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Filmlerle İlgili Bu 101 Detayı Okurken, Inception 4. Katmana Düşüyormuş Hissine Kapılacaksınız!

etiket Filmlerle İlgili Bu 101 Detayı Okurken, Inception 4. Katmana Düşüyormuş Hissine Kapılacaksınız!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 14:59
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Çok sevdiğiniz, defalarca izlediğiniz ve her sahnesine hakim olduğunuzu düşündüğünüz o filmleri aslında gerçekten tanıyor musunuz? Yönetmenlerin ustaca gizlediği ipuçları, çekim arkasında yaşanan akılalmaz tesadüfler ve senaryolara yedirilmiş gizli anlamlar... Sinema dünyası, ilk bakışta fark edilemeyen devasa bir buzdağı gibidir.

Bu listede, popüler kültürün en ikonik yapıtlarından kült klasiklere kadar sinema tarihini değiştiren filmlerin arkasındaki en sıra dışı 101 detayı bir araya getirdik. Okurken Christopher Nolan’ın Inception filmindeki gibi gerçeklik algınızın büküldüğünü hissedecek, katman katman derinleşen bu bilgilerin arasında kaybolacaksınız. Hazırsanız, patlamış mısırlarınızı yanınıza alın ve favori filmlerinize bambaşka bir gözle bakmaya başlayın; çünkü bu detaylardan sonra hiçbir film sizin için eskisi gibi olmayacak!

Kemerlerinizi bağlayın, 101 maddelik yolculuğumuz başlıyor.

Kemerlerinizi bağlayın, 101 maddelik yolculuğumuz başlıyor.

1. Titanik'i konu alan ilk film, 1912 yapımı "Saved From The Titanic"ti.

1. Titanik'i konu alan ilk film, 1912 yapımı "Saved From The Titanic"ti.

Geminin batmasından birkaç ay sonra çekilen filmde, Titanik'ten kurtulan bir aktris oynadı.

2. Star Wars'ta Mace Windu karakterini canlandıran Samuel L. Jackson, filmde kullandığı ışın kılıcının üstüne "bad mother-fucker" yazdırmış.

2. Star Wars'ta Mace Windu karakterini canlandıran Samuel L. Jackson, filmde kullandığı ışın kılıcının üstüne "bad mother-fucker" yazdırmış.

Pulp Fiction'da canlandırdığı Jules Winnfield karakterinin cüzdanında da aynı ifade yer alıyordu.

Pulp Fiction'da canlandırdığı Jules Winnfield karakterinin cüzdanında da aynı ifade yer alıyordu.

3. Çığlık serisindeki meşhur kostüm aslında beyaz olarak düşünülmüş...

3. Çığlık serisindeki meşhur kostüm aslında beyaz olarak düşünülmüş...

Ama bu şekilde olursa Ku Klux Klan cübbesine benzetilmesinden endişelenmişler ve sonra siyah olarak değiştirmişler.

4. "Apocalypse Now" filminin orijinal ham görüntüleri 230 saatlik bir kayıttan oluşuyormuş.

4. "Apocalypse Now" filminin orijinal ham görüntüleri 230 saatlik bir kayıttan oluşuyormuş.

5. "Cannibal Holocaust" yönetmeni hakkında, filmdeki oyuncuların gerçekten öldürülmediğini ispat etmesi için bir dava açılmış ve dava yıllar boyunca sürmüş.

6. Facebook'ta da olduğu gibi Star Wars'un başında da ilk önce "the" ön eki yer alıyormuş, sonrasında kaldırılmış.

6. Facebook'ta da olduğu gibi Star Wars'un başında da ilk önce "the" ön eki yer alıyormuş, sonrasında kaldırılmış.

7. 'Çocuk Oyunu'; gerçek hayatta, lanetlenmiş olduğu düşünülen Robert adlı oyuncak bebekten esinlenmedir.

7. 'Çocuk Oyunu'; gerçek hayatta, lanetlenmiş olduğu düşünülen Robert adlı oyuncak bebekten esinlenmedir.

8. Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi serisinde oynamaya pek sıcak bakmamış; ama oğlu ikna edince teklifi kabul etmiş.

8. Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi serisinde oynamaya pek sıcak bakmamış; ama oğlu ikna edince teklifi kabul etmiş.

9. "Final Destination" filmi aslında "X-Files" için yazılan ama reddedilen "Flight 180" adlı bir bölümden doğdu.

9. "Final Destination" filmi aslında "X-Files" için yazılan ama reddedilen "Flight 180" adlı bir bölümden doğdu.

10. Sean Connery pek çok büyük filmden gelen teklifi reddetti; bunlar arasında Matrix, Yüzüklerin Efendisi, Jurassic Park bulunuyor.

10. Sean Connery pek çok büyük filmden gelen teklifi reddetti; bunlar arasında Matrix, Yüzüklerin Efendisi, Jurassic Park bulunuyor.

11. Alien serisindeki androidlerin isimleri alfabetiktir: Ash, Bishop, Call, David.

11. Alien serisindeki androidlerin isimleri alfabetiktir: Ash, Bishop, Call, David.

12. Kubrick yönetmenliğindeki "2001: A Space Odyssey" filmindeki uçan kalem sahnesi her ne kadar CGI gibi dursa da, sadece cam bardak ve kamera hilesi kullanılmış.

13. "Arabistanlı Lawrence" filmiyle tanıdığımız Peter O'Toole, 8 defa Oscar'a aday gösterilmesine rağmen bu ödülü hiç kazanamadı.

13. "Arabistanlı Lawrence" filmiyle tanıdığımız Peter O'Toole, 8 defa Oscar'a aday gösterilmesine rağmen bu ödülü hiç kazanamadı.

5 yıl önce hayatını kaybetti.

14. "Drive" filminin yönetmeni Nicolas Winding Refn, etkileyici bir kafa ezme sahnesinin nasıl çekileceğini sormak için yönetmen Gaspar Noe'yu aramış.

14. "Drive" filminin yönetmeni Nicolas Winding Refn, etkileyici bir kafa ezme sahnesinin nasıl çekileceğini sormak için yönetmen Gaspar Noe'yu aramış.

Gasper Noe'nun "Irreversible" filmi bu tip sahnelerle özdeşleşmişti.

15. Fight Club'da Marla Singer'ın "Anaokulundan beri böyle sevişmemiştim" repliğini bilirsiniz.

Bu repliğin orijinali 'Senden hamile kalmak istiyorum'muş, David Fincher değiştirmiş.

16. Edward Scissorhands rolü, Johnny Depp'ten önce Tom Cruise'a teklif edilmiş.

Mutlu bir son istediği için bu rolü geri çevirmiş. (İyi ki de.)

17. "No Country For Old Men" filminin çekimleri, aynı bölgede çekilen "There Will Be Blood" setinden yayılan duman nedeniyle bir gün boyunca aksamış.

17. "No Country For Old Men" filminin çekimleri, aynı bölgede çekilen "There Will Be Blood" setinden yayılan duman nedeniyle bir gün boyunca aksamış.

18. Sam Raimi bütün filmlerinde 1973 model Oldsmobile Delta 88 arabayı mutlaka kullanır.

18. Sam Raimi bütün filmlerinde 1973 model Oldsmobile Delta 88 arabayı mutlaka kullanır.

Şans getirdiğine inanıyor.

19. Jason Bourne romanlarını yazan Robert Ludlum, ilk Bourne filminin yapım aşaması sürerken hayatını kaybetti.

19. Jason Bourne romanlarını yazan Robert Ludlum, ilk Bourne filminin yapım aşaması sürerken hayatını kaybetti.

Ne yazık ki şahane filmleri görme fırsatı olmadı.

20. "(500) Days of Summer" filminin girişinde Jenny Beckman adlı birine "Kaltak!" diyordu senarist Scott Neustadter...

20. "(500) Days of Summer" filminin girişinde Jenny Beckman adlı birine "Kaltak!" diyordu senarist Scott Neustadter...

'Senarist acaba bu isimdeki bir kız tarafından terk edildi de, Summer karakteriyle onu mu anlattı' diye düşündürmüştü izleyiciyi.

Bunun cevabını senarist bizzat açıkladı; Jenny Beckman adlı biri gerçekten de varmış ve Summer karakteriyle birebir uyuşuyormuş.

Bunun cevabını senarist bizzat açıkladı; Jenny Beckman adlı biri gerçekten de varmış ve Summer karakteriyle birebir uyuşuyormuş.

Gerçek Tom Hansen da kendisi yani. Summer'ın tabii neye benzediğini bilemiyoruz hâlâ.

İyi bir filmle intikamını fena almış anlayacağınız.

21. Yönetmen ve oyunculuğunun yanı sıra Jackie Chan, ülkesinde çıkardığı albümler ile biliniyor.

21. Yönetmen ve oyunculuğunun yanı sıra Jackie Chan, ülkesinde çıkardığı albümler ile biliniyor.

Şimdiye kadar 20 albüm yayınlayan ünlü oyuncu, şarkılarını sık sık filmlerinde de kullanıyor.

22. Kate Winslet 2005 yılında "Bir soykırım filminde oynarsanız Oscar kazanmanız garanti" şakasını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

22. Kate Winslet 2005 yılında "Bir soykırım filminde oynarsanız Oscar kazanmanız garanti" şakasını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bunu söyledikten 4 yıl sonra 'Okuyucu' filminde soykırım suçu işleyen bir kadın rolüyle Oscar kazandı.

