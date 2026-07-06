Sanat Camiasının Acı Kaybı Zihni Göktay'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
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Sanat dünyasını yıkan acı haber usta sanatçı Zihni Göktay'dan geldi. Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Zihni Göktay, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını sanata adamış usta ismin vefatının ardından rol aldığı dizi ve filmler merak edildi.
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Usta oyuncu Zihni Göktay'dan acı haber geldi.
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Vefatının ardından hayatını sanata adamış Zihni Göktay'ın rol aldığı dizi ve filmler gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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