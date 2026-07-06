Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu

Tercihini Netflix'in Aras kod adlı dizisinden yana kullanan Mert Yazıcıoğlu, dizide İstanbul’da köpeğiyle yaşayan acil servis doktoru Aras’a hayat verecek. Hayatıyla ilgili bildiği her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu öğrenen Aras, köklerini aramak için gittiği Doğubayazıt’taki konakta kendisini bir kan davasının ortasında bulacak ve bu can pazarında Ceylan'la yakınlaşacak. Dizide dikkat çeken noktalardan biri de En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olduğu Kızıl Goncalar'la ilgili önemli detay! Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay, Aras kod adlı diziyi de çekecek.