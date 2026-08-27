4-0'lık Ferencvaros Mağlubiyetinin Ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İstifa Etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından görevinden istifa etti. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, gecenin kendileri adına son derece üzücü olduğunu belirterek sorumluluğun kendisi ve ekibinde olduğunu söyledi.

Tekke, kırmızı karta kadar karşılaşmanın olumlu ilerlediğini ancak Avrupa Ligi’ne kalamadıklarını ifade etti. Yaklaşık 18 aydır ekibiyle birlikte Trabzonspor’u daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum” dedi.

Bu kararı kendisine verdiği bir ceza olarak gördüğünü söyleyen Tekke, bazı maçların insanı derinden yaraladığını ve Ferencvaros karşılaşmasının da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.