Filmlerle İlgili Bu 101 Detayı Okurken, Inception 4. Katmana Düşüyormuş Hissine Kapılacaksınız!
Çok sevdiğiniz, defalarca izlediğiniz ve her sahnesine hakim olduğunuzu düşündüğünüz o filmleri aslında gerçekten tanıyor musunuz? Yönetmenlerin ustaca gizlediği ipuçları, çekim arkasında yaşanan akılalmaz tesadüfler ve senaryolara yedirilmiş gizli anlamlar... Sinema dünyası, ilk bakışta fark edilemeyen devasa bir buzdağı gibidir.
Bu listede, popüler kültürün en ikonik yapıtlarından kült klasiklere kadar sinema tarihini değiştiren filmlerin arkasındaki en sıra dışı 101 detayı bir araya getirdik. Okurken Christopher Nolan’ın Inception filmindeki gibi gerçeklik algınızın büküldüğünü hissedecek, katman katman derinleşen bu bilgilerin arasında kaybolacaksınız. Hazırsanız, patlamış mısırlarınızı yanınıza alın ve favori filmlerinize bambaşka bir gözle bakmaya başlayın; çünkü bu detaylardan sonra hiçbir film sizin için eskisi gibi olmayacak!
Kemerlerinizi bağlayın, 101 maddelik yolculuğumuz başlıyor.
1. Titanik'i konu alan ilk film, 1912 yapımı "Saved From The Titanic"ti.
2. Star Wars'ta Mace Windu karakterini canlandıran Samuel L. Jackson, filmde kullandığı ışın kılıcının üstüne "bad mother-fucker" yazdırmış.
Pulp Fiction'da canlandırdığı Jules Winnfield karakterinin cüzdanında da aynı ifade yer alıyordu.
3. Çığlık serisindeki meşhur kostüm aslında beyaz olarak düşünülmüş...
4. "Apocalypse Now" filminin orijinal ham görüntüleri 230 saatlik bir kayıttan oluşuyormuş.
5. "Cannibal Holocaust" yönetmeni hakkında, filmdeki oyuncuların gerçekten öldürülmediğini ispat etmesi için bir dava açılmış ve dava yıllar boyunca sürmüş.
6. Facebook'ta da olduğu gibi Star Wars'un başında da ilk önce "the" ön eki yer alıyormuş, sonrasında kaldırılmış.
7. 'Çocuk Oyunu'; gerçek hayatta, lanetlenmiş olduğu düşünülen Robert adlı oyuncak bebekten esinlenmedir.
8. Viggo Mortensen, Yüzüklerin Efendisi serisinde oynamaya pek sıcak bakmamış; ama oğlu ikna edince teklifi kabul etmiş.
9. "Final Destination" filmi aslında "X-Files" için yazılan ama reddedilen "Flight 180" adlı bir bölümden doğdu.
10. Sean Connery pek çok büyük filmden gelen teklifi reddetti; bunlar arasında Matrix, Yüzüklerin Efendisi, Jurassic Park bulunuyor.
11. Alien serisindeki androidlerin isimleri alfabetiktir: Ash, Bishop, Call, David.
12. Kubrick yönetmenliğindeki "2001: A Space Odyssey" filmindeki uçan kalem sahnesi her ne kadar CGI gibi dursa da, sadece cam bardak ve kamera hilesi kullanılmış.
13. "Arabistanlı Lawrence" filmiyle tanıdığımız Peter O'Toole, 8 defa Oscar'a aday gösterilmesine rağmen bu ödülü hiç kazanamadı.
14. "Drive" filminin yönetmeni Nicolas Winding Refn, etkileyici bir kafa ezme sahnesinin nasıl çekileceğini sormak için yönetmen Gaspar Noe'yu aramış.
Gasper Noe'nun "Irreversible" filmi bu tip sahnelerle özdeşleşmişti.
15. Fight Club'da Marla Singer'ın "Anaokulundan beri böyle sevişmemiştim" repliğini bilirsiniz.
16. Edward Scissorhands rolü, Johnny Depp'ten önce Tom Cruise'a teklif edilmiş.
17. "No Country For Old Men" filminin çekimleri, aynı bölgede çekilen "There Will Be Blood" setinden yayılan duman nedeniyle bir gün boyunca aksamış.
18. Sam Raimi bütün filmlerinde 1973 model Oldsmobile Delta 88 arabayı mutlaka kullanır.
19. Jason Bourne romanlarını yazan Robert Ludlum, ilk Bourne filminin yapım aşaması sürerken hayatını kaybetti.
20. "(500) Days of Summer" filminin girişinde Jenny Beckman adlı birine "Kaltak!" diyordu senarist Scott Neustadter...
