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Can Yaman'ın Başrolünde Olduğu El Turco Dizisinde Namaz Kıldığı Anlar Gündem Oldu

Can Yaman'ın Başrolünde Olduğu El Turco Dizisinde Namaz Kıldığı Anlar Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 11:19
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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son zamanlarda yapımcı Faruk Turgut'la tartışmasıyla gündemden düşmeyen Can Yaman, El Turco dizisiyle de konuşulmaya devam ediliyor. Orhan Yeniaras’ın aynı adlı romanından El Turco'yla dünya çapında adında söz ettiren Can Yaman, bu kez de dizinin fragmanındaki namaz kılma sahnesiyle gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sınırları aşan ününün ardından oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman yine gündemden düşmüyor.

Sınırları aşan ününün ardından oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman yine gündemden düşmüyor.

Viyana Kuşatması sırasında yaralanarak Moena köyüne sığınan ve burada bir kahramana dönüşen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban’ın hikayesinin anlatıldığı El Turco büyük bir başarı yakalamıştı. Paylaşımları, oyunculuğu, açıklamaları ve aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Can Yaman, kısa zaman önce Faruk Turgut'la tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sebebiyle çok kilo aldığı eleştirilerine cevap veren Can Yaman, paylaştığı fotoğraflarla iddiaları yalanlamıştı.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sebebiyle çok kilo aldığı eleştirilerine cevap veren Can Yaman, paylaştığı fotoğraflarla iddiaları yalanlamıştı.

Türk basınında hemen hemen her gün yer alan Can Yaman, El Turco'nun Moskova galasında 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna tereddüt etmeden 'İtalya' yanıtını vermesi Türkiye'de tepki çekmişti. Dizinin ve kendisinin başarısı hakkında sık sık konuşan Can Yaman, bu kez dizideki namaz kılma sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

El Turco dizisininin fragmanında yer alan namaz sahnesi:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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