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Yaşam
Türkiye'nin En Hafife Alınan Şehri

Türkiye'nin En Hafife Alınan Şehri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 08:33
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Ülkemizde yaşamak için veya tatil yapmak için en uygun şehirler sorulunca, benzer cevaplar akıllara gelir. İş imkanlarının fazla olduğu İstanbul, doğasıyla öne çıkan Antalya, bu listelerin hep başında yer alır. Oysa Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen, kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, sunduğu imkanlarla öne çıkan birçok şehrimiz var. 

Yapay zekaya Türkiye'nin 'en hafife alınan şehrini' yani gizli kalmış cevherini sorduk. Yapay zekadan bu soruyu, şehirlerin farklı özelliklerini dikkate alarak cevaplamasını istedik. 

İşte yapay zekaya göre Türkiye'nin en hafife alınan şehri ve nedenleri!

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Türkiye'nin en hafife alınan şehri belli oldu: Amasya

Türkiye'nin en hafife alınan şehri belli oldu: Amasya

Ülkemiz, 81 ile sahip zengin bir coğrafyada yer alıyor. Her şehrimizin de kendine özgü değerleri, doğal güzellikleri var. Fakat nedense herkesin aklında benzer şehirler yer alıyor. Bu da, şehirlerin gerçek potansiyellerinin keşfedilmemesine neden oluyor. Biz de yapay zekaya Türkiye'nin en hafife alınan şehrini sorduk. Yapay zeka, değerlendirmesini şehirlerin  tarihi zenginliklerini, doğal güzelliklerini, gastronomi, kültürünü, yaşam kalitesini ve turizm potansiyelini dikkate alarak yaptı.

Yapay zeka, Türkiye'nin en hafife alınan şehrini Amasya olarak seçti. 

'Tarih, doğa, kültür ve yaşam kalitesi gibi kritik kriterlerin hepsinde üst düzey performans gösterdiği halde popüler turizm rotalarının arkasında kalan, tam anlamıyla 'hak ettiği değeri görmeyen' (underrated) şehirlerin başında Amasya geliyor.' ifadelerine yer verildi. 

Amasya, genelde insanların aklına sadece 'şehzadeler şehri' ya da 'elması ünlü yer' olarak gelir fakat detaylarına inildiğinde Amasya şaşırtıcı bir yaşam kalitesi ve derinlik sunar!

Peki neden Amasya?

Peki neden Amasya?

Öncelikle Amasya'nın tarihi, düşündüğünüzden daha eski. Bunu da şehirde sakin bir şekilde yürürken bile hissedebiliyorsunuz. Şehrin tam ortasında yükselen devasa Harşena Dağı'na oyulmuş Pontus Kral Kaya Mezarları, dünyada eşine az rastlanır bir silüet oluşturuyor. Amasya, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim gibi padişahların yetiştiği, Osmanlı mimarisinin ve külliyelerinin en zarif örneklerini barındıran bir açık hava müzesi gibi. 

Ayrıca tarihte de önemli bir yer tutar. Dünyada tıp tarihinin en önemli merkezlerinden biri olarak gösterilir ve akıl hastalarının müzikle tedavi edildiği Bimarhane (Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp Tarihi Müzesi) buradadır.

'Tarih bana yetmez' diyenler için ise harika bir doğası var. Nehrin iki yakasına dizilmiş geleneksel ahşap konaklar, gece ışıklandırmalarıyla birlikte Orta Avrupa'daki nehir kentlerini (Salzburg veya Heidelberg gibi) aratmayacak bir görsellik sunar. Şehrin hemen yanı başında, doğa yürüyüşü ve kamp için muazzam bir krater gölü olan Borabay Gölü yer alır.

Bir şehri 'iyi' yapan detaylar arasında, insanlara nasıl bir yaşam sunduğu da vardır. Amasya'da şehir merkezi tamamen insan ölçeğindedir. İşinize, kafeye, tarihi mekanlara veya nehir kenarındaki yürüyüş yoluna ulaşmak için araca neredeyse hiç ihtiyacınız olmaz. Suç oranlarının oldukça düşük olduğu, komşuluk ilişkilerinin ve huzurlu şehir kültürünün korunduğu yerlerden biridir. 

En önemlisi de muadili sayılabilecek Kapadokya, Safranbolu veya Ege beldelerine kıyasla konaklama, yeme-içme ve yaşam maliyetleri son derece makuldür.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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