Bunun cevabını senarist bizzat açıkladı; Jenny Beckman adlı biri gerçekten de varmış ve Summer karakteriyle birebir uyuşuyormuş.
21. Yönetmen ve oyunculuğunun yanı sıra Jackie Chan, ülkesinde çıkardığı albümler ile biliniyor.
22. Kate Winslet 2005 yılında "Bir soykırım filminde oynarsanız Oscar kazanmanız garanti" şakasını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
23. T-1000'in Sarah Conner'ın görünümüne büründüğü sahnede Linda Hamilton'un ikizi olan Leslie Hamilton oynadı.
24. Esaretin Bedeli'nin orijinal hikâyesinde Red aslında kızıldı. Lakabının Red olması da bu yüzdendir.
🎬 1. katmana ulaştınız, aynı hızla devam:
25. Contact(Mesaj) filminde gördüğümüz büyük makine aslında Terminator 2 filmi için tasarlanmış bir zaman makinesiydi.
26. 1980 yılı en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nde Cinnet filmi ile Stanley Kubrick en kötü yönetmen adayları arasındaydı.
27. Wilhelm Çığlığı adı verilen, neredeyse herkesin aşina olduğu ses efekti 1951 yılından günümüze kadar 200'ü aşkın filmde kullanıldı.
28. Not Defteri'nin Noah karakteri için yönetmenin yakışıklı olmayan birini istemesi üzerine bu role Ryan Gosling seçildi.
29. Kafada oturtması güç ama Jack Sparrow rolü için önce Robert de Niro düşünülmüş. Ama kendisi hem rolü beğenmemiş hem de bu film tutmaz demiş ve bu iş olmamış.
30. Karayip Korsanları'ndaki Kaptan Barbossa'nın adı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Barbarossa lakaplı abisi Oruç Reis'ten geliyor.
31. "Mad Max: Fury Road" filminde Charlize Theron ve Tom Hardy'nin dublörlüğünü yapan ikili, çekimlerde aşık olduktan sonra evlendiler.
32. "Django Unchained"da Leonardo DiCaprio'nun bir camı öfke içinde masaya vurduğu bir sahnede eli gerçekten kanadı, ama buna rağmen sahneyi bozmayarak oyunculuğuna devam etti.
33. "Candyman" filminin oyuncusu Tony Todd, bu ürkütücü sahnede ağzına gerçek arılar koymuştu.
34. "E.T." ve "Poltergeist" filmleri, başlangıçta "Gece Gökyüzü" adlı tek bir film olarak planlanmıştı.
35. Harrison Ford, "Jurassic Park"ta Sam Neill'ın canlandırdığı Alan Grant rolünü geri çevirdi.
36. Ian Malcolm karakterini de Jim Carrey'nin canlandırması planlanmıştı.
37. Leonardo DiCaprio'nun Titanic'teki "Ben dünyanın kralıyım!" repliği tamamen doğaçlamaydı.
38. II. Dünya Savaşı'nı anlatan "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmi o kadar gerçekçiydi ki; savaş gazileri, filmi izlediğinde travma sonrası stres bozukluğu yaşadılar.
39. "The Shining"in kapı parçalama sahnesinin çekimi 3 gün sürdü ve Jack Nicholson 60 adet kapı parçalamak zorunda kaldı.
40. "Amerikan Güzeli"nin soldaki ikonik posterinde sağdaki posterde bulunan Mena Suvari'nin olduğu düşünülse de, Chloe Hunter adlı bir modelin vücudu bulunur.
41. Hitchcock, fazla gerçekçi bulunur ve kötü sonuçlara yol açabilir endişesiyle "Psycho"yu siyah beyaz çekmiştir.
42. Dünya çapında DVD'si en çok satılan film "Aslan Kral"dır.
43. Hollywood filmlerindeki başrol oyuncularının % 74.4'ü erkeklerden oluşuyor.
44. Orson Welles, Citizen Kane setinde kaza geçirince filmin büyük kısmını tekerlekli sandalyeden yönetmek zorunda kaldı.
45. 80'lerin önemli gençlik filmlerinden "Ferris Bueller's Day" filminin senaryosunun yazılması sadece 6 gün sürdü.
46. Daha kısası da var: "Taxi Driver"ın senaristi Paul Schrader, filmin senaryosunu sadece beş gün içerisinde tamamladı.
47. Liam Neeson, 1994 yılında James Bond rolünü reddetti, çünkü aksiyon filmlerine sıcak bakmıyordu.
48. Superman II filminden bir kare. Clark Kent yayın yönetmeninin ofisine girmek üzere. Camdaki afişi farkettiniz mi? Sarı zeminin üzerinde kırmızı harflerle aynen şöyle yazıyor: "Daha iyisi olamaz."
