Christopher Nolan'ın The Odyssey'de Sürekli Kullandığı ama Hiç Açıklamadığı "Zeus'un Yasası"nı Anlatıyoruz

Xenia, Antik Yunan kültüründe ahlaki bir zorunluluk olarak görülen 'misafirperverlik' ve 'yabancılara gösterilen dostluk' anlamına gelir. Cömertlik, hediyeleşme ve karşılıklılık esasına dayanan bu ritüelin, tanrılar tarafından korunduğuna inanılır. Bu yasaya göre, yabancılara cömertlik, yiyecek ve barınak sağlamak kutsal bir davranıştır.

Nolan, LA Times'a verdiği demeçte bu yasadan şu şekilde bahsediyor: 'Bu altın kuraldır, insanlara nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmanız gerekir. Kısmen bunun nedeni, mütevazı bir insanın kılık değiştirmiş bir tanrı olabilmesidir, ancak aynı zamanda toplumun işleyişini de sağlar. İnsanların seyahat etmesi, ticaret yapması gerekir ve herkes yabancıların insafına kalmıştır.'

Ancak misafirperverlik iki yönlüdür: bir misafir de misafirperverliğin kurallarını çiğneyebilir; örneğin, kalış süresini uzatabilir veya ev sahibinin cömertliğini kötüye kullanabilir. (Tıpkı İthaka'da olduğu gibi) Bu da tanrıları kötü ev sahipliği kadar kızdırır.

Nolan, 'Bunun kötüye kullanılması korkunç sonuçlar doğurur. İntikamın bir bedeli vardır ve şiddet bunun en açık ifadesidir.' diyor.

Son olarak size kötü misafirperverliğin ve kötü misafirliğin birer örneğini verelim.

Kiklop Polyphemus: Mağaradaki tek gözlü dev, misafirlerini beslemek yerine onları yer ve bunun bedelini de tek sağlam gözüyle öder. Poseidon'un oğlu olması bile onu kurtaramaz.

Talipler arasındaki Antinous: Kılık değiştirmiş Odysseus ondan yiyecek istediğinde Antinous reddeder ve ona bir tabure fırlatır. Katliam başladığında ise Odysseus'dan kaçacak delik aramaya başlar.

Yani mesaj çok basit: İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, onlara öyle davranın.