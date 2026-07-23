Psikologlara Göre Dizi ve Filmler Hakkında 'Spoiler' Duymayı Sevenlerin Ortak Özellikleri

Dizi veya film izlerken, kitap okurken neler olacağını bilmeyi ister misiniz, istemez misiniz? İngilizcede 'spoiler' adı verilen bu duruma kimisi çok sinirlenir kimisi de gizliden gizliye zevk alır. Hatta daha önce bu içeriği bilen kişilere sonunu bile sorar!

Elbette psikologlara göre her iki tercihin de arkasında bazı nedenler var.

Bazı insanlar, duygusal yolculuğun daha yönetilebilir olmasını istedikleri için spoiler duymaktan rahatsız olmuyor.

İşte psikologlara spoiler seven ve sevmeyen kişilerin özellikleri!