49. "Star Wars"taki ışın kılıcının sesi nasıl oluşturulmuştur?
🎬 2. katman da başarıyla geçildi, bilgilere devam:
50. "Esaretin Bedeli"nde Brooks'un kargasını bir kurtçukla beslediği sahneleri hatırlarsınız. Bakın bu sahne aslında nasılmış..
51. Baba(The Godfather) filmini çekmesi için önce yönetmen Sergio Leone'ye(İyi, Kötü Ve Çirkin - Bir Zamanlar Batıda - Bir Zamanlar Amerika'da) teklif götürülmüş, aşırı mafya içeriği dolayısıyla filmi çekmeyi reddetmiştir.
52. Geleceğe Dönüş serisinin ilk filminde Marty McFly 1955 yılına, anne-babasının gençlik yıllarına gider. Annesi, Marty'ye aşık olur. Bu fikrin yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle film, birçok yapım şirketinin kapısından dönmüştür.
53. Ayrıca filmde kullanılan zaman makinesi DeLorean yerine ilk başlarda 'buzdolabı' düşünülmüş. Bunun çocuklar üzerinde ölümcül hatalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle vazgeçilmiştir.
İyi ki de vazgeçilmiş. :)
54. 1997 yılında Komplo Teorisi filminde ABD Başkanı, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde 7.3 şiddetinde yapay bir deprem oluşturulacağı senaryosu işlenmiştir. İki yıl sonraysa o acı depremi maalesef yaşadık.
55. "Selvi Boylum Al Yazmalım"da Türkan Şoray'ın ısrarı.
56. Chewbacca’nın ve diğer Wookie’lerin kostümü gerçek insan saçından yapılmış.
57. A Clockwork Orange’taki yılanlı sahne, yönetmenin son anda yaptığı bir değişikle filme dahil olmuş.
58. Trainspotting’deki ‘İskoçya’nın en kötü tuvaleti’ sahnesindeki necaset, çikolatan yapılmış ve aslında çok güzel kokuyormuş.
59. Michelle Pfeiffer’in vakumlanarak vücuduna yerleştirilen kedi kadın kostümü o kadar sıkıymış ki, birkaç dakikadan fazla giyilirse aktrisi bayılmanın eşiğine getiriyormuş.
60. Evde Tek Başına’da Joe Pesci, Kevin’ın parmağını ısırdığı sahnede gerçekten öyle bir ısırmış ki, Macaluay Culkin’in kalıcı bir yara izi olmuş.
61. Ang Lee’nin Hulk’ı ilk başta ciddi ciddi animatronik tasarlanmış.
62. Joker’in baloyu bastığı sahnede aslında Michael Caine’in bir repliği varmış. Fakat Heath Ledger’ın performansından öyle etkilenmiş ki, repliğini unutmuş.
63. Evde Tek Başına’da Buzz’ın sevgilisinin fotoğrafına baktığı sahnede Kevin’ın tepkisi hatırlarsınız.
64. A New Hope’ta Darth Vader yalnızca 12 dakika gözüküyor.
65. Halloween filminde Michael Myers'ın taktığı maske, Kaptan Kirk'ün suratının beyaza boyanmış hali.
66. Sean Connery, James Bond'u canlandırırken 'toupee' (küçük peruk) takıyordu.
67. Bill Murray az kalsın Han Solo rolüne seçiliyordu.
68. Alaaddin, görünüşünü Tom Cruise'dan alıyor.
69. Konusu açılmışken, Christian Bale'in 'Amerikan Sapığı'ndaki karakteri de Tom Cruise'dan ilham alınarak yaratıldı.
70. 'Geleceğe Dönüş' filminin adı başta 'Plüton'dan Gelen Uzay Adamı' olacakmış.
71. Tabii Çin'de yaşayan kimse bunu bilemez, çünkü Çin'de zaman yolculuğu filmleri yasak.
72. 'Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nin çekimleri sırasında, Jim Caviezel'e yıldırım çarptı.
73. 'Harry Potter' filmlerinde Daniel Radcliffe'in dublörü, bir sahnenin çekimi sırasında kaza geçirdi ve felçli kaldı.
74. 'Tron'un, Akademi Ödülleri'nde özel efekt olarak değerlendirilmesi engellenmişti, çünkü o zamanlar bilgisayar grafikleri hileye giriyordu.
3. katmana kadar dayanabilenler gerçek bir sinemasever. O zaman devam:
75. Yoda'nın kaç tane ayak parmağı olduğunu kimse bilmiyor.
76. 'Terminal' filminde Tom Hanks'in karakterine ilham veren adam, bir havaalanında 18 yıl yaşadı.
