmura Teslim Olacak: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 08:22

Türkiye’de bugün Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar, yurdun geri kalan bölgelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere kuvvetli yağışlar batı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyecek. Kuvvetli yağışlar yeni haftanın ilk gününde etkisini sürdürecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji, bugün yurt genelinde etkili olacak yağışlarla ilgili açıklamada bulundu.

Meteoroloji, bugün yurt genelinde etkili olacak yağışlarla ilgili açıklamada bulundu.

Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli; Muğla ve Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli; Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

1 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

1 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

2 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇

2 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇

3 Şubat Salı Hava Durumu 👇

3 Şubat Salı Hava Durumu 👇

4 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇

4 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

5 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın