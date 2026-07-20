İkonik Dünya Kupası'nın Neyi Temsil Ettiği Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
FIFA Dünya Kupası'nın bu seneki kazananı İspanya oldu. Dünya Kupası gündemi devam ederken, ülkelerin kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği kupanın aslında üç sportif duyguyu temsil ettiği ortaya çıktı.
Bakalım uğrunda nice terlerin döküldüğü Dünya Kupası'nı kim tasarladı ve kupa neyi temsil ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası'nın yeni sahibi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga, FIFA'nın tasarım yarışmasını kazandı.
Yalnızca sporcunun mücadelesi değil, taraftarın da etkisi kupada görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın