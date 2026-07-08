Çekimleri Bitti: 2 Aile Arasında İçin Geri Sayım Başladı
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21 yıllık eşi tarafından evden atılmış, panik atak hastası ve aşırı kuralcı bir avizeci olan Fikret'in pavyonlarda şarkıcılık yapan, kızı zengin bir aileye gelin gitmek üzere olan, çılgın ve neşeli bir kadın olan Solmaz'la tanıştıktan sonra yaşananları konu alan Aile Arasında, 2017'de yayınlandığında izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Gülse Birsel, filmin hayranlarını mutluluktan havaya uçuracak gelişmeyi Mart 2026'da duyurmuş, 2 Aile Arasında'nın senaryosunu yazdığını duyurmuştu. Filmin çekimleri bitti, 2 Aile Arasında'nın yayın tarihi belli oldu.
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Komedi filmi sevenleri mutluluktan havaya uçuracak gelişme Mart 2026'da gerçekleşmişti.
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4 Aralık 2026'da vizyona gireceği açıklanan 2 Aile Arasında'nın çekimleri bitti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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