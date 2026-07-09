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'Ne İzlesem?' Diyenler İçin Onedio Editörlerinin Önerdiği Yüksek Puanlı Dizi ve Film Tavsiyeleri

'Ne İzlesem?' Diyenler İçin Onedio Editörlerinin Önerdiği Yüksek Puanlı Dizi ve Film Tavsiyeleri

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 08:28
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Kara kara saatlerce 'Ne izlesem?' diye düşündüğünü biliyoruz. Neyse ki senin için editörlerimizden birbirinden güzel film ve dizi önerileri aldık. İster komedi, ister romantik, ister dram...

O zaman hadi, yüksek puanlı dizi ve film tavsiyelerimize geçelim!

Sen de dizi veya film önerini ViDio paylaşarak yapmayı unutma!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Diziler

20. The Dropout (2022)

20. The Dropout (2022)

IMDb: 7.5 

Özet: Elizabeth Holmes; daha 19 yaşındayken Stanford Üniversitesi'nde okumayı bırakıp kendi şirketini kuran, bir dönemin Steve Jobs'u olarak hitap edilen birisidir. Dizide de Elizabeth'in ani yükselişi ve ani düşüşü konu edinilir. Gerçek hikayeden uyarlanan biyografik bir dizidir. 

Yönetmen: Elizabeth Meriwether

Oyuncular: Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Utkarsh Ambudkar

19. Shining Girls (2022)

19. Shining Girls (2022)

IMDb: 7.5 

Özet: Bilinen seri katil-kurban hikayesinden daha farklı bir hikayenin anlatıldığı bir dizidir. Dizide zamanda yolculuk yaparak insanları öldüren bir seri katil vardır ve suçlunun elinden kurtulabilen tek kurban olan muhabir ise katili bulmaya çalışır. Muhabir bir yandan travmalarını çözmeye çalışır diğer yandan da katili bulmaya çalışır. 

Yönetmen: Silka Luisa

Oyuncular: Elisabeth Moss, Wagner Moura, Phillipa Soo

18. Dead to Me (2019–2022)

18. Dead to Me (2019–2022)

IMDb: 8.0 

Özet: Jen, tuhaf bir espri anlayışına ve öfke problemlerine sahip, genç yaşta eşini kaybetmiş bir kadındır. Jen, cinayete kurban gitmiş eşinin yasını atlatamamışken özgür ruhlu kendi karakterinden tamamen farklı bir kadınla tanışır ve  Liz ile birlikte güçlü bir arkadaşlık kurarlar. Kara komedi türünde iki kadının yaşadıklarının konu edinildiği bir dizidir. 

Yönetmen: Liz Feldman

Oyuncular: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden

17. Tokyo Vice (2022)

17. Tokyo Vice (2022)

IMDb: 8.1 

Özet: 999'da Yomiuri Shimbun için çaylak muhabir olarak işe alındığında. Bir öğrenci olarak, eski bir dedektif olan Sekiguchi'nin kanatları altına alındığını n konu edinildiği bir dizidir. Tokyo'da bir yayın için çalışan Batılı bir gazeteci, şehrin en güçlü suç patronlarından birinin peşine düşer. 

Yönetmen: J.T. Rogers

Oyuncular: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller

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16. Reacher (2022)

16. Reacher (2022)

IMDb: 8.1 

Özet: Emekli Askeri Polis Memuru Jack Reacher işlemediği bir cinayetten tutuklandığında kendini polisler, karanlık işadamları ve entrikacı politikacılarla dolu ölümcül bir komplonun ortasında bulur. Aklında başka hiçbir şey olmadan Jack, Margrave'de neler olduğunu anlamaya ve gerçekleri açığa çıkarmak zorlu bir yola girer. 

Yönetmen: Nick Santora

Oyuncular: Alan Ritchson, Maria Sten

15. Ayak İşleri (2021-2022)

15. Ayak İşleri (2021-2022)

IMDb: 8.1 

Özet: Biri daha politik doğrucu ve derin düşüncelere dalmaya  elverişli diğeri ise daha düz mantık, politik doğruculuktan tamamen uzak olan Vedat ile Evren'in zengin bir iş insanının ayak işlerini halletmeye çalışırken başlarına gelen kimi zaman absürt olaylardan meydana gelen bir dizidir. iki karakter arsındaki zıtlıklardan doğan çatışmalar, konuk oyuncular ve müziklerle dizi daha da keyifli bir hal alıyor. Evrim ile Vedat'ın başlarından geçen absürt olayların işlendiği bir dizidir. 

