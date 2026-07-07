Kullanılmış Bebek Bezlerini Çöp Olmaktan Çıkaran Proje Başladı

Bebek bezleri, kağıt, cam, metal ya da temiz plastik gibi geleneksel geri dönüşüm malzemelerine göre çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Kullanıldıktan sonra farklı malzemeleri ve organik atıkları bir arada barındırdığı için toplanması, taşınması, depolanması ve işlenmesi özel dikkat gerektiriyor.

Bu nedenle proje doğrudan evlerden başlatılmak yerine kreşlerde uygulandı. Kreşlerde bebek bezleri daha düzenli ve yoğun şekilde biriktiği için toplama süreci evlere göre daha kontrollü ilerleyebiliyor.

Programa katılan okullara, kullanılmış bebek bezlerinin nasıl ayrılması, nasıl saklanması ve nasıl teslim edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Böylece bebek bezlerinin normal çöplerle karışmadan ayrı bir geri dönüşüm rotasına girmesi amaçlandı.