23. T-1000'in Sarah Conner'ın görünümüne büründüğü sahnede Linda Hamilton'un ikizi olan Leslie Hamilton oynadı.

23. T-1000'in Sarah Conner'ın görünümüne büründüğü sahnede Linda Hamilton'un ikizi olan Leslie Hamilton oynadı.

24. Esaretin Bedeli'nin orijinal hikâyesinde Red aslında kızıldı. Lakabının Red olması da bu yüzdendir.

24. Esaretin Bedeli'nin orijinal hikâyesinde Red aslında kızıldı. Lakabının Red olması da bu yüzdendir.

Filmde Red, İrlandalı olduğunu ama hiç siyahi İrlandalıya rastlamadığını söyleyerek orijinal hikâyeye gönderme yapar.

🎬 1. katmana ulaştınız, aynı hızla devam:

🎬 1. katmana ulaştınız, aynı hızla devam:

25. Contact(Mesaj) filminde gördüğümüz büyük makine aslında Terminator 2 filmi için tasarlanmış bir zaman makinesiydi.

25. Contact(Mesaj) filminde gördüğümüz büyük makine aslında Terminator 2 filmi için tasarlanmış bir zaman makinesiydi.

26. 1980 yılı en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nde Cinnet filmi ile Stanley Kubrick en kötü yönetmen adayları arasındaydı.

26. 1980 yılı en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nde Cinnet filmi ile Stanley Kubrick en kötü yönetmen adayları arasındaydı.

27. Wilhelm Çığlığı adı verilen, neredeyse herkesin aşina olduğu ses efekti 1951 yılından günümüze kadar 200'ü aşkın filmde kullanıldı.

28. Not Defteri'nin Noah karakteri için yönetmenin yakışıklı olmayan birini istemesi üzerine bu role Ryan Gosling seçildi.

28. Not Defteri'nin Noah karakteri için yönetmenin yakışıklı olmayan birini istemesi üzerine bu role Ryan Gosling seçildi.

29. Kafada oturtması güç ama Jack Sparrow rolü için önce Robert de Niro düşünülmüş. Ama kendisi hem rolü beğenmemiş hem de bu film tutmaz demiş ve bu iş olmamış.

29. Kafada oturtması güç ama Jack Sparrow rolü için önce Robert de Niro düşünülmüş. Ama kendisi hem rolü beğenmemiş hem de bu film tutmaz demiş ve bu iş olmamış.

30. Karayip Korsanları'ndaki Kaptan Barbossa'nın adı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Barbarossa lakaplı abisi Oruç Reis'ten geliyor.

30. Karayip Korsanları'ndaki Kaptan Barbossa'nın adı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Barbarossa lakaplı abisi Oruç Reis'ten geliyor.

Oruç Reis, yabancıların 'kızıl sakal' adıyla korsan olarak bildiği bir denizci. İtalyanlar da kendisine Barbarossa lakabını takıyor. Kendisinin onlarca geminin yanı sıra Cezayir'i de ele geçirmişliği vardır. Oruç Reis'in ölümünün ardından kardeşi de abisine hürmeten aynı lakabla anıldı ve Barbaros Hayreddin Paşa olarak bilindi.

31. "Mad Max: Fury Road" filminde Charlize Theron ve Tom Hardy'nin dublörlüğünü yapan ikili, çekimlerde aşık olduktan sonra evlendiler.

31. "Mad Max: Fury Road" filminde Charlize Theron ve Tom Hardy'nin dublörlüğünü yapan ikili, çekimlerde aşık olduktan sonra evlendiler.

32. "Django Unchained"da Leonardo DiCaprio'nun bir camı öfke içinde masaya vurduğu bir sahnede eli gerçekten kanadı, ama buna rağmen sahneyi bozmayarak oyunculuğuna devam etti.

32. "Django Unchained"da Leonardo DiCaprio'nun bir camı öfke içinde masaya vurduğu bir sahnede eli gerçekten kanadı, ama buna rağmen sahneyi bozmayarak oyunculuğuna devam etti.

33. "Candyman" filminin oyuncusu Tony Todd, bu ürkütücü sahnede ağzına gerçek arılar koymuştu.

34. "E.T." ve "Poltergeist" filmleri, başlangıçta "Gece Gökyüzü" adlı tek bir film olarak planlanmıştı.

34. "E.T." ve "Poltergeist" filmleri, başlangıçta "Gece Gökyüzü" adlı tek bir film olarak planlanmıştı.

35. Harrison Ford, "Jurassic Park"ta Sam Neill'ın canlandırdığı Alan Grant rolünü geri çevirdi.

35. Harrison Ford, "Jurassic Park"ta Sam Neill'ın canlandırdığı Alan Grant rolünü geri çevirdi.

36. Ian Malcolm karakterini de Jim Carrey'nin canlandırması planlanmıştı.

36. Ian Malcolm karakterini de Jim Carrey'nin canlandırması planlanmıştı.

37. Leonardo DiCaprio'nun Titanic'teki "Ben dünyanın kralıyım!" repliği tamamen doğaçlamaydı.

37. Leonardo DiCaprio'nun Titanic'teki "Ben dünyanın kralıyım!" repliği tamamen doğaçlamaydı.

38. II. Dünya Savaşı'nı anlatan "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmi o kadar gerçekçiydi ki; savaş gazileri, filmi izlediğinde travma sonrası stres bozukluğu yaşadılar.

39. "The Shining"in kapı parçalama sahnesinin çekimi 3 gün sürdü ve Jack Nicholson 60 adet kapı parçalamak zorunda kaldı.

Stanley Kubrick gibi titiz bir yönetmenle çalışmanın zorlukları.

40. "Amerikan Güzeli"nin soldaki ikonik posterinde sağdaki posterde bulunan Mena Suvari'nin olduğu düşünülse de, Chloe Hunter adlı bir modelin vücudu bulunur.

40. "Amerikan Güzeli"nin soldaki ikonik posterinde sağdaki posterde bulunan Mena Suvari'nin olduğu düşünülse de, Chloe Hunter adlı bir modelin vücudu bulunur.

41. Hitchcock, fazla gerçekçi bulunur ve kötü sonuçlara yol açabilir endişesiyle "Psycho"yu siyah beyaz çekmiştir.

41. Hitchcock, fazla gerçekçi bulunur ve kötü sonuçlara yol açabilir endişesiyle "Psycho"yu siyah beyaz çekmiştir.

42. Dünya çapında DVD'si en çok satılan film "Aslan Kral"dır.

42. Dünya çapında DVD'si en çok satılan film "Aslan Kral"dır.

Ayrıca müthiş müziklere sahip filmin soundtrack albümü, animasyon filmleri arasında zirvededir.

43. Hollywood filmlerindeki başrol oyuncularının % 74.4'ü erkeklerden oluşuyor.

43. Hollywood filmlerindeki başrol oyuncularının % 74.4'ü erkeklerden oluşuyor.

44. Orson Welles, Citizen Kane setinde kaza geçirince filmin büyük kısmını tekerlekli sandalyeden yönetmek zorunda kaldı.

44. Orson Welles, Citizen Kane setinde kaza geçirince filmin büyük kısmını tekerlekli sandalyeden yönetmek zorunda kaldı.

45. 80'lerin önemli gençlik filmlerinden "Ferris Bueller's Day" filminin senaryosunun yazılması sadece 6 gün sürdü.

45. 80'lerin önemli gençlik filmlerinden "Ferris Bueller's Day" filminin senaryosunun yazılması sadece 6 gün sürdü.

46. Daha kısası da var: "Taxi Driver"ın senaristi Paul Schrader, filmin senaryosunu sadece beş gün içerisinde tamamladı.

46. Daha kısası da var: "Taxi Driver"ın senaristi Paul Schrader, filmin senaryosunu sadece beş gün içerisinde tamamladı.

47. Liam Neeson, 1994 yılında James Bond rolünü reddetti, çünkü aksiyon filmlerine sıcak bakmıyordu.

47. Liam Neeson, 1994 yılında James Bond rolünü reddetti, çünkü aksiyon filmlerine sıcak bakmıyordu.

Ama şimdi?

48. Superman II filminden bir kare. Clark Kent yayın yönetmeninin ofisine girmek üzere. Camdaki afişi farkettiniz mi? Sarı zeminin üzerinde kırmızı harflerle aynen şöyle yazıyor: "Daha iyisi olamaz."

48. Superman II filminden bir kare. Clark Kent yayın yönetmeninin ofisine girmek üzere. Camdaki afişi farkettiniz mi? Sarı zeminin üzerinde kırmızı harflerle aynen şöyle yazıyor: "Daha iyisi olamaz."

Bu sahneyi birçok kişi farketmişti ama tam anlamıyla sırrını çözen olmamıştı. Derken Cengiz Semercioğlu köşesinde bunu yazdı. Meğer bu slogan, 'grissini'si(uzun ince kıtır ekmek çubuklar) ile ünlü olan Arı Bisküvileri'ne aitmiş.

Bu gözle baktığınızda aslında afişte ARI'nın R'sinin ve Bisküvileri'nin 'sk' kısmının net bir şekilde okunduğunu görüyorsunuz.

1980 yapımı Superman II'de böyle bir afiş olması ilginç. Ama ondan da ilginci, Arı Bisküvileri'nin patronları bundan haberdar değilmiş. Cengiz Semercioğlu sayesinde öğrenmişler.

49. "Star Wars"taki ışın kılıcının sesi nasıl oluşturulmuştur?

49. "Star Wars"taki ışın kılıcının sesi nasıl oluşturulmuştur?

Bir film projektörü gürültüsü ile arkası sökülmüş bir televizyona yaklaştırılmış mikrofonun kaydettiği ses karıştırılarak yapılmıştır.

🎬 2. katman da başarıyla geçildi, bilgilere devam:

🎬 2. katman da başarıyla geçildi, bilgilere devam:

50. "Esaretin Bedeli"nde Brooks'un kargasını bir kurtçukla beslediği sahneleri hatırlarsınız. Bakın bu sahne aslında nasılmış..

50. "Esaretin Bedeli"nde Brooks'un kargasını bir kurtçukla beslediği sahneleri hatırlarsınız. Bakın bu sahne aslında nasılmış..

Brooks'un kargasını bir kurtçukla beslemesine ASPCA (Filmlerde hayvan haklarının ihlal edilip edilmediğini gözleyen kuruluş) itiraz etmiş. ASPCA gözlemcisi huzurunda doğal yollarla ölmüş bir kurt bulunmuş ancak karga bu kurdu yemeyi reddetmiş. Kurt şekli verilmiş bir et parçası ile sorun çözülmüş.

51. Baba(The Godfather) filmini çekmesi için önce yönetmen Sergio Leone'ye(İyi, Kötü Ve Çirkin - Bir Zamanlar Batıda - Bir Zamanlar Amerika'da) teklif götürülmüş, aşırı mafya içeriği dolayısıyla filmi çekmeyi reddetmiştir.

51. Baba(The Godfather) filmini çekmesi için önce yönetmen Sergio Leone'ye(İyi, Kötü Ve Çirkin - Bir Zamanlar Batıda - Bir Zamanlar Amerika'da) teklif götürülmüş, aşırı mafya içeriği dolayısıyla filmi çekmeyi reddetmiştir.

52. Geleceğe Dönüş serisinin ilk filminde Marty McFly 1955 yılına, anne-babasının gençlik yıllarına gider. Annesi, Marty'ye aşık olur. Bu fikrin yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle film, birçok yapım şirketinin kapısından dönmüştür.

52. Geleceğe Dönüş serisinin ilk filminde Marty McFly 1955 yılına, anne-babasının gençlik yıllarına gider. Annesi, Marty'ye aşık olur. Bu fikrin yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle film, birçok yapım şirketinin kapısından dönmüştür.

53. Ayrıca filmde kullanılan zaman makinesi DeLorean yerine ilk başlarda 'buzdolabı' düşünülmüş. Bunun çocuklar üzerinde ölümcül hatalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle vazgeçilmiştir.

53. Ayrıca filmde kullanılan zaman makinesi DeLorean yerine ilk başlarda 'buzdolabı' düşünülmüş. Bunun çocuklar üzerinde ölümcül hatalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle vazgeçilmiştir.

İyi ki de vazgeçilmiş. :)

İyi ki de vazgeçilmiş. :)

54. 1997 yılında Komplo Teorisi filminde ABD Başkanı, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde 7.3 şiddetinde yapay bir deprem oluşturulacağı senaryosu işlenmiştir. İki yıl sonraysa o acı depremi maalesef yaşadık.

54. 1997 yılında Komplo Teorisi filminde ABD Başkanı, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde 7.3 şiddetinde yapay bir deprem oluşturulacağı senaryosu işlenmiştir. İki yıl sonraysa o acı depremi maalesef yaşadık.

55. "Selvi Boylum Al Yazmalım"da Türkan Şoray'ın ısrarı.

55. "Selvi Boylum Al Yazmalım"da Türkan Şoray'ın ısrarı.

Bildiğiniz gibi final sahnesinde Asya'nın tercihi Cemşit oluyor. Türkan Şoray halkın İlyas'ı tercih etmesini isteyeceğini söyleyerek tercihin değiştirilmesi için yönetmen Atıf Yılmaz'a ciddi anlamda ısrar etmiş. Tabii Atıf Yılmaz da romana sadık kalarak çok konuşulan o sahneye imza atmış.

56. Chewbacca’nın ve diğer Wookie’lerin kostümü gerçek insan saçından yapılmış.

57. A Clockwork Orange’taki yılanlı sahne, yönetmenin son anda yaptığı bir değişikle filme dahil olmuş.

57. A Clockwork Orange’taki yılanlı sahne, yönetmenin son anda yaptığı bir değişikle filme dahil olmuş.

Çünkü Stanley Kubrick, Malcolm McDowell’ın sürüngen fobisi olduğunu öğrenmiş!

58. Trainspotting’deki ‘İskoçya’nın en kötü tuvaleti’ sahnesindeki necaset, çikolatan yapılmış ve aslında çok güzel kokuyormuş.

59. Michelle Pfeiffer’in vakumlanarak vücuduna yerleştirilen kedi kadın kostümü o kadar sıkıymış ki, birkaç dakikadan fazla giyilirse aktrisi bayılmanın eşiğine getiriyormuş.

Ayrıca kulaklarını da kapattığı için kendi söylediklerini duyamamasına neden oluyormuş.

60. Evde Tek Başına’da Joe Pesci, Kevin’ın parmağını ısırdığı sahnede gerçekten öyle bir ısırmış ki, Macaluay Culkin’in kalıcı bir yara izi olmuş.

61. Ang Lee’nin Hulk’ı ilk başta ciddi ciddi animatronik tasarlanmış.

61. Ang Lee’nin Hulk’ı ilk başta ciddi ciddi animatronik tasarlanmış.

62. Joker’in baloyu bastığı sahnede aslında Michael Caine’in bir repliği varmış. Fakat Heath Ledger’ın performansından öyle etkilenmiş ki, repliğini unutmuş.

62. Joker’in baloyu bastığı sahnede aslında Michael Caine’in bir repliği varmış. Fakat Heath Ledger’ın performansından öyle etkilenmiş ki, repliğini unutmuş.

63. Evde Tek Başına’da Buzz’ın sevgilisinin fotoğrafına baktığı sahnede Kevin’ın tepkisi hatırlarsınız.

Yönetmen, hiçbir kızı bu konuma düşürmek istemediği için çerçevede görülen aslında peruk takmış bir oğlanmış.

64. A New Hope’ta Darth Vader yalnızca 12 dakika gözüküyor.

64. A New Hope’ta Darth Vader yalnızca 12 dakika gözüküyor.

65. Halloween filminde Michael Myers'ın taktığı maske, Kaptan Kirk'ün suratının beyaza boyanmış hali.

65. Halloween filminde Michael Myers'ın taktığı maske, Kaptan Kirk'ün suratının beyaza boyanmış hali.

66. Sean Connery, James Bond'u canlandırırken 'toupee' (küçük peruk) takıyordu.

66. Sean Connery, James Bond'u canlandırırken 'toupee' (küçük peruk) takıyordu.

67. Bill Murray az kalsın Han Solo rolüne seçiliyordu.

67. Bill Murray az kalsın Han Solo rolüne seçiliyordu.

68. Alaaddin, görünüşünü Tom Cruise'dan alıyor.

68. Alaaddin, görünüşünü Tom Cruise'dan alıyor.

69. Konusu açılmışken, Christian Bale'in 'Amerikan Sapığı'ndaki karakteri de Tom Cruise'dan ilham alınarak yaratıldı.

69. Konusu açılmışken, Christian Bale'in 'Amerikan Sapığı'ndaki karakteri de Tom Cruise'dan ilham alınarak yaratıldı.

70. 'Geleceğe Dönüş' filminin adı başta 'Plüton'dan Gelen Uzay Adamı' olacakmış.

70. 'Geleceğe Dönüş' filminin adı başta 'Plüton'dan Gelen Uzay Adamı' olacakmış.

71. Tabii Çin'de yaşayan kimse bunu bilemez, çünkü Çin'de zaman yolculuğu filmleri yasak.

Çin hükumeti zaman yolculuğu konusunu hem televizyonda hem de sinemada tehlikeli bir kurgu elementi olarak görüyor. Zamanın gidişatını bozan hiçbir şeyi onaylamıyorlar ve bu tema genellikle mevcut olayları yorumlamak için kullanılıyor.

72. 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nin çekimleri sırasında, Jim Caviezel'e yıldırım çarptı.

72. 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nin çekimleri sırasında, Jim Caviezel'e yıldırım çarptı.

73. 'Harry Potter' filmlerinde Daniel Radcliffe'in dublörü, bir sahnenin çekimi sırasında kaza geçirdi ve felçli kaldı.

Adı David Holmes ve ilk filmden itibaren Daniel için inanılmaz numaralar yaptı. Ne yazık ki Ölüm Yadigarları'nın çekimleri sırasında boynunu zedeledi. Şu an boyundan aşağısı felçli bir şekilde tekerlekli sandalyede yaşıyor. David ve Daniel hala çok yakın arkadaşlar, kendisi kocaman bir kalbe sahip.

74. 'Tron'un, Akademi Ödülleri'nde özel efekt olarak değerlendirilmesi engellenmişti, çünkü o zamanlar bilgisayar grafikleri hileye giriyordu.

74. 'Tron'un, Akademi Ödülleri'nde özel efekt olarak değerlendirilmesi engellenmişti, çünkü o zamanlar bilgisayar grafikleri hileye giriyordu.

3. katmana kadar dayanabilenler gerçek bir sinemasever. O zaman devam:

3. katmana kadar dayanabilenler gerçek bir sinemasever. O zaman devam:

75. Yoda'nın kaç tane ayak parmağı olduğunu kimse bilmiyor.

Serinin hangi filmini izlediğinize bağlı olarak Yoda'nın ayak parmağı sayısı değişiyor. Bölüm I'de 3 parmağı var, III ve VI'da 4 parmağı var. V'te kaç tane ayak parmağı olduğu belli bile değil. Şu ana kadar çıkarılan Yoda oyuncakları da bu konuya açıklık getirmiyor, çünkü hem üç hem dört hem beş parmaklı oyuncaklar üretildi.

