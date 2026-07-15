article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Odyssey Filminin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Christopher Nolan İmzalı Filmin Türkiye Vizyon Tarihi

The Odyssey Filminin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Christopher Nolan İmzalı Filmin Türkiye Vizyon Tarihi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.07.2026 - 14:02 Son Güncelleme: 15.07.2026 - 14:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sinemaseverlerin aylardır beklediği The Odyssey için geri sayım sona yaklaşırken filme dair merak edilenler araştırılıyor. “The Odyssey filminin konusu ne?”, “Oyuncuları kimler?” ve “Türkiye vizyon tarihi ne zaman?” soruları Christopher Nolan hayranlarının gündeminde ilk sırada. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ve Zendaya’nın yer aldığı yıldız kadro da film için heyecanı artıran unsurlardan. İşte The Odyssey hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Odyssey Filminin Konusu Ne?

The Odyssey Filminin Konusu Ne?

Film, Homeros’un aynı adlı Antik Yunan destanından uyarlanan epik bir yapım; merkezinde İthaka Kralı Odysseus’un Truva Savaşı sonrasında çıktığı uzun ve tehlikelerle dolu eve dönüş yolculuğu yer alıyor. Hikâye; eve dönüş arzusu, savaş sonrası yorgunluk, sadakat, kader ve insanın bilinmeyen karşısındaki direnci gibi temaların etrafında şekilleniyor. Kahraman bu yolculuk boyunca tanrılarla, mitolojik yaratıklarla ve doğanın acımasız koşullarıyla mücadele ederken, geride bıraktığı eşi Penelope ve oğlu Telemakhos’un İthaka’daki mücadelesi hikâyenin ikinci damarını oluşturuyor.

The Odyssey Filminin Oyuncuları Kimler?

The Odyssey Filminin Oyuncuları Kimler?

Yapım, son yılların en iddialı kadrolarından birini bir araya getiriyor. Başrolde Odysseus karakterine hayat veren Matt Damon, eşi Penelope rolünde ise Anne Hathaway yer alıyor. Babasının izini süren oğlu Telemakhos’u Tom Holland, Penelope’nin taliplerinden Antinous’u Robert Pattinson, bilgelik ve savaş tanrıçası Athena’yı Zendaya, Odysseus’u adasında alıkoyan Kalypso’yu ise Charlize Theron canlandırıyor.  Kadroda ayrıca iki farklı karakteri üstlenen Lupita Nyong’o, Menelaos rolünde Jon Bernthal, Agamemnon rolünde Benny Safdie, büyücü Kirke rolünde Samantha Morton ve sadık hizmetkâr Eumaios rolünde John Leguizamo bulunuyor. Mia Goth, Elliot Page, Corey Hawkins, Himesh Patel ve Cosmo Jarvis de filmde rol alan isimler arasında.

The Odyssey Filmi Türkiye’de Ne Zaman Vizyona Girecek?

The Odyssey Filmi Türkiye’de Ne Zaman Vizyona Girecek?

Christopher Nolan imzalı yapım, 17 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor; film aynı tarihte dünya genelinde de vizyona giriyor ve IMAX başta olmak üzere farklı gösterim formatlarında izlenebilecek. Türkiye’deki dağıtımını UIP üstleniyor.  Seans ve bilet bilgileri şehre, salona, güne ve gösterim formatına göre değiştiği için IMAX ve standart salon seçeneklerini sinema zincirlerinin resmi sitelerinden ya da gişeden kontrol etmek gerekiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın