Ted Lasso Dizisinde Dani Rojas'a Hayat Veren 35 Yaşındaki Cristo Fernandez Futbol Kariyerindeki İlk Maça Çıktı

2020-2023 sezonları arasında yayınlanan dizi arka arkaya iki yıl En İyi Komedi Dizisi Emmy Ödülü'nü kazandı. Jason Sudeikis de iki yıl üst üste En İyi Erkek Oyuncu Emmy'si aldı. Brett Goldstein ve Hannah Waddingham da Emmy Ödülü kazandı. Başarıları ayrı, konusu ayrı konuşulan Ted Lasso, bugün bir kez daha gündem oldu.