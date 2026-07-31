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MasterChef Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı Belli Oldu: Dün akşam (30 Temmuz) MasterChef Önlüğü Kazanan İsim

MasterChef Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı Belli Oldu: Dün akşam (30 Temmuz) MasterChef Önlüğü Kazanan İsim

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.07.2026 - 08:35
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 12. yarışmacı belli oldu. MasterChef'te üçüncü grupta yer alan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Dün akşam MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? MasterChef'in 12. yarışmacısı kim? İşte detaylar...

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MasterChef Ana Kadroya Kim Girdi? MasterChef'in 12. Yarışmacısı Kim Oldu?

MasterChef Ana Kadroya Kim Girdi? MasterChef'in 12. Yarışmacısı Kim Oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. 11 ana kadro yarışmacısının belli olmasının ardından dün akşam (30 Temmuz) yayınlanan bölümde 12. yarışmacı da netleşti.

Yarışmacılar final turu ilk etabında ilk turda düğün çorbası hazırladılar. Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan kıyma ana ürünü ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istediler. Bu etabın ardından Batuhan ve Muhammet finale kaldı. MasterChef Türkiye'de önlüğü kazanan 12. isim Muhammed oldu.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

11. Ana Kadro Yarışmacısı: Tolğa

12. Ana Kadro Yarışmacısı: Muhammed

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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