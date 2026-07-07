Yeşilçam'ın Efsane Filmi Köyden İndim Şehire'nin 52 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire, yıllar sonra yeni bir hikayeyle yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Arzu Film ile Poll Films arasında yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirilecek yapım, bu kez orijinal filmdeki dört kardeşin çocuklarının macerasını konu alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sinemasının unutulmaz yapımı "Köyden İndim Şehire" yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köyden İndim Şehire'nin 52 yıl sonra devam filmi çekilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın