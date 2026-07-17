Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmi Dünyada Sadece 41 Sinema Salonunda Gerçek Haliyle Gösterilecek

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Christopher Nolan'ın merakla beklenen The Odyssey filmi yalnızca hikayesiyle değil, çekim teknolojisiyle de sinema tarihine geçti. Tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk film olan yapım, adını tarihe yazdırdı. Ama gerçek formatıyla dünyada sadece 30-40 sinema salonunda izlenebilecek. Peki, neden The Odyssey filmini en iyi nerede izlenir? The Odyssey filmi nasıl çekildi?
İşte, detaylar.
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The Odyssey Neden Sinema Tarihine Geçti?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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