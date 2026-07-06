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Sanat Camiasının Acı Kaybı Zihni Göktay'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Sanat Camiasının Acı Kaybı Zihni Göktay'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 08:47 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 09:10
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Sanat dünyasını yıkan acı haber usta sanatçı Zihni Göktay'dan geldi. Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını sanata adamış usta ismin vefatının ardından rol aldığı dizi ve filmler merak edildi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Tosun Paşa
Film

Tosun Paşa

Meraklı Köfteci
Film

Meraklı Köfteci

Atla Gel Şaban
Film

Atla Gel Şaban

Fahriye Abla
Film

Fahriye Abla

Hababam Sınıfı Merhaba
Film

Hababam Sınıfı Merhaba

Hababam Sınıfı Askerde
Film

Hababam Sınıfı Askerde

Döngel Kârhanesi
Film

Döngel Kârhanesi

Hababam Sınıfı Üç Buçuk
Film

Hababam Sınıfı Üç Buçuk

Kirpi
Film

Kirpi

Zaman Makinesi 1973
Film

Zaman Makinesi 1973

Kara Bela
Film

Kara Bela

Yaşamak Güzel Şey
Film

Yaşamak Güzel Şey

Seni Bulacam Oğlum!
Film

Seni Bulacam Oğlum!

Oregon
Film

Oregon

Ayakçı
Film

Ayakçı

Avrupa Yakası
Dizi

Avrupa Yakası

Ulan İstanbul
Dizi

Ulan İstanbul

Bizimkiler
Dizi

Bizimkiler

Cennet Mahallesi
Dizi

Cennet Mahallesi

Kuruntu Ailesi
Dizi

Kuruntu Ailesi

Yazlıkçılar
Dizi

Yazlıkçılar

Üvey Baba
Dizi

Üvey Baba

Koçum Benim
Dizi

Koçum Benim

Biz Size Aşık Olduk
Dizi

Biz Size Aşık Olduk

Mert ile Gert
Dizi

Mert ile Gert

Şaşkın Bakkal 216
Dizi

Şaşkın Bakkal 216

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Usta oyuncu Zihni Göktay'dan acı haber geldi.

Usta oyuncu Zihni Göktay'dan acı haber geldi.

Zihni Göktay'ın dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Zeynep Göktay Dilbaz, 'Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız.' ifadelerini kullandı.

Vefatının ardından hayatını sanata adamış Zihni Göktay'ın rol aldığı dizi ve filmler gündeme geldi.

Vefatının ardından hayatını sanata adamış Zihni Göktay'ın rol aldığı dizi ve filmler gündeme geldi.

Lüküs Hayat ve Cibali Karakolu başta olmak üzere Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinde rol alan, pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapmış Zihni Göktay, pek çok unutulmaz dizi ve filmde yer almıştı.

Tosun Paşa, Meraklı Köfteci, Atla Gel Şaban, Fahriye Abla, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Döngel Kârhanesi, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Kirpi, Yedi Kocalı Hürmüz, Zaman Makinesi, Kara Bela, Yaşamak Güzel Şey, Seni Bulacağım Oğlum, Güven Bana, Oregon, Ayakçı filmleri Zihni Göktay'ın rol aldığı unutulmaz filmler arasındaydı.

Kuruntu Ailesi, Yazlıkçılar, Bizimkiler, Bizimkiler, Üvey Baba, Koçum Benim, Biz Size Aşık Olduk, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi, Mert ile Gert, Ah Kalbim, Yalan Dünya, Ulan İstanbul, Şaşkın Bakkal ise ünlü sanatçının rol aldığı dizilerdi. Hayatını sanata adayan usta oyuncu Türk tiyatrosunun ve sinemasının en değerli çınarlarından biri olarak hafızalarda yer edinmeye devam edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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