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Yeşilçam'ın Efsane Filmi Köyden İndim Şehire'nin 52 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

Yeşilçam'ın Efsane Filmi Köyden İndim Şehire'nin 52 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 14:02 Son Güncelleme: 07.07.2026 - 14:03
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Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire, yıllar sonra yeni bir hikayeyle yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Arzu Film ile Poll Films arasında yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirilecek yapım, bu kez orijinal filmdeki dört kardeşin çocuklarının macerasını konu alacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Köyden İndim Şehire
Film

Köyden İndim Şehire

Halit Akçatepe
Oyuncu

Halit Akçatepe

Kemal Sunal
Oyuncu

Kemal Sunal

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Türk sinemasının unutulmaz yapımı "Köyden İndim Şehire" yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımı "Köyden İndim Şehire" yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.

Yeşilçam'ın efsanevi yapım şirketlerinden Arzu Film'in klasik eserleri, yeni uyarlamalarla izleyiciyle buluşacak. Arzu Film'in kurucusu Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez ile Poll Films'in sahibi Polat Yağcı arasında bu kapsamda özel bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Yeniden hayata geçirilecek projelerin ilk sırasında ise 1974 yapımı Köyden İndim Şehire yer alıyor.

Köyden İndim Şehire'nin 52 yıl sonra devam filmi çekilecek.

Köyden İndim Şehire'nin 52 yıl sonra devam filmi çekilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, yeni bir hikayeyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Devam filmi, köylerinde buldukları defineyi bozdurmak için Ankara'nın yolunu tutan dört kardeşin macerasını konu alan orijinal filmin devamı niteliğinde olacak. Bu kez odakta, Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret karakterlerinin çocukları yer alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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