76. 'Terminal' filminde Tom Hanks'in karakterine ilham veren adam, bir havaalanında 18 yıl yaşadı.

76. 'Terminal' filminde Tom Hanks'in karakterine ilham veren adam, bir havaalanında 18 yıl yaşadı.

Adı Mehran Karimi Nasseri ve kendisi 8 Ağustos 1988'den Temmuz 2006'ya kadar Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda yaşayan İranlı bir mülteci. İran'dan kaçtıktan sonra birçok ülkeye sığınma talebinde bulundu ve İngiltere'ye gitmeye çalışırken pasaportunu kaybetti. Bu da Paris'te mahsur kalmasına sebep oldu.

77. 'Jurassic Park'ta velociraptor'ların çıkardığı ses, aslında iki kaplumbağanın çiftleşme sırasında çıkardığı sesler.

77. 'Jurassic Park'ta velociraptor'ların çıkardığı ses, aslında iki kaplumbağanın çiftleşme sırasında çıkardığı sesler.

78. Vampirle Görüşme filminde her makyaj öncesi oyuncular damar izlerinin kolay bulunabilmesi adına 30 dakika boyunca baş aşağı asılmışlardır.

78. Vampirle Görüşme filminde her makyaj öncesi oyuncular damar izlerinin kolay bulunabilmesi adına 30 dakika boyunca baş aşağı asılmışlardır.

79. Poltergeist filminde plastik yerine daha ucuz olduğu için gerçek insan iskeletleri kullanılmıştır.

79. Poltergeist filminde plastik yerine daha ucuz olduğu için gerçek insan iskeletleri kullanılmıştır.

80. 1979 yapımı ilk Mad Max filmi sırasında bütçe sıkıntısı çeken yönetmen George Miller bir kaza sahnesi için kendi arabasını feda etmiştir.

80. 1979 yapımı ilk Mad Max filmi sırasında bütçe sıkıntısı çeken yönetmen George Miller bir kaza sahnesi için kendi arabasını feda etmiştir.

81. X-Men filminin bir sahnesinde Patrick Stewart ve Ian McKellen'ın oynadıkları satranç her ikisinin de hayatındaki ilk satranç oyunuydu.

81. X-Men filminin bir sahnesinde Patrick Stewart ve Ian McKellen'ın oynadıkları satranç her ikisinin de hayatındaki ilk satranç oyunuydu.

82. James Bond filmlerinin giriş kısmında yer alan ünlü ateş etme sahneleri gerçek bir silah namlusunun içinden çekilmiştir.

83. Esaretin Bedeli filminde Morgan Freeman'ın gençliğini canladıran kişi kendi oğlu Alfonso Freeman'dır.

83. Esaretin Bedeli filminde Morgan Freeman'ın gençliğini canladıran kişi kendi oğlu Alfonso Freeman'dır.

84. Drive filmiyle isminden çokça söz ettiren yönetmen Nicolas Winding Refn, gerçekte 8 kez direksiyon sınavından kalmıştır.

84. Drive filmiyle isminden çokça söz ettiren yönetmen Nicolas Winding Refn, gerçekte 8 kez direksiyon sınavından kalmıştır.

85. 1922 yapımı Nosferatu filminde Kont Orlock'u canlandıran Max Schreck tüm film boyunca sadece bir kere göz kırpar.

86. Cinnet filminde Jack rolü için Robert De Niro ilk seçenekti. Taksi Şoförü'nü izleyen Stanley Kubrick onun yeterince psikopat olmadığını düşündü.

86. Cinnet filminde Jack rolü için Robert De Niro ilk seçenekti. Taksi Şoförü'nü izleyen Stanley Kubrick onun yeterince psikopat olmadığını düşündü.

87. Arrival filminin posterindeki uzay gemisi, Norveçlilerin lakrisbåt(meyankökü teknesi) ismini verdiği bir şekerin mükemmel bir kopyasıdır.

87. Arrival filminin posterindeki uzay gemisi, Norveçlilerin lakrisbåt(meyankökü teknesi) ismini verdiği bir şekerin mükemmel bir kopyasıdır.

88. Jason Bourne serisinin son filminde Matt Damon'ın filmin ilk 20 dakikasına kadar herhangi bir repliği bulunmuyor.

89. Rezervuar Köpekleri filmindeki Mr. Blonde yani Vic Vega isimli karakter Ucuz Roman'daki Vincent Vega karakterinin abisidir.

89. Rezervuar Köpekleri filmindeki Mr. Blonde yani Vic Vega isimli karakter Ucuz Roman'daki Vincent Vega karakterinin abisidir.

90. Rose’un gemi battıktan sonra üzerine çıktığı tahta platform gerçek Titanik gemisinden geriye kalan orijinal bir parçadır.

