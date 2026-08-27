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4-0'lık Ferencvaros Mağlubiyetinin Ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İstifa Etti

4-0'lık Ferencvaros Mağlubiyetinin Ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İstifa Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 23:47
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Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek toplamda 5-0'lık skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. 

Teknik direktör Fatih Tekke, 'Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık.' diyerek istifa etti.

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Fatih Tekke sorumluluğu aldı.

Fatih Tekke sorumluluğu aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından görevinden istifa etti. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, gecenin kendileri adına son derece üzücü olduğunu belirterek sorumluluğun kendisi ve ekibinde olduğunu söyledi.

Tekke, kırmızı karta kadar karşılaşmanın olumlu ilerlediğini ancak Avrupa Ligi’ne kalamadıklarını ifade etti. Yaklaşık 18 aydır ekibiyle birlikte Trabzonspor’u daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum” dedi.

Bu kararı kendisine verdiği bir ceza olarak gördüğünü söyleyen Tekke, bazı maçların insanı derinden yaraladığını ve Ferencvaros karşılaşmasının da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Daha önce transferlerin ardından "kovulmalık kadro" demişti.

Maçın başlama düdüğüyle atılan tweette "Nice zaferlere" paylaşımı yapılmıştı.

Maçın başlama düdüğüyle atılan tweette "Nice zaferlere" paylaşımı yapılmıştı.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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