'Ne İzlesem?' Diyenler İçin Onedio Editörlerinin Önerdiği Yüksek Puanlı Dizi ve Film Tavsiyeleri
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Kara kara saatlerce 'Ne izlesem?' diye düşündüğünü biliyoruz. Neyse ki senin için editörlerimizden birbirinden güzel film ve dizi önerileri aldık. İster komedi, ister romantik, ister dram...
O zaman hadi, yüksek puanlı dizi ve film tavsiyelerimize geçelim!
Sen de dizi veya film önerini ViDio paylaşarak yapmayı unutma!
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Diziler
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20. The Dropout (2022)
19. Shining Girls (2022)
18. Dead to Me (2019–2022)
17. Tokyo Vice (2022)
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16. Reacher (2022)
15. Ayak İşleri (2021-2022)
14. Dahmer (2022)
13. The Offer (2022)
12. Severance (2022)
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11. Gibi (2021-2022)
Filmler
10. You Were Never Really Here (2017)
9. Speak No Evil (2022)
8. Nope (2022)
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7. Melancholia (2011)
6. The Northman (2022)
5. The Big Sick (2017)
4. Sound of Metal (2019)
3. The Worst Person in the World (2021)
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2. Everything Everywhere All at Once (2022)
1. Top Gun: Maverick (2022)
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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