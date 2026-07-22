Bir İnsanın Kalitesini Gösteren Davranışlar
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Günümüz dünyasında 'kaliteli insan' tanımı genellikle maddi imkanlar, giyilen markalar veya bulunulan statülerle karıştırılabiliyor. Oysa bir insanın gerçek kalitesini, etiketi ya da cüzdanı değil, kriz anlarında gösterdiği duruş, insan ilişkilerindeki inceliği ve karakterinin özellikleri belirler.
Gerçek asalet, kimse bakmadığında veya hiçbir çıkarı olmadığında sergilenen davranışlarda gizlidir aslında!
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Çıkarı Olmayan İnsanlara Karşı Bile Nezaketini Korumak
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Kendi Hatalarını Dürüstçe Kabullenebilmek
Başkalarının Başarısını Samimiyetle Kutlayabilmek
Öfke ve Kriz Anlarında Çizgisini Bozmamak
İyi Bir Dinleyici Olmak ve Söz Kesmemek
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Başkalarının Sınırlarına ve 'Hayır'larına Saygı Duymak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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