Türkiye Bugün Yağmura Teslim Olacak: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli; Muğla ve Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli; Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.