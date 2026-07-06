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Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu

Kuruluş Orhan'ın Final Yapmasının Ardından Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu

Mert Yazıcıoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 10:01 Son Güncelleme: 06.07.2026 - 10:03
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Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Atv ekranlarında yer alan Kuruluş Orhan'da Orhan Bey karakterine hayat vermiş ancak dizi istenen başarıyı yakalayamamıştı. Reytinglere kurban giden Kuruluş Orhan'ın ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi ve rolü belli oldu. Dizide bir de Kızıl Goncalar sürprizi olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Kızıl Goncalar
Dizi

Kızıl Goncalar

Kuruluş: Osman
Dizi

Kuruluş: Osman

Kuruluş: Orhan
Dizi

Kuruluş: Orhan

Vienas Aras
Dizi

Vienas Aras

Mert Yazıcıoğlu
Oyuncu

Mert Yazıcıoğlu

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Kuruluş Osman'ın aniden bitmesinin ardından başlayan Kuruluş Orhan, reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Kuruluş Osman'ın aniden bitmesinin ardından başlayan Kuruluş Orhan, reytinglerde beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Çarşamba günleri Atv'de ekrana gelen Kuruluş Orhan sezonu 1 reytingle kapattı. Giderek düşen ve hatta hiç istenen oranlara çıkamayan Kuruluş Orhan için final kararı kaçınılmaz oldu. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı Kuruluş Orhan final yaparak ekranlara veda etti.

Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan'ın ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.

Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan'ın ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu.

Tercihini Netflix'in Aras kod adlı dizisinden yana kullanan Mert Yazıcıoğlu, dizide İstanbul’da köpeğiyle yaşayan acil servis doktoru Aras’a hayat verecek. Hayatıyla ilgili bildiği her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu öğrenen Aras, köklerini aramak için gittiği Doğubayazıt’taki konakta kendisini bir kan davasının ortasında bulacak ve bu can pazarında Ceylan'la yakınlaşacak. Dizide dikkat çeken noktalardan biri de En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olduğu Kızıl Goncalar'la ilgili önemli detay! Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay, Aras kod adlı diziyi de çekecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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