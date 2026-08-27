Trabzonspor, 9 Kişi Kaldığı Maçta Ferencvaros'a 4-0 Mağlup Olarak Elendi

Temsilcimiz ikinci yarıya da istediği gibi başlayamadı. 54'te Corbu ile 2-0 öne geçen Macaristan ekibi, 57'de Cabral'ın hareketi sonucunda penaltı kazandı. Bu hareketle Cabral da kırmızı kart görürken, penaltıda topun başına gelen Bamidele Yusuf skoru 3-0'a getirdi.

86'da Lisztes skoru 4-0'a getirerek maçın skorunu tayin etti.

İki maç sonunda toplamda 5-0'la elenen Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.