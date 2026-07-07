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Ata Demirer Müjdeyi Verdi: Yeni Film "Pervaneler" Geliyor!

Ata Demirer Müjdeyi Verdi: Yeni Film "Pervaneler" Geliyor!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.07.2026 - 11:00 Son Güncelleme: 07.07.2026 - 11:03
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Başarılı oyuncu ve komedyen Ata Demirer, doğum gününde hayranlarını sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. Ünlü sanatçı, yeni filmi 'Pervaneler'in senaryosunu tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eyyvah Eyvah, Olanlar Oldu ve Bursa Bülbülü gibi sevilen yapımlara imza atan Demirer'in yeni filmi şimdiden merak uyandırdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Eyyvah Eyvah
Film

Eyyvah Eyvah

Bursa Bülbülü
Film

Bursa Bülbülü

Olanlar Oldu
Film

Olanlar Oldu

Hedefim Sensin
Film

Hedefim Sensin

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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni yaşını kutladığı günde hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni yaşını kutladığı günde hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı.

Olanlar Oldu, Bursa Bülbülü, Eyyvah Eyvah ve Hedefim Sensin gibi sevilen yapımların senaristliğini ve başrolünü üstlenen Ata Demirer, yaptığı Instagram paylaşımında yeni filmi 'Pervaneler'in senaryosunu tamamladığını duyurdu.

Vaktinin büyük kısmını Çanakkale'nin gözde tatil noktalarından Bozcaada'da geçiren Demirer, yeni projesi üzerindeki çalışmalarını burada sürdürdü. Doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senaryonun tamamlandığını duyuran ünlü isim, hayranlarını da heyecanlandırdı.

Senaryo sürecini tamamlayan Ata Demirer, yeni yaşında filmi çekerek seyirciyle buluşturmayı planlıyor.

Senaryo sürecini tamamlayan Ata Demirer, yeni yaşında filmi çekerek seyirciyle buluşturmayı planlıyor.

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni filmim Pervaneler'in senaryosunu bitirdim. İnşallah yeni yaşımda çekmek ve sizlere izletmek nasip olur. Ve tabii bugün benim doğum günüm' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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