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Güven Murat Akpınar

14. Dahmer (2022)

14. Dahmer (2022)

IMDb: 8.5

Özet: Bu mini dizi, en ünlü seri katillerden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hayat hikayesini konu ediyor. Jeffrey Dahmer, 17 kişinin ölümünden sorumlu olarak hapse mahkum edilir. Jeffrey, kurbanlarını öldürmekle kalmaz onların vücutlarını parçalara ayırarak bir kısmını yer. Dahmer sorgusunda, kurbanları üzerinde deney yaptığını ve insan eti yemesinin ruh haline ve cinsel hayatına iyi geldiğini itiraf eder.

Yönetmenler: Ian Brennan ve Ryan Murphy

Oyuncular: Evan Peters, Richard Jenkins, Molly Ringwald

13. The Offer (2022)

13. The Offer (2022)

IMDb: 8.7 

Özet: Oscar ödüllü yapımcı Albert S. Ruddy'nin daha önce hiç ortaya çıkmamış Baba yapımının deneyimleri aktardığı bir dizidir.  Dizi, The Godfather'ın yapım sürecini anlatır ve Ruddy'nin filmi yapma sürecinde yaşadıkları konu edinilir. 

Yönetmen: Michael Tolkin, Laurence Bennett

Oyuncular: Miles Teller, Matthew Goode, Dan Fogler

12. Severance (2022)

12. Severance (2022)

IMDb: 8.7 

Özet: Lumen Industries iş ve özel hayatı ayıran, iş-yasam dengesini başka bir seviyeye taşımayı hedefleyen bir şirkettir. Mark ise bu ofisteki insanlara liderlik yapar ancak bir gün gizemli bir iş arkadaşı sayesinde işin arka planındaki gizemi fark eder ve bu bilinmezliği çözmeye çalışır. Dizi ofiste geçen bir distopya-komedi yapımıdır. Özgün ve alışılmışın dışındaki konusu, hikayeyi ele alış biçimi bakımından farkını ortaya koyan bir yapımdır. 

Yönetmen: Dan Erickson

Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower

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11. Gibi (2021-2022)

11. Gibi (2021-2022)

IMDb: 9.0 

Özet: Küçücük olaylardan nasıl büyük komedi yapılabildiğinin örneği niteliğinde olan bir dizidir. Birbiriyle sürekli bir çatışma halinde Yılmaz ile İkkan'ın başına gelen sıradan ya da hiç sıradan olmayan olayların sanki sıradan gibi aktarıldığı konulardan oluşur. Küçük ve sıradan gibi duran olaylar silsilelerinden çıkan komedilerden, absürt durumlardan oluşan bir komedi dizisidir. 

Yönetmen: Ömer Sinir

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan

Filmler

10. You Were Never Really Here (2017)

10. You Were Never Really Here (2017)

IMDb: 6.7

Özet: Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu bu filmde kendiniz olağanüstü bir oyunculuğa hazırlayın deriz. Eski mesleğini tamamen geride bırakan Joe, artık hayatını seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanmaya başlamıştır. Yozlaşmış New York senatörünün kızını kurtarması için kiralandığı zaman ise bir komplo ağının içine sürüklenecektir...

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov

Yönetmen: Lynne Ramsay

9. Speak No Evil (2022)

9. Speak No Evil (2022)

IMDb: 6.7

Özet: Speak No Evil, 2022 yılının en iddialı psikolojik gerilim filmlerinden biri. Toskana’da tatile çıkan biri Hollandalı, diğeri Danimarkalı olan iki aile, tanışır ve hızla arkadaş olur. Aradan geçen ayların ardından, özgür ruhlu Hollandalı aile, daha muhafazakar olan Danimarkalıları kırsal kesimdeki evlerine hafta sonu tatili için davet eder. Başlarda her şey yolunda olsa da, yeniden bir araya gelmenin sevinci yerini yanlış anlamalara bıraktığında, işler kontrolden çıkmaya başlar.

