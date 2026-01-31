Gözaltına Alınan Hasan Can Kaya, Reynmen, Berkcan Güven ve Çakal Sevk Esnasında Görüntülendi
Ünlülere düzenlenen yeni operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler sağlık kontrolüne sevk edilirken görüntülendi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sabah (31 Ocak Cumartesi) gerçekleşen operasyonda 11 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın