Netflix’in En Hızlı 2. Sezon Onayı Verdiği Dizi Olmuştu: Enfes Bir Akşam Ertelendi!
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Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Netflix'in en hızlı ikinci sezon onayını en hızlı verdiği dizi olan Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı ve Uluç Bayraktar’ın yönettiği Enfes Bir Akşam büyük bir başarı yakalamıştı.
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Yeni sezonda “Songül Bulut”a hayat veren Dolunay Soysert’e yeni bir partnerin geleceği Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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