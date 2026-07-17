article/comments
article/share
Haberler
Video
Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmi Dünyada Sadece 41 Sinema Salonunda Gerçek Haliyle Gösterilecek

Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmi Dünyada Sadece 41 Sinema Salonunda Gerçek Haliyle Gösterilecek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 09:37 Son Güncelleme: 17.07.2026 - 09:39

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Christopher Nolan'ın merakla beklenen The Odyssey filmi yalnızca hikayesiyle değil, çekim teknolojisiyle de sinema tarihine geçti. Tamamı IMAX kameralarıyla çekilen ilk film olan yapım, adını tarihe yazdırdı. Ama gerçek formatıyla dünyada sadece 30-40 sinema salonunda izlenebilecek. Peki, neden The Odyssey filmini en iyi nerede izlenir? The Odyssey filmi nasıl çekildi? 

İşte, detaylar. 

Kaynak, Kaynak2

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Odyssey Neden Sinema Tarihine Geçti?

The Odyssey Neden Sinema Tarihine Geçti?

Christopher Nolan, sinema teknolojisinin sınırlarını zorlayan yeni filmi The Odyssey ile bir ilke imza attı. Film, baştan sona IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metraj yapım olarak öne çıkıyor.

Daha önce Oppenheimer, The Dark Knight, Dunkirk ve Tenet gibi filmlerde de IMAX kameraları kullanan Nolan, bu yapımlarda yalnızca belirli sahneleri bu formatta çekebilmişti. Bunun en büyük nedeni ise IMAX kameralarının oldukça büyük, ağır ve yüksek sesle çalışan sistemler olmasıydı. Diyalog sahnelerinde oluşan mekanik ses nedeniyle filmin tamamını bu kameralarla çekmek uzun yıllar mümkün görülmedi.

The Odyssey için geliştirilen yeni çözümler sayesinde bu engel aşıldı. Kameralar özel ses yalıtım sistemleriyle donatılırken, ağırlıkları nedeniyle birçok çekimde birkaç kişilik ekip tarafından taşındı.

Yaklaşık 640 Kilometrelik Film Kullanıldı

Filmin çekimlerinde 2,1 milyon fit (yaklaşık 640 kilometre) IMAX filmi kullanıldı. Nolan böylece dijital çekim yerine analog film kullanımını tercih ederek mümkün olan en yüksek görüntü kalitesini hedefledi. Filmin IMAX 70 mm gösterim kopyası ise 17 kilometreden uzun bir film şeridinden oluşuyor ve yaklaşık 240 kilogram ağırlığında.

Dijital Efekt Yerine Gerçek Çekimler Tercih Edildi

Yapımın bir diğer dikkat çeken yönü ise dijital efekt kullanımının minimum seviyede tutulması. Nolan, mümkün olduğunca gerçek dekorlar, pratik efektler ve fiziksel çekim tekniklerini tercih ederek filmin doğal görünümünü korudu.

Dünyada Sadece 41 Salonda Gerçek Formatıyla Gösterilecek

Ancak bu deneyimi filmin çekildiği haliyle yaşamak oldukça zor. The Odyssey'yi çekildiği IMAX 70 mm (15/70) formatında gösterebilen sinema salonlarının sayısı dünyada yalnızca 41. Bu nedenle izleyicilerin büyük bölümü filmi dijital IMAX veya IMAX with Laser formatlarında izleyecek.

Türkiye'de IMAX 70 mm projeksiyon sistemine sahip bir sinema salonu bulunmuyor. Buna karşın lazer projeksiyon kullanan IMAX salonları, standart sinema gösterimlerine kıyasla daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın