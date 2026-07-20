İkonik Dünya Kupası'nın Neyi Temsil Ettiği Ortaya Çıktı

Euronews'in aktardığına göre, Gazzaniga’nın oğlu, kupayı “En üstte her şeyin üzerinde duran dünya var; metalin içinde sporcunun çabası, sporcunun hareketi var ve sporcunun bedeni pürüzlü, engebeli, çünkü acı çekmiş, savaşmak zorunda kalmış, zafer için mücadele etmiş. Bu zafer, Zafer tanrıçasının kanatlarını andıran kollardan okunuyor; böylece yalnızca sporcunun başarısı değil, taraftarın coşkusu da yakalanıyor” diyerek anlatıyor.

Yani kupa, basit bir şekilde eller üzerinde yükselmiyor. Hem Zafer tanrıçasının kanatlarını hem de sporcunun mücadelesini hatırlatan bir tasarım üzerinde yükselerek başarının tek bir sebebe bağlanamayacağını hatırlatıyor.

Fakat kupayı kazanan takımlara gerçek kupa verilmiyor. 36 santimetre yüksekliğinde ve 18 ayar altından dökülen kupa, turnuva sonrasında FIFA’ya geri dönüyor. Şampiyon takıma ise altın kaplama bir replika veriliyor.