Yönetmen: Christian Tafdrup

Oyuncular: Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt

8. Nope (2022)

8. Nope (2022)

IMDb: 7.0

Özet: Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'in yeni gerilim filmi Nope ile devam ediyoruz. Filmde, Esrarengiz ve tüyler ürpertici bir keşfe tanıklık eden, Kaliforniya'nın iç kesimlerindeki ıssız bir kanyonda yaşayan insanların hikayesine tanıklık edeceğiz.

Yönetmen: Jordan Peele

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea

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7. Melancholia (2011)

7. Melancholia (2011)

IMDb: 7.2

Özet: Yeni evlenen Justin ve Micheal çifti evliliklerini kutlamaka Justine'nin ablasının evinden ihtişamlı bir davet verir. Justine ve ablası Claire birbirinden çok farklı karakterlere sahip iki kız kardeşlerdir. Claire daha sakin ve 'normal' tarafken Justine melankoli ve dramaya eğilimli bir karakterdir. Bir gün, eşine rastlanmadık bir olay gerçekleşir: Melankolia adlı gezegen, güneşin arkasında saklı kaldığı yörüngeden çıkarak dünyaya yaklaşmaya başlar. Bu kıyametin habercisidir...

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

6. The Northman (2022)

6. The Northman (2022)

IMDb: 7.3 

Özet: Viking prensi olan Amleth'in babasının intikamını almasını konu edinen bir filmdir.  Amleth'in babası kral Aurvandil üvey kardeşi Fjölnir tarafından öldürülür bunun üzerine Amleth hem annesini kurtarmak hem de babasının intikamını almaya karar verir. Amleth yıllar içerisinde bir Viking savaşçısına dönüşür ve bir kahin ile karşılaşmasının ardından intikamını almaya başlar.  

Yönetmen: Robert Eggers

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

5. The Big Sick (2017)

5. The Big Sick (2017)

IMDb: 7.5

Özet: 2017'nin kaliteli filmlerden olan ancak hak ettiği ilgiyi bir türlü göremeyen yapımlardan biri olan The Big Sick ile devam ediyoruz listemize. Taze bir çift ilişkileri derinleştikçe aralarındaki kültürel farklılıklar yüzünden karşı karşıya gelmeye başlayacaktır...

Yönetmen: Michael Showalter

Oyuncular: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

4. Sound of Metal (2019)

4. Sound of Metal (2019)

IMDb: 7.7

Özet: Riz Ahmed'in başrolünde olduğu ve son derece etkileyici bir film olan Sound of Metal ile devam ediyoruz. Ruben ve kız arkadaşı Lou, karavanları ile dolaşan ve bu sırada gittikleri yerlerde konser veren iki müzisyendir. Lou mikrofonun başındayken Ruben ise bateri çalar. Ruben’in hayatı bir gün sadece boğuk bir vızıltı duymasıyla altüst olacaktır.

Yönetmen: Darius Marder

Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci

3. The Worst Person in the World (2021)

3. The Worst Person in the World (2021)

IMDb: 7.9 

Özet: Julie, genç ve enerjik olmasının yanı sıra hangi mesleği seçeceğine karar verememiş genç bir kadındır. Özgür ruhlu birisidir ve bir süre sonra 45 yaşındaki çizgi roman yazarı Aksel'in özgürlüğünü kısıtladığını fark eder. Sevgilisine dönüşmeye başladığını fark eder ve bir yandan da hayatına Eivind isimli genç bir adam girer. Julie'nin hayatı ve yaşadıkları etrafında dönen bir filmdir. 

Yönetmen: Joachim Trier

Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

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2. Everything Everywhere All at Once (2022)

2. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 8.3 

Özet: Yaşlanmakta olan ve yıllar önce Çin'e göçen, sıradan bir hayat yaşayan Evelyn'nin kendisini bir anda dünyayı kurtarmaya çalışırken bulmasıyla meydana gelen olaylardan oluşan bir filmdir. Komedi-macera türünde olan bu film 2022'nin ilk yarısının en dikkat çeken işlerinden bir tanesidir. 

Yönetmen: Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Oyuncular: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

1. Top Gun: Maverick (2022)

1. Top Gun: Maverick (2022)

IMDb: 8.6 

Özet: Donanmanın en iyi havacılarından biri olarak otuz yıldan fazla hizmet verdikten sonra Pete Mitchell ait olduğu yer olan işine geri döner ve cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar. Eğitim almaya başlayan Maverick hem zorlu bir göreve başlar hem de kendi geçmişiyle yüzleşmeye başlar. 

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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