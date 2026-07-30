Ağustos 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Güneş Tutulmasıyla Hayat Değişiyor

Koç

Başak Tutulması ile iş ve sağlık rutinlerin tamamen yenileniyor; kariyerde o beklediğin kadersel sıçrama nihayet kapıda. Balık Dolunayı sosyal çevrendeki 'sahte dostları' elerken, Aslan'daki Venüs aşkta seni sahnenin en önüne davet ediyor. Parada ise ay sonuna doğru zeka ve mantık kazanacak!

Boğa

Sahne sırası sende; aşk, tutku ve yaratıcılık zamanı! Başak Tutulması kalbini çalacak yepyeni bir aşkı veya ses getirecek dev bir projeyi müjdeliyor. 12 Ağustos'taki Venüs-Jüpiter açısı cüzdanını sürpriz şekilde doldururken, kariyerdeki terfin sadece an meselesi.

İkizler

Ev ve yuva alanında kadersel imzalar atılıyor; ani bir taşınma veya karlı bir gayrimenkul yatırımı gündemine düşebilir. Balık Dolunayı vizyonunu genişletirken yurt dışı ve eğitim fırsatları hız kazanıyor. Ay sonu aşkta yüzeysellik bitiyor, derin ve güven veren bir dönem başlıyor.

Yengeç

Zihnin adeta zehir gibi çalışıyor! Başak Tutulması sana çok karlı sözleşmeler, yeni fikirler ve vizyoner projeler getiriyor. Ayın ilk yarısı Aslan etkisiyle lüks hediyeler ve ateşli flörtler rüzgarı eserken, Balık Dolunayı tüm finansal krizlerini tek kalemde çözmeni sağlayacak.

Aslan: Zirvenin tek sahibi sensin! Venüs burcunda sana altın çağını yaşatırken, aşkta bütün kuralları sen koyuyorsun. Asıl bomba ise para evinde patlayan Başak Tutulması; yepyeni bir gelir kapısı, büyük bir zam ve karlı bir yatırımla hayat standardın tamamen değişiyor.

Başak:

eni bir hayatın ilk günü başlıyor! Burcundaki dev tutulma seni baştan aşağı yeniliyor; imajın, kariyerin ve aşk hayatın 'sil baştan' ve çok güçlü yazılıyor. Ay sonu Venüs'ün de burcuna geçmesiyle aşkı, parayı ve başarıyı bir mıknatıs gibi kendine çekeceksin.

Terazi

İç dünyanda adeta küllerinden doğuyorsun. Başak Tutulması arkandan çevrilen işleri gün yüzüne çıkarıp gizli düşmanları temizliyor. Mars'ın (6 Ağustos) burcuna geçişi sana muazzam bir cesaret verirken, 12 Ağustos civarı karlı bir teklifle cebin dolacak. Aşkta tutku patlamalarına hazır ol!

Akrep

Sosyal çevren ve hedeflerin tamamen kabuk değiştiriyor. Başak Tutulması sana para kazandıracak güçlü projeler ve vizyoner dostlar sunuyor. 12 Ağustos civarı kalbini hızlandıracak kadersel bir aşk kapıyı çalabilir, bu fırsatları sakın kaçırma!

Yay

Kariyerde fırsatların altın tepside sunulduğu o büyük dönemdesin! Başak Tutulmasıyla terfi, yeni bir iş veya tamamen karlı bir sektör değişikliği yaşıyorsun. Finansal krizleri Balık Dolunayı ile akıllıca aşarken, yurt dışı veya seyahat bağlantılı yeni bir aşka yelken açabilirsin.

Oğlak

Sınırları aşıp vizyonunu büyütüyorsun! Başak Tutulması; yurt dışı, eğitim ve ticarette sana muazzam şans kapıları aralıyor. Balık Dolunayı bütçendeki açıkları kapatmanı sağlarken, ay sonu tam da aradığın o 'mantıklı ve güvenilir' aşka şiddetle çekileceksin.

Kova

Zincirleri kırma ve küllerinden doğma vakti! Balık burcundaki Dolunay toksik olan, enerjini emen her şeyi hayatından söküp atıyor. Başak Tutulması ise beklediğin o yüklü parayı (miras, kredi, prim) hesabına yatırıyor. Aşkta tutku, sürprizlerle yeniden alevleniyor.

Balık

Evlilik ve ortaklıklarda imza zamanı geldi! Başak Tutulması, hayatını değiştirecek kadersel bir evlilik teklifi veya dev bir iş ortaklığı getiriyor. Kariyerinde sezgilerinle başarıyı yakalarken, Balık Dolunayı geçmişin tüm ruhsal yüklerinden arınmanı sağlayacak.