Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu
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Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Atv ekranlarında yer alan Kuruluş Orhan'da Orhan Bey karakterine hayat vermiş ancak dizi istenen başarıyı yakalayamamıştı. Reytinglere kurban giden Kuruluş Orhan'ın ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi ve rolü belli oldu. Dizide bir de Kızıl Goncalar sürprizi olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kuruluş Osman'ın aniden bitmesinin ardından başlayan Kuruluş Orhan, reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.
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Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan'ın ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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