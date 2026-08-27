4-0'lık Ferencvaros Mağlubiyetinin Ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İstifa Etti
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Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek toplamda 5-0'lık skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Fatih Tekke, 'Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık.' diyerek istifa etti.
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Fatih Tekke sorumluluğu aldı.
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Daha önce transferlerin ardından "kovulmalık kadro" demişti.
Maçın başlama düdüğüyle atılan tweette "Nice zaferlere" paylaşımı yapılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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