Ted Lasso Dizisinde Dani Rojas'a Hayat Veren 35 Yaşındaki Cristo Fernandez Futbol Kariyerindeki İlk Maça Çıktı
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2020-2023 yılları arasında yayınlanan Ted Lasso dizisi Amerikan futbolu koçu Ted Lasso'nun hiçbir futbol deneyimi olmamasına rağmen İngiltere Premier Lig'deki kurgusal AFC Richmond takımının başına getirilmesiyle yaşananları anlatıyordu. Futbola dair detaylar ve hayatın içinden verdiği mesajlarla izleyenleri güldüren dizi pek çok ödülün sahibi oldu. Özellikle futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan dizide rol alan Cristo Fernandez, dizinin ardından ilk profesyonel futbol maçına çıktı.
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Ted Lasso dizisinde Ted'in başarısız olması için getirildiği futbol kulübünün başında pozitif kişiliği ve insan yönetimi sayesinde hem futbolcuların hem de kulübün değişimini izlemiştik.
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Ted Lasso'da Dani Rojas karakterine hayat veren Cristo Fernandez, ilk profesyonel futbol maçına çıkarak hem dizinin hem kendisinin bugün gündeme gelmesine neden oldu.
Cristo Fernandez, 2026 yılında yıllar sonra çocukluk hayalini yeniden hayata geçirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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