Ata Demirer Müjdeyi Verdi: Yeni Film "Pervaneler" Geliyor!
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Başarılı oyuncu ve komedyen Ata Demirer, doğum gününde hayranlarını sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. Ünlü sanatçı, yeni filmi 'Pervaneler'in senaryosunu tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eyyvah Eyvah, Olanlar Oldu ve Bursa Bülbülü gibi sevilen yapımlara imza atan Demirer'in yeni filmi şimdiden merak uyandırdı.
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni yaşını kutladığı günde hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı.
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Senaryo sürecini tamamlayan Ata Demirer, yeni yaşında filmi çekerek seyirciyle buluşturmayı planlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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