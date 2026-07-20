Christopher Nolan'ın The Odyssey'de Sürekli Kullandığı ama Hiç Açıklamadığı "Zeus'un Yasası"nı Anlatıyoruz
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Odysseia destanı, ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yorumuyla yeniden hayat buldu. The Odyssey filmi henüz vizyona girmeden önce bile hakkında çok şeyler yazılıp çizildi. Bugünlerde ise filmi izleyenlerden tarih, moda, edebiyat, mitoloji hakkında pek çok yorum geliyor. Filmin detaylarını da saatlerce incelemek ve üzerine tartışmak mümkün.
Fakat herkesin, film boyunca dikkatinden kaçmayacak bir ayrıntı var: Filmin ana temasını oluşturan Zeus' law yani Zeus'un Yasası.
Gelin, Nolan'ın The Odyssey filmini etrafında şekillendirdiği bu Zeus'un Yasası neymiş, öğrenelim.
Dikkat: Okumak üzere olduğunuz içerik, The Odyssey hakkında SPOILER içerebilir!!!
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The Odyssey'de neredeyse her karakterden duyduğunuz anlamını da filmden yola çıkarak kavramaya çalıştığınız bir terim var: Zeus' Law yani Zeus'un Yasası.
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Zeus'un Yasası, filmin kilit noktalarında karşımıza çıkıyor.
Nolan'ın destansı hikayeye yaklaşımında, temel ilke "xenia" olarak karşımıza çıkıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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