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13-19 Temmuz Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

13-19 Temmuz Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 13:57 Son Güncelleme: 09.07.2026 - 14:08
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13-19 Temmuz haftasında sinema salonlarında farklı türlerden dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Christopher Nolan imzalı The Odyssey haftanın en büyük yapımı olarak öne çıkarken, korku, gerilim ve dram türündeki yeni filmler de vizyon takviminde yerini alıyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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13-19 Temmuz Vizyondaki Filmler

13-19 Temmuz Vizyondaki Filmler

The Odyssey

Christopher Nolan imzalı The Odyssey, Truva Savaşı’nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus’un zorlu yolculuğunu konu ediyor. Kral Odysseus, karısı Penelope ve ailesiyle yeniden bir araya gelmek ister ancak eve dönüş yolu sandığından çok daha tehlikeli olacaktır.

Aksiyon ve macera türündeki yapım, hem Homeros’un klasik anlatısından beslenmesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla haftanın en dikkat çeken vizyon filmlerinden biri olarak öne çıkıyor.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Aksiyon, Macera

  • Yönetmen: Christopher Nolan

  • Senarist: Christopher Nolan

  • Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

  • Süre: 2 saat 52 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Noise: Lanetin Sesi

Noise: Lanetin Sesi, gizemli şekilde ortadan kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışan işitme engelli Ju-young’un hikâyesini anlatıyor. Ju-young, kardeşi Ju-hee’nin yeni taşındığı apartmandan hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu öğrenince gerçeği araştırmak için binaya gider.

Ancak apartmanda karşılaştığı sessizlik, sıradan bir sessizlik değildir. Komşuların gürültüye karşı takıntılı tavırları ve geceleri duyulan uğursuz sesler, Ju-young’u giderek daha karanlık bir gerçeğe yaklaştırır.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Soo-jin Kim

  • Senarist: Lee Je-hui, Kim Yong-hwa

  • Oyuncular: Lee Sun-bin, Kim Min-seok, Kyung-soo Ryu

  • Süre: 1 saat 33 dakika

  • Orijinal Adı: Noijeu

Filistin 36

Filistin 36, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından değişen coğrafyada geçen bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Kudüs’ün kalabalık yapısı, Nazilerden kaçan Avrupalı Yahudilerin göçü ve İngiliz sömürge yönetiminin baskısı, dönemin politik atmosferini şekillendiriyor.

Bu karmaşık dönemin ortasında Yusuf, geleneksel köy yaşamı ile hızla değişen şehir arasında gidip gelir. Afra değişime ayak uydurmaya çalışırken, bir liman işçisi de ailesini geçindirme baskısıyla kendisini giderek büyüyen bir isyan hareketinin içinde bulur.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Annemarie Jacir

  • Senarist: Annemarie Jacir

  • Oyuncular: Hiam Abbass, Kamel El Basha, Jalal Altawil

  • Süre: 1 saat 59 dakika

  • Orijinal Adı: Palestine 36

Ceza

İran sinemasından gelen Ceza, eşini kaybetmiş bir hemşire olan Mahnaz’ın hayatına odaklanıyor. Mahnaz, bir yandan dik başlı oğlu Aliyar’ı büyütmeye çalışırken, diğer yandan aile içindeki gerilimlerle baş etmeye çalışır.

Yeni partneri Hamid için düzenlenen nişan partisinde yaşanan beklenmedik bir trajedi, Mahnaz’ın hayatındaki dengeleri tamamen değiştirir. Acı, güvensizlik ve cevap arayışı içinde kalan Mahnaz, kendi iç dünyasıyla da yüzleşmek zorunda kalır.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Saeed Roustaee

  • Senarist: Saeed Roustaee

  • Oyuncular: Payman Maadi, Fereshteh Sadre Orafaee, Hassan Pourshirazi

  • Süre: 2 saat 11 dakika

  • Orijinal Adı: Woman And Child

Baba

Baba, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir hayatın tek bir olayla nasıl altüst olabileceğini anlatıyor. Başarılı bir adamın bebeği kreşte kaybolunca aile için geri dönüşü zor bir süreç başlar.

Karısının telaşlı arayışı, Unutulmuş Bebek Sendromu olarak bilinen hafıza kaybına dair yıkıcı bir gerçeği ortaya çıkarır. Film, kişisel bir trajedi üzerinden aile, suçluluk ve insan zihninin kırılganlığına odaklanıyor.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Tereza Nvotová

  • Senarist: Tereza Nvotová, Dusan Budzak

  • Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak

  • Süre: 1 saat 42 dakika

  • Orijinal Adı: Otec

Kybele’nin Laneti: İstila

Haftanın yerli korku filmi Kybele’nin Laneti: İstila, küçük ve sakin bir köyde yaşanan ürkütücü olayları konu ediyor. 25 haneden oluşan köyün huzuru, köy sakinlerinden birinin ağır bir psikolojik rahatsızlık yaşamaya başlamasıyla bozulur.

Tılsımlı ilimlere hâkim olduğu söylenen Ruken Hoca’nın köye gelişiyle birlikte açıklanması güç olaylar peş peşe yaşanmaya başlar. Köy halkı ve muhtar, üzerlerine çöken karanlığa karşı son çare olarak maneviyatı güçlü bir dededen yardım ister.

  • Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Zülfü Hamit Altın

  • Senarist: Zülfü Hamit Altın

  • Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

  • Süre: 1 saat 12 dakika

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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