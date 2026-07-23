Psikologlara Göre Dizi ve Filmler Hakkında 'Spoiler' Duymayı Sevenlerin Ortak Özellikleri
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Dizi veya film izlerken, kitap okurken neler olacağını bilmeyi ister misiniz, istemez misiniz? İngilizcede 'spoiler' adı verilen bu duruma kimisi çok sinirlenir kimisi de gizliden gizliye zevk alır. Hatta daha önce bu içeriği bilen kişilere sonunu bile sorar!
Elbette psikologlara göre her iki tercihin de arkasında bazı nedenler var.
Bazı insanlar, duygusal yolculuğun daha yönetilebilir olmasını istedikleri için spoiler duymaktan rahatsız olmuyor.
İşte psikologlara spoiler seven ve sevmeyen kişilerin özellikleri!
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Dikkat: Spoiler Uyarısı!
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Spoiler seven insanlar, duygusal deneyimlerini düzenlemeye çalışıyorlar.
Spoiler sevmeyen insanlar, vadedilen deneyimin istendiği gibi gerçekleşmesini ister.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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