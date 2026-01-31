onedio
Gözaltına Alınan Hasan Can Kaya, Reynmen, Berkcan Güven ve Çakal Sevk Esnasında Görüntülendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.01.2026 - 17:23

Ünlülere düzenlenen yeni operasyonda Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler sağlık kontrolüne sevk edilirken görüntülendi. 

İşte detaylar…

Bu sabah (31 Ocak Cumartesi) gerçekleşen operasyonda 11 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak haberi duyurmuştu. Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınan isimlerdi. Şimdiyse ünlü isimler sağlık kontrolüne sevk edildikleri anlarda görüntülendi. Reynmen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş’ın kameramana, “Bu kadar yakından çekmene gerek yok” dediği duyuldu.

O anlar 👇