90. Rose’un gemi battıktan sonra üzerine çıktığı tahta platform gerçek Titanik gemisinden geriye kalan orijinal bir parçadır.

91. Baba serisinde portakalın bulunduğu sahnelerde bir cinayet işlenir veya portakalın etrafındaki karakterler mutlaka ölmektedir.

91. Baba serisinde portakalın bulunduğu sahnelerde bir cinayet işlenir veya portakalın etrafındaki karakterler mutlaka ölmektedir.

92. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Christian Bale(183cm) karşısında boy olarak kısa kalan Tom Hardy(175cm) film boyunca 7.5 cm'lik asansör ayakkabı giymiştir.

92. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Christian Bale(183cm) karşısında boy olarak kısa kalan Tom Hardy(175cm) film boyunca 7.5 cm'lik asansör ayakkabı giymiştir.

93. Aslan Kral filminde aslan kükremeleri yeterince güçlü olmayınca, kaplan kükremesi kullanılmıştır.

93. Aslan Kral filminde aslan kükremeleri yeterince güçlü olmayınca, kaplan kükremesi kullanılmıştır.

94. Prestij filminde ana karakterlerin isimlerinin baş harfleri (ABRA: Alfred Borden ve Robert Angier) "Abrakadabra" sözüne göndermedir.

95. Asker arkadaşının "Toptan gözünü ayırma" tavsiyesi sonrası Forrest Gump, ping-pong oynadığı bütün sahnelerde bir kere dahi gözünü kırpmıyor.

96. Bir moda tasarımcısı olarak ün yapmış olan yönetmen Tom Ford, Gece Hayvanları (Nocturnal Animals) filminde kendisinin tasarladığı hiçbir kostüm kullanmadı.

96. Bir moda tasarımcısı olarak ün yapmış olan yönetmen Tom Ford, Gece Hayvanları (Nocturnal Animals) filminde kendisinin tasarladığı hiçbir kostüm kullanmadı.

Hatta filmin kostüm tasarımcısının seçimlerine de hiç karışmadı.

97. Rezervuar Köpekleri filminin bütçesi o kadar düşüktü ki, filmde rol alan bütün oyuncular film boyunca günlük hayatta kullandıkları kendi takımlarını giymişler.

97. Rezervuar Köpekleri filminin bütçesi o kadar düşüktü ki, filmde rol alan bütün oyuncular film boyunca günlük hayatta kullandıkları kendi takımlarını giymişler.

98. David Fincher, Fight Club'da Norton ve Pitt arasındaki dövüş sahnesini çekerken bir dublörün 12 kez merdivenden yuvarlanmasını istemiş ve çektiği ilk görüntüyü kullanmayı tercih etmiştir.

99. Andrei Tarkovsky'nin 1975'te yazıp yönettiği Zerkalo filmindeki bu kare, yönetmenin annesi Margarita Terekhova'nın 1932'deki fotoğrafının bir nevi uyarlamasıdır.

99. Andrei Tarkovsky'nin 1975'te yazıp yönettiği Zerkalo filmindeki bu kare, yönetmenin annesi Margarita Terekhova'nın 1932'deki fotoğrafının bir nevi uyarlamasıdır.

100. Harry Potter serisinin üçüncü filmi Azkaban Tutsağı'nı yöneten Alfonso Cuaron, çekimlerden önce üç ana aktörden karakterleri hakkında birer kompozisyon yazmalarını istemiş.

100. Harry Potter serisinin üçüncü filmi Azkaban Tutsağı'nı yöneten Alfonso Cuaron, çekimlerden önce üç ana aktörden karakterleri hakkında birer kompozisyon yazmalarını istemiş.

Emma Watson 16 sayfa, Daniel Radcliffe 1 sayfa yazmış. Rupert Grint ise yazmayı unutmuş.

101. Inception'da Cobb'un, Ariadne'yi işe alırken çizdirdiği labirent Kral Minos Labirenti'ydi. Yunan mitolojisinde Ariadne, Girit Kralı Minos'un kızıdır.

Ariadne, sevgilisi Theseus'un Minotaur'u (yarı insan-yarı boğa yaratık) alt edebilmesi ve labirentten çıkış yolunu bulabilmesi için ona bir yumak kırmızı ip vererek yardım eder.

Bu mit, Richard Strauss ve Hugo von Hofmannsthal’ın oyun içinde oyun olan 'Ariadne auf Naxos' adlı operasının temelini oluşturmuştur. Bu da rüya içinde rüya hakkında olan Inception'a ilham vermiştir. Filmdeki Ariadne de Cobb'a labirentten çıkabilmesi için yardımcı olur.

🎬 4. katmana ulaşabilen sinema âşıklarına bravo! 👏

🎬 4. katmana ulaşabilen sinema âşıklarına bravo! 👏

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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