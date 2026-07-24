Ülkemizde yaşamak için veya tatil yapmak için en uygun şehirler sorulunca, benzer cevaplar akıllara gelir. İş imkanlarının fazla olduğu İstanbul, doğasıyla öne çıkan Antalya, bu listelerin hep başında yer alır. Oysa Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen, kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, sunduğu imkanlarla öne çıkan birçok şehrimiz var.

Yapay zekaya Türkiye'nin 'en hafife alınan şehrini' yani gizli kalmış cevherini sorduk. Yapay zekadan bu soruyu, şehirlerin farklı özelliklerini dikkate alarak cevaplamasını istedik.

İşte yapay zekaya göre Türkiye'nin en hafife alınan şehri ve nedenleri!