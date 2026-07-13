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Ted Lasso Dizisinde Dani Rojas'a Hayat Veren 35 Yaşındaki Cristo Fernandez Futbol Kariyerindeki İlk Maça Çıktı

Ted Lasso Dizisinde Dani Rojas'a Hayat Veren 35 Yaşındaki Cristo Fernandez Futbol Kariyerindeki İlk Maça Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 12:18 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 12:19
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2020-2023 yılları arasında yayınlanan Ted Lasso dizisi Amerikan futbolu koçu Ted Lasso'nun hiçbir futbol deneyimi olmamasına rağmen İngiltere Premier Lig'deki kurgusal AFC Richmond takımının başına getirilmesiyle yaşananları anlatıyordu. Futbola dair detaylar ve hayatın içinden verdiği mesajlarla izleyenleri güldüren dizi pek çok ödülün sahibi oldu. Özellikle futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan dizide rol alan Cristo Fernandez, dizinin ardından ilk profesyonel futbol maçına çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ted Lasso dizisinde Ted'in başarısız olması için getirildiği futbol kulübünün başında pozitif kişiliği ve insan yönetimi sayesinde hem futbolcuların hem de kulübün değişimini izlemiştik.

Ted Lasso dizisinde Ted'in başarısız olması için getirildiği futbol kulübünün başında pozitif kişiliği ve insan yönetimi sayesinde hem futbolcuların hem de kulübün değişimini izlemiştik.

2020-2023 sezonları arasında yayınlanan dizi arka arkaya iki yıl En İyi Komedi Dizisi Emmy Ödülü'nü kazandı. Jason Sudeikis de iki yıl üst üste  En İyi Erkek Oyuncu Emmy'si aldı. Brett Goldstein ve Hannah Waddingham da Emmy Ödülü kazandı. Başarıları ayrı, konusu ayrı konuşulan Ted Lasso, bugün bir kez daha gündem oldu.

Ted Lasso'da Dani Rojas karakterine hayat veren Cristo Fernandez, ilk profesyonel futbol maçına çıkarak hem dizinin hem kendisinin bugün gündeme gelmesine neden oldu.

Ted Lasso'da Dani Rojas karakterine hayat veren Cristo Fernandez, ilk profesyonel futbol maçına çıkarak hem dizinin hem kendisinin bugün gündeme gelmesine neden oldu.

27 Ocak 1991'de Meksika'nın Guadalajara kentinde dünyaya gelen Cristo Fernandez, 15 yaşında Meksika'nın Tecos altyapısına katıldı ancak yaşadığı ciddi diz sakatlığı futbol kariyerini erken yaşta bitirdi. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan Cristo Fernandez, 2020 yılında rol aldığı Ted Lasso dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Dani Rojas karakterine hayat veren Fernandez, 'Football is life!' (Futbol hayattır!) sözü ile hafızalara kazındı.

Cristo Fernandez, 2026 yılında yıllar sonra çocukluk hayalini yeniden hayata geçirdi.

Cristo Fernandez, önce MLS ekibi Chicago Fire II ile antrenmanlara çıktı, ardından USL Championship ekiplerinden El Paso Locomotive'da denemeye katıldı ve kulüple sözleşme imzaladı. 12 Temmuz 2026'da ise profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına çıktı. El Paso Locomotive'ın New Mexico United ile oynadığı USL Cup karşılaşmasına 79. dakikada oyuna girerek dahil oldu. Takımı mücadeleyi 2-0 kaybederken Fernández kariyerindeki ilk profesyonel resmi maçını oynamış oldu. Maçta bir de sarı kart gördü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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