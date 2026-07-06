Sanat Camiasının Acı Kaybı Zihni Göktay'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Lüküs Hayat ve Cibali Karakolu başta olmak üzere Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinde rol alan, pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapmış Zihni Göktay, pek çok unutulmaz dizi ve filmde yer almıştı.

Tosun Paşa, Meraklı Köfteci, Atla Gel Şaban, Fahriye Abla, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Döngel Kârhanesi, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Kirpi, Yedi Kocalı Hürmüz, Zaman Makinesi, Kara Bela, Yaşamak Güzel Şey, Seni Bulacağım Oğlum, Güven Bana, Oregon, Ayakçı filmleri Zihni Göktay'ın rol aldığı unutulmaz filmler arasındaydı.

Kuruntu Ailesi, Yazlıkçılar, Bizimkiler, Bizimkiler, Üvey Baba, Koçum Benim, Biz Size Aşık Olduk, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi, Mert ile Gert, Ah Kalbim, Yalan Dünya, Ulan İstanbul, Şaşkın Bakkal ise ünlü sanatçının rol aldığı dizilerdi. Hayatını sanata adayan usta oyuncu Türk tiyatrosunun ve sinemasının en değerli çınarlarından biri olarak hafızalarda yer edinmeye devam edecek.