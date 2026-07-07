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Yaşam
Kullanılmış Bebek Bezlerini Çöp Olmaktan Çıkaran Proje Başladı

Kullanılmış Bebek Bezlerini Çöp Olmaktan Çıkaran Proje Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 12:21
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Brezilya’da tek kullanımlık bebek bezleri için dikkat çeken bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Kimberly-Clark’ın Huggies markası ve Boomera iş birliğiyle hayata geçirilen pilot uygulama, kreşlerde biriken kullanılmış bebek bezlerini ayrı toplayarak yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor. 

Proje, şehirlerde büyük hacim oluşturan ve geri dönüşümü zor kabul edilen bu atık türüne yeni bir çözüm sunmayı hedefliyor.

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Kullanılmış bebek bezleri ayrı toplanıyor

Kullanılmış bebek bezleri ayrı toplanıyor

Bebek bezleri, kağıt, cam, metal ya da temiz plastik gibi geleneksel geri dönüşüm malzemelerine göre çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Kullanıldıktan sonra farklı malzemeleri ve organik atıkları bir arada barındırdığı için toplanması, taşınması, depolanması ve işlenmesi özel dikkat gerektiriyor.

Bu nedenle proje doğrudan evlerden başlatılmak yerine kreşlerde uygulandı. Kreşlerde bebek bezleri daha düzenli ve yoğun şekilde biriktiği için toplama süreci evlere göre daha kontrollü ilerleyebiliyor.

Programa katılan okullara, kullanılmış bebek bezlerinin nasıl ayrılması, nasıl saklanması ve nasıl teslim edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Böylece bebek bezlerinin normal çöplerle karışmadan ayrı bir geri dönüşüm rotasına girmesi amaçlandı.

İlk yılda 100 ton bebek bezi hedeflendi

İlk yılda 100 ton bebek bezi hedeflendi

Kimberly-Clark, programın ilk yılında yaklaşık 100 ton bebek bezinin geri dönüştürülebileceğini bildirdi. Pilot aşama, sistemin ne kadar uygulanabilir olduğunu görmek ve ileride genişletilip genişletilemeyeceğini değerlendirmek için başlatıldı.

Projede toplanan bebek bezleri, yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilecek ham maddeye dönüştürülmek üzere işleniyor. Böylece birkaç saatlik kullanımın ardından çöp olarak görülen bir ürün, yeniden üretim zincirine dahil edilebiliyor.

Programın en dikkat çekici yanı ise insanların genellikle geri dönüştürülemez olarak gördüğü bir atık türünü yeniden düşünmeye zorlaması oldu. Kullanılmış bebek bezlerinin ham maddeye dönüştürülebilmesi, günlük hayatta çöpe giden başka hangi ürünlerin yeniden değerlendirilebileceği sorusunu da gündeme taşıdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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