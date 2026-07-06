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Netflix’in En Hızlı 2. Sezon Onayı Verdiği Dizi Olmuştu: Enfes Bir Akşam Ertelendi!

Netflix’in En Hızlı 2. Sezon Onayı Verdiği Dizi Olmuştu: Enfes Bir Akşam Ertelendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 16:29
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Aslı Enver ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Netflix'in en hızlı ikinci sezon onayını en hızlı verdiği dizi olan Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelendi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Enfes Bir Akşam
Dizi

Enfes Bir Akşam

Aslı Enver
Oyuncu

Aslı Enver

Taro Emir Tekin
Oyuncu

Taro Emir Tekin

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Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı ve Uluç Bayraktar’ın yönettiği Enfes Bir Akşam büyük bir başarı yakalamıştı.

Meriç Acemi’nin senaryosunu yazdığı ve Uluç Bayraktar’ın yönettiği Enfes Bir Akşam büyük bir başarı yakalamıştı.

Bir yalının ele geçirilme hikayesi üzerinden Baydemir ve Bulut ailelerinin veliahtları arasında yaşanan savaşın aşka dönüşmesinin anlatıldığı dizide Aslı Enver (Nihal Baydemir) ve Engin Akyürek’e (Osman Bulut) Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak, Serkan Altunorak, Sedef Avcı ve Selin Şekerci gibi birbirinden ünlü isimler eşlik ediyordu. Dizi, Netflix'in ikinci sezon onayını en hızlı verdiği dizi olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni sezonda “Songül Bulut”a hayat veren Dolunay Soysert’e yeni bir partnerin geleceği Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelendi.

Yeni sezonda “Songül Bulut”a hayat veren Dolunay Soysert’e yeni bir partnerin geleceği Enfes Bir Akşam'ın çekimleri ertelendi.

Bu ay başlaması planlanan çekimlerin hem hazırlık süreci devam ettiği için hem de platformla uzayan görüşmeler nedeniyle ağustos ayının 2. haftasına ertelendiği öğrenildi. 8 bölümden oluşacak Enfes Bir Akşam'ın ikinci sezonunun çekimlerinin 12 haftada tamamlanması planlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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