77. 'Jurassic Park'ta velociraptor'ların çıkardığı ses, aslında iki kaplumbağanın çiftleşme sırasında çıkardığı sesler.
78. Vampirle Görüşme filminde her makyaj öncesi oyuncular damar izlerinin kolay bulunabilmesi adına 30 dakika boyunca baş aşağı asılmışlardır.
79. Poltergeist filminde plastik yerine daha ucuz olduğu için gerçek insan iskeletleri kullanılmıştır.
80. 1979 yapımı ilk Mad Max filmi sırasında bütçe sıkıntısı çeken yönetmen George Miller bir kaza sahnesi için kendi arabasını feda etmiştir.
81. X-Men filminin bir sahnesinde Patrick Stewart ve Ian McKellen'ın oynadıkları satranç her ikisinin de hayatındaki ilk satranç oyunuydu.
82. James Bond filmlerinin giriş kısmında yer alan ünlü ateş etme sahneleri gerçek bir silah namlusunun içinden çekilmiştir.
83. Esaretin Bedeli filminde Morgan Freeman'ın gençliğini canladıran kişi kendi oğlu Alfonso Freeman'dır.
84. Drive filmiyle isminden çokça söz ettiren yönetmen Nicolas Winding Refn, gerçekte 8 kez direksiyon sınavından kalmıştır.
85. 1922 yapımı Nosferatu filminde Kont Orlock'u canlandıran Max Schreck tüm film boyunca sadece bir kere göz kırpar.
86. Cinnet filminde Jack rolü için Robert De Niro ilk seçenekti. Taksi Şoförü'nü izleyen Stanley Kubrick onun yeterince psikopat olmadığını düşündü.
87. Arrival filminin posterindeki uzay gemisi, Norveçlilerin lakrisbåt(meyankökü teknesi) ismini verdiği bir şekerin mükemmel bir kopyasıdır.
88. Jason Bourne serisinin son filminde Matt Damon'ın filmin ilk 20 dakikasına kadar herhangi bir repliği bulunmuyor.
89. Rezervuar Köpekleri filmindeki Mr. Blonde yani Vic Vega isimli karakter Ucuz Roman'daki Vincent Vega karakterinin abisidir.
90. Rose’un gemi battıktan sonra üzerine çıktığı tahta platform gerçek Titanik gemisinden geriye kalan orijinal bir parçadır.
91. Baba serisinde portakalın bulunduğu sahnelerde bir cinayet işlenir veya portakalın etrafındaki karakterler mutlaka ölmektedir.
92. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Christian Bale(183cm) karşısında boy olarak kısa kalan Tom Hardy(175cm) film boyunca 7.5 cm'lik asansör ayakkabı giymiştir.
93. Aslan Kral filminde aslan kükremeleri yeterince güçlü olmayınca, kaplan kükremesi kullanılmıştır.
94. Prestij filminde ana karakterlerin isimlerinin baş harfleri (ABRA: Alfred Borden ve Robert Angier) "Abrakadabra" sözüne göndermedir.
95. Asker arkadaşının "Toptan gözünü ayırma" tavsiyesi sonrası Forrest Gump, ping-pong oynadığı bütün sahnelerde bir kere dahi gözünü kırpmıyor.
96. Bir moda tasarımcısı olarak ün yapmış olan yönetmen Tom Ford, Gece Hayvanları (Nocturnal Animals) filminde kendisinin tasarladığı hiçbir kostüm kullanmadı.
97. Rezervuar Köpekleri filminin bütçesi o kadar düşüktü ki, filmde rol alan bütün oyuncular film boyunca günlük hayatta kullandıkları kendi takımlarını giymişler.
98. David Fincher, Fight Club'da Norton ve Pitt arasındaki dövüş sahnesini çekerken bir dublörün 12 kez merdivenden yuvarlanmasını istemiş ve çektiği ilk görüntüyü kullanmayı tercih etmiştir.
99. Andrei Tarkovsky'nin 1975'te yazıp yönettiği Zerkalo filmindeki bu kare, yönetmenin annesi Margarita Terekhova'nın 1932'deki fotoğrafının bir nevi uyarlamasıdır.
100. Harry Potter serisinin üçüncü filmi Azkaban Tutsağı'nı yöneten Alfonso Cuaron, çekimlerden önce üç ana aktörden karakterleri hakkında birer kompozisyon yazmalarını istemiş.
101. Inception'da Cobb'un, Ariadne'yi işe alırken çizdirdiği labirent Kral Minos Labirenti'ydi. Yunan mitolojisinde Ariadne, Girit Kralı Minos'un kızıdır.
🎬 4. katmana ulaşabilen sinema âşıklarına bravo! 👏
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