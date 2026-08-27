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Trabzonspor, 9 Kişi Kaldığı Maçta Ferencvaros'a 4-0 Mağlup Olarak Elendi

Trabzonspor, 9 Kişi Kaldığı Maçta Ferencvaros'a 4-0 Mağlup Olarak Elendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.08.2026 - 23:22
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşan Trabzonspor, deplasmanda hiç beklemediği bir skorla karşılaştı. 

İç sahada 1-0 yenilen Trabzonspor deplasmanda da 9 kişi kaldığı maçta rakibine 3-0 yenildi.

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Erken gelen kart hesapları bozdu.

Erken gelen kart hesapları bozdu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Malinovskyi’nin 12. dakikada savunmada Gomez’in ayağına basmasının ardından hakem Obrenovic önce sarı kart gösterdi. Ancak yardımcısının uyarısıyla kararını değiştiren Obrenovic, Ukraynalı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf’un 16. dakikada verdiği pasta Joseph yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı. Corbu’nun 18. dakikada ceza alanı dışından çektiği şutta Onana’nın göğsünden seken top kornere gitti.

Ferencvaros, 19. dakikada öne geçti. Adam Nagy’nin sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte uygun pozisyonda bulunan O’Dowda, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Saviolo’nun 20. dakikada ceza alanı dışından çektiği şutta Dibusz topu kontrol etti. Muçi’nin 26. dakikada ceza yayı yakınlarından yaptığı vuruşta yerden seken topu Dibusz, direğin dibinden uzanarak kornere çeldi. Zachariassen’in 43. dakikada sol çaprazdan çektiği şutta ise Onana yatarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ferencvaros farkı açtı.

Ferencvaros farkı açtı.

Temsilcimiz ikinci yarıya da istediği gibi başlayamadı. 54'te Corbu ile 2-0 öne geçen Macaristan ekibi, 57'de Cabral'ın hareketi sonucunda penaltı kazandı. Bu hareketle Cabral da kırmızı kart görürken, penaltıda topun başına gelen Bamidele Yusuf skoru 3-0'a getirdi. 

86'da Lisztes skoru 4-0'a getirerek maçın skorunu tayin etti. 

İki maç sonunda toplamda 5-0'la elenen Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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