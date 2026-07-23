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Psikologlara Göre Dizi ve Filmler Hakkında 'Spoiler' Duymayı Sevenlerin Ortak Özellikleri

Psikologlara Göre Dizi ve Filmler Hakkında 'Spoiler' Duymayı Sevenlerin Ortak Özellikleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 13:14
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Dizi veya film izlerken, kitap okurken neler olacağını bilmeyi ister misiniz, istemez misiniz? İngilizcede 'spoiler' adı verilen bu duruma kimisi çok sinirlenir kimisi de gizliden gizliye zevk alır. Hatta daha önce bu içeriği bilen kişilere sonunu bile sorar!

Elbette psikologlara göre her iki tercihin de arkasında bazı nedenler var. 

Bazı insanlar, duygusal yolculuğun daha yönetilebilir olmasını istedikleri için spoiler duymaktan rahatsız olmuyor.

İşte psikologlara spoiler seven ve sevmeyen kişilerin özellikleri!

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Dikkat: Spoiler Uyarısı!

Dikkat: Spoiler Uyarısı!

Bu uyarıyı gördükten sonra gözünüzü kapatıp hemen geçer misiniz, yoksa iç sesinizi bir türlü susturamaz ve yavaş yavaş okumaya/izlemeye devam mı edersiniz? Yoksa okuduğunuz kitabın son sayfasını da okuyanlardan mısınız?

Spoiler tercihleri ​​üzerine yapılan araştırmalar, meselenin sürprizlerden hoşlanıp hoşlanmamaktan daha öteye gittiğini gösteriyor. Spoiler, aslında yaşayacağımız duygusal deneyimi değiştiriyor. 

Peki neden insanların bu tercihleri değişiklik gösteriyor?

Spoiler seven insanlar, duygusal deneyimlerini düzenlemeye çalışıyorlar.

Spoiler seven insanlar, duygusal deneyimlerini düzenlemeye çalışıyorlar.

Bazıları, sadece spoiler'a denk geldiklerinde okumakla kalmaz spoiler ararlar. Bu kişiler, duygusal yolculuğun daha yönetilebilir olmasını isterler. Eğer gerilim sizi heyecanlandırıyorsa, hissettiğiniz belirsizlik sizin için zevkin bir parçasıdır. Fakat gerilim sizde strese neden oluyorsa, o zaman belirsizlik zevkin önünde bir engel haline gelebilir. 

Ne olacağını bilmek, duygusal bir emniyet kemeri gibi işlev görebilir. Bu yüzden birileri, izlemeye karar vermeden önce bir köpeğin ölüp ölmediğini, bir çiftin ayrılıp ayrılmadığını, bir karakterin hayatta kalıp kalmadığını veya sonun yıkıcı olup olmadığını bilmek isteyebilir. 

Spoiler seven kişiler, duygusal deneyimlerini düzenleme eğilimindedir. Üzücü içeriklere karşı hassas olan kişiler bir spoiler sayesinde, normalde izlemek istemeyecekleri kadar stresli, üzüntülü bir filmi izleyebilir. Filmin sonunu bilmek, onlara duyguları üzerinde bir kontrol hissi verir.

Spoiler sevmeyen insanlar, vadedilen deneyimin istendiği gibi gerçekleşmesini ister.

Spoiler sevmeyen insanlar, vadedilen deneyimin istendiği gibi gerçekleşmesini ister.

Spoiler almaktan hoşlanmayan kişiler, gerilimi, sürprizi, korkuyu, şoku, ortaya çıkan gerçekleri görmek isterler. Onlar için spoiler, duygusal bir müdahaledir; aradıkları deneyimi ellerinden alır. Spoilerdan kaçınanlar için belirsizlik, asıl amaçtır. Kimi bu belirsizliği severken kimi hiç hoşlanmaz.

İşte psikologların dikkat çektiği nokta tam da bu: Spoiler tercihlerinin ardında, belirsizlikle nasıl başa çıktığımız yer alıyor.

Bazıları bilmekle sakinleşirken, diğerleri belirsizlikten enerji alır. Bu noktada hayatınızda neler yaşadığınız da belirleyici olabilir. 

Hatta bazıları vardır ki spoilerden nefret ettiğini söyler ama 'sadece bir şeyi kontrol etmek için' filmi ileri sarar. Bu kişilerin de kendi duyguları üzerinde kontrolcü olmaya çalıştıklarını söylemek, yanlış olmaz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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