Kullanılmış Bebek Bezlerini Çöp Olmaktan Çıkaran Proje Başladı
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Brezilya’da tek kullanımlık bebek bezleri için dikkat çeken bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Kimberly-Clark’ın Huggies markası ve Boomera iş birliğiyle hayata geçirilen pilot uygulama, kreşlerde biriken kullanılmış bebek bezlerini ayrı toplayarak yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor.
Proje, şehirlerde büyük hacim oluşturan ve geri dönüşümü zor kabul edilen bu atık türüne yeni bir çözüm sunmayı hedefliyor.
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Kullanılmış bebek bezleri ayrı toplanıyor
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İlk yılda 100 ton bebek bezi hedeflendi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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