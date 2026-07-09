Can Yaman'ın Başrolünde Olduğu El Turco Dizisinde Namaz Kıldığı Anlar Gündem Oldu
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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son zamanlarda yapımcı Faruk Turgut'la tartışmasıyla gündemden düşmeyen Can Yaman, El Turco dizisiyle de konuşulmaya devam ediliyor. Orhan Yeniaras’ın aynı adlı romanından El Turco'yla dünya çapında adında söz ettiren Can Yaman, bu kez de dizinin fragmanındaki namaz kılma sahnesiyle gündem oldu.
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Sınırları aşan ününün ardından oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman yine gündemden düşmüyor.
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Son günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sebebiyle çok kilo aldığı eleştirilerine cevap veren Can Yaman, paylaştığı fotoğraflarla iddiaları yalanlamıştı.
El Turco dizisininin fragmanında yer alan namaz sahnesi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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