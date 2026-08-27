Trabzonspor, 9 Kişi Kaldığı Maçta Ferencvaros'a 4-0 Mağlup Olarak Elendi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşan Trabzonspor, deplasmanda hiç beklemediği bir skorla karşılaştı.
İç sahada 1-0 yenilen Trabzonspor deplasmanda da 9 kişi kaldığı maçta rakibine 3-0 yenildi.
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Erken gelen kart hesapları bozdu.
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Ferencvaros farkı açtı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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