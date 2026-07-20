article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İkonik Dünya Kupası'nın Neyi Temsil Ettiği Ortaya Çıktı

etiket İkonik Dünya Kupası'nın Neyi Temsil Ettiği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 14:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

FIFA Dünya Kupası'nın bu seneki kazananı İspanya oldu. Dünya Kupası gündemi devam ederken, ülkelerin kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği kupanın aslında üç sportif duyguyu temsil ettiği ortaya çıktı. 

Bakalım uğrunda nice terlerin döküldüğü Dünya Kupası'nı kim tasarladı ve kupa neyi temsil ediyor?

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Kupası'nın yeni sahibi belli oldu.

Dünya Kupası'nın yeni sahibi belli oldu.

İspanya, 2026 yılında Dünya Kupası'nı evine götüren ülke oldu. Bu görkemli kupa için ülkeler kıyasıya mücadele vermişti. Sonucunda ise İspanya, sporcunun mücadelesi ve taraftarın coşkusuyla zafer anına ulaştı. 

İşte Dünya Kupası'nı tasarlayan İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga'nın da kupada vermek istediği üç duygu bunlardı: sporcunun mücadelesi, taraftarın coşkusu ve zafer anı.

Yıllardır aşina olduğumuz kupada, Dünya’yı temsil eden bir küreye doğru yükselen iki figür yer alıyor. Tasarımcının oğlu Giorgio Gazzaniga, “Kupayı tasarlamaya başladığında çok sayıda çizim yapıyordu ve sonunda dünyayı ve sanki yukarı doğru hareket eden iki DNA sarmalına benzeyen bir sembolü bir araya getirme fikrini geliştirmeye başladı” diyor.

İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga, FIFA'nın tasarım yarışmasını kazandı.

İtalyan heykeltıraş Silvio Gazzaniga, FIFA'nın tasarım yarışmasını kazandı.

Brezilya, 1970’te üçüncü kez Dünya Kupası’nı kazanarak orijinal kupayı kalıcı olarak müzesine kaldırdı. FIFA da yeni bir tasarım için yarışma başlattığını duyurdu. 50 yaşındaki tasarımcı Gazzaniga, Milano’daki Brera Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmüş ve ardından kupa üreticisi G.D.E. Bertoni’de çalışmaya başlamıştı. O güne kadar da UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası Kupa gibi ünlü tasarımlara imza atmıştı.

Gazzaniga’nın tasarımı, 25 ülkeden sanatçıların gönderdiği 50’den fazla eseri geride bırakarak birinci oldu.

Yalnızca sporcunun mücadelesi değil, taraftarın da etkisi kupada görülüyor.

Yalnızca sporcunun mücadelesi değil, taraftarın da etkisi kupada görülüyor.

Euronews'in aktardığına göre, Gazzaniga’nın oğlu, kupayı “En üstte her şeyin üzerinde duran dünya var; metalin içinde sporcunun çabası, sporcunun hareketi var ve sporcunun bedeni pürüzlü, engebeli, çünkü acı çekmiş, savaşmak zorunda kalmış, zafer için mücadele etmiş. Bu zafer, Zafer tanrıçasının kanatlarını andıran kollardan okunuyor; böylece yalnızca sporcunun başarısı değil, taraftarın coşkusu da yakalanıyor” diyerek anlatıyor.  

Yani kupa, basit bir şekilde eller üzerinde yükselmiyor. Hem Zafer tanrıçasının kanatlarını hem de sporcunun mücadelesini hatırlatan bir tasarım üzerinde yükselerek başarının tek bir sebebe bağlanamayacağını hatırlatıyor.

Fakat kupayı kazanan takımlara gerçek kupa verilmiyor. 36 santimetre yüksekliğinde ve 18 ayar altından dökülen kupa, turnuva sonrasında FIFA’ya geri dönüyor. Şampiyon takıma ise altın kaplama bir replika veriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın