Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmi Dünyada Sadece 41 Sinema Salonunda Gerçek Haliyle Gösterilecek

Christopher Nolan, sinema teknolojisinin sınırlarını zorlayan yeni filmi The Odyssey ile bir ilke imza attı. Film, baştan sona IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metraj yapım olarak öne çıkıyor.

Daha önce Oppenheimer, The Dark Knight, Dunkirk ve Tenet gibi filmlerde de IMAX kameraları kullanan Nolan, bu yapımlarda yalnızca belirli sahneleri bu formatta çekebilmişti. Bunun en büyük nedeni ise IMAX kameralarının oldukça büyük, ağır ve yüksek sesle çalışan sistemler olmasıydı. Diyalog sahnelerinde oluşan mekanik ses nedeniyle filmin tamamını bu kameralarla çekmek uzun yıllar mümkün görülmedi.

The Odyssey için geliştirilen yeni çözümler sayesinde bu engel aşıldı. Kameralar özel ses yalıtım sistemleriyle donatılırken, ağırlıkları nedeniyle birçok çekimde birkaç kişilik ekip tarafından taşındı.

Yaklaşık 640 Kilometrelik Film Kullanıldı

Filmin çekimlerinde 2,1 milyon fit (yaklaşık 640 kilometre) IMAX filmi kullanıldı. Nolan böylece dijital çekim yerine analog film kullanımını tercih ederek mümkün olan en yüksek görüntü kalitesini hedefledi. Filmin IMAX 70 mm gösterim kopyası ise 17 kilometreden uzun bir film şeridinden oluşuyor ve yaklaşık 240 kilogram ağırlığında.

Dijital Efekt Yerine Gerçek Çekimler Tercih Edildi

Yapımın bir diğer dikkat çeken yönü ise dijital efekt kullanımının minimum seviyede tutulması. Nolan, mümkün olduğunca gerçek dekorlar, pratik efektler ve fiziksel çekim tekniklerini tercih ederek filmin doğal görünümünü korudu.

Dünyada Sadece 41 Salonda Gerçek Formatıyla Gösterilecek

Ancak bu deneyimi filmin çekildiği haliyle yaşamak oldukça zor. The Odyssey'yi çekildiği IMAX 70 mm (15/70) formatında gösterebilen sinema salonlarının sayısı dünyada yalnızca 41. Bu nedenle izleyicilerin büyük bölümü filmi dijital IMAX veya IMAX with Laser formatlarında izleyecek.

Türkiye'de IMAX 70 mm projeksiyon sistemine sahip bir sinema salonu bulunmuyor. Buna karşın lazer projeksiyon kullanan IMAX salonları, standart sinema gösterimlerine kıyasla daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunuyor.