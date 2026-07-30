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Ağustos 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Güneş Tutulmasıyla Hayat Değişiyor

Ağustos 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Güneş Tutulmasıyla Hayat Değişiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 12:19
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Sıkı durun, gökyüzü bu ay bekleyenleri değil, cesaret edenleri ödüllendiriyor! Ağustos 2026, gökyüzünün 'Artık karar ver ve harekete geç' dediği, kadersel bir dönüm noktası. Başak Güneş Tutulması yepyeni başlangıçların kapısını aralarken, Parçalı Ay Tutulmasının etkisindeki Balık Dolunayı hayatımızdaki yükleri bir bir temizliyor. 

Aşk, para ve kariyerde hangi burçlar sıçrama yapacak, kimler dikkatli olmalı? İşte Ağustos ayının astroloji haritası!

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Ağustos'un En Önemli Astrolojik Olayı: Başak Burcunda Güneş Tutulması

Ağustos'un En Önemli Astrolojik Olayı: Başak Burcunda Güneş Tutulması

Temmuz ayında yön değiştiren kader çarkı, Ağustos'ta tam gaz dönmeye başlıyor. 23 Ağustos’ta gerçekleşecek Başak Güneş Tutulması, sıradan bir Yeni Ay değil; hayatımızın ortasına düşen kadersel bir yıldırım! Peki bu tutulma hayatımızda neleri tetikleyecek?

'Sil Baştan' Deme Cesareti

Tutulmalar her zaman beklenmeyeni getirir. Aylar süren durağanlık bir anda bozulur; sürpriz iş teklifleri, ani taşınma kararları, kadersel karşılaşmalar ve yüzleşmeler peş peşe gelir. Önümüzdeki 6 ayın rotası tam olarak bu tutulmayla çiziliyor.

Kusursuz Bir Hayat Temizliği

Başak enerjisi net bir ültimatom verir: Hayatını düzene koy. Sümen altı edilen kararlar, dağınık bırakılan işler, ihmal edilen sağlık problemleri ve belirsiz ilişkiler için artık kaçış yok. Evren, hayatınızda size hizmet etmeyen her şeyi temizlemek için kolları sıvıyor.

Detaylarda Gizlenen Fırsatlar

Bu dönemde atılan küçük bir adım, aylar sonra devasa bir sıçramaya dönüşebilir. Göz ardı ettiğiniz bir mail, yarım bıraktığınız bir eğitim veya ertelediğiniz bir finans planı Ağustos sonu itibarıyla hayatınızın en büyük dönüm noktası olabilir.

Ağustos 2026 Astroloji Takvimi: Önemli Tarihleri Kaydedin!

Ağustos 2026 Astroloji Takvimi: Önemli Tarihleri Kaydedin!

  • 1 Ağustos – Venüs Aslan Burcunda: Aşk hayatı alevleniyor. Romantik sürprizler, cesur adımlar, gösterişli jestler ve spot ışıkları altında başlayan flörtler öne çıkıyor.

  • 6 Ağustos – Mars Terazi Burcuna Geçiyor: Rekabet yerini uzlaşmaya ve stratejiye bırakıyor. Ortaklıklar, hukuki konular ve ikili ilişkilerde diplomasi hız kazanıyor.

  • 11 Ağustos – Merkür Aslan Burcunda İleri Hareketine Devam Ediyor: Bekleyen görüşmeler, ertelenen anlaşmalar ve resmi işler nihayet hız kazanıyor, iletişim kanalları açılıyor.

  • 12 Ağustos – Venüs & Jüpiter Uyumlu Açısı: Ayın en şanslı günlerinden biri! Aşk, para, sosyal ilişkiler ve sürpriz fırsatlar açısından gökyüzü son derece cömert davranıyor.

  • 12 Ağustos – Başak Burcunda Güneş Tutulması: Önümüzdeki altı ayı şekillendirecek kadersel başlangıçlar start alıyor! İş, eğitim, sağlık, taşınma ve kariyer alanlarında köklü dönüşümler kapıda.

  • 17 Ağustos – Güneş & Merkür Kavuşumu: Zihinlerin berraklaştığı gün. İş görüşmeleri, mülakatlar, önemli konuşmalar ve kalıcı anlaşmalar için muazzam güçlü bir enerji.

  • 23 Ağustos – Güneş Başak Burcuna Geçiyor: Yazın rehaveti yerini üretkenliğe bırakıyor. Çalışma hayatı, sağlık, günlük rutinler ve düzen öncelik kazanıyor.

  • 25 Ağustos – Venüs Başak Burcuna Geçiyor: Aşkta romantizm ve gösteriş yerini güvene, sadakate ve kalıcılığa bırakıyor. İlişkilerde mantık da devreye giriyor.

  • 28 Ağustos – Balık Burcunda Dolunay (Parçalı Ay Tutulması): Kadersel kapanışların ve derin yüzleşmelerin zamanı. Mantıktan çok sezgilerin konuşacağı bu tutulmayla birlikte sırlar açığa çıkıyor, ruhumuzu yoran yüklerden arınıp büyük bir şifalanma sürecine giriyoruz.

  • 29 Ağustos – Merkür Başak Burcuna Geçiyor: Plan yapmak, organize olmak, sözleşmeler hazırlamak ve ince detay gerektiren finansal işler için çok verimli bir dönem başlıyor.

Ağustos Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

Ağustos Ayının Enleri: Şans ve Dikkat Günleri

Ağustos 2026, doğru zamanda atılan adımların kalıcı ve çok karlı sonuçlar doğuracağı güçlü bir ay.

  • En Şanslı Günler (12 Ağustos ve 23-25 Ağustos): 12 Ağustos'taki Venüs-Jüpiter üçgeni para ve aşk kapılarını ardına kadar açarken; 23-25 Ağustos dönemi yeni iş, yeni ev, sağlam bir ilişki ve uzun vadeli yatırımlar için yılın en verimli zamanlarını müjdeliyor.

  • Dikkat Edilmesi Gereken Günler (9 Ağustos ve 29 Ağustos): 9 Ağustos'taki Balık Dolunayı gerginliklere, ani ayrılıklara ve dostluklarda kırılmalara gebe. 29 Ağustos sonrası ise Merkür etkisiyle küçük detaylara gereğinden fazla takılmak ve ilişkilerde acımasızca eleştirel olmak gereksiz krizler yaratabilir.

Ağustos 2026 Burç Yorumları: Sizi Neler Bekliyor?

Ağustos 2026 Burç Yorumları: Sizi Neler Bekliyor?
  • Koç

Başak Tutulması ile iş ve sağlık rutinlerin tamamen yenileniyor; kariyerde o beklediğin kadersel sıçrama nihayet kapıda. Balık Dolunayı sosyal çevrendeki 'sahte dostları' elerken, Aslan'daki Venüs aşkta seni sahnenin en önüne davet ediyor. Parada ise ay sonuna doğru zeka ve mantık kazanacak!

  • Boğa

Sahne sırası sende; aşk, tutku ve yaratıcılık zamanı! Başak Tutulması kalbini çalacak yepyeni bir aşkı veya ses getirecek dev bir projeyi müjdeliyor. 12 Ağustos'taki Venüs-Jüpiter açısı cüzdanını sürpriz şekilde doldururken, kariyerdeki terfin sadece an meselesi.

  • İkizler

Ev ve yuva alanında kadersel imzalar atılıyor; ani bir taşınma veya karlı bir gayrimenkul yatırımı gündemine düşebilir. Balık Dolunayı vizyonunu genişletirken yurt dışı ve eğitim fırsatları hız kazanıyor. Ay sonu aşkta yüzeysellik bitiyor, derin ve güven veren bir dönem başlıyor.

  • Yengeç

Zihnin adeta zehir gibi çalışıyor! Başak Tutulması sana çok karlı sözleşmeler, yeni fikirler ve vizyoner projeler getiriyor. Ayın ilk yarısı Aslan etkisiyle lüks hediyeler ve ateşli flörtler rüzgarı eserken, Balık Dolunayı tüm finansal krizlerini tek kalemde çözmeni sağlayacak.

  • Aslan: Zirvenin tek sahibi sensin! Venüs burcunda sana altın çağını yaşatırken, aşkta bütün kuralları sen koyuyorsun. Asıl bomba ise para evinde patlayan Başak Tutulması; yepyeni bir gelir kapısı, büyük bir zam ve karlı bir yatırımla hayat standardın tamamen değişiyor.

  • Başak:

eni bir hayatın ilk günü başlıyor! Burcundaki dev tutulma seni baştan aşağı yeniliyor; imajın, kariyerin ve aşk hayatın 'sil baştan' ve çok güçlü yazılıyor. Ay sonu Venüs'ün de burcuna geçmesiyle aşkı, parayı ve başarıyı bir mıknatıs gibi kendine çekeceksin.

  • Terazi

İç dünyanda adeta küllerinden doğuyorsun. Başak Tutulması arkandan çevrilen işleri gün yüzüne çıkarıp gizli düşmanları temizliyor. Mars'ın (6 Ağustos) burcuna geçişi sana muazzam bir cesaret verirken, 12 Ağustos civarı karlı bir teklifle cebin dolacak. Aşkta tutku patlamalarına hazır ol!

  • Akrep

Sosyal çevren ve hedeflerin tamamen kabuk değiştiriyor. Başak Tutulması sana para kazandıracak güçlü projeler ve vizyoner dostlar sunuyor. 12 Ağustos civarı kalbini hızlandıracak kadersel bir aşk kapıyı çalabilir, bu fırsatları sakın kaçırma!

  • Yay

Kariyerde fırsatların altın tepside sunulduğu o büyük dönemdesin! Başak Tutulmasıyla terfi, yeni bir iş veya tamamen karlı bir sektör değişikliği yaşıyorsun. Finansal krizleri Balık Dolunayı ile akıllıca aşarken, yurt dışı veya seyahat bağlantılı yeni bir aşka yelken açabilirsin.

  • Oğlak

Sınırları aşıp vizyonunu büyütüyorsun! Başak Tutulması; yurt dışı, eğitim ve ticarette sana muazzam şans kapıları aralıyor. Balık Dolunayı bütçendeki açıkları kapatmanı sağlarken, ay sonu tam da aradığın o 'mantıklı ve güvenilir' aşka şiddetle çekileceksin.

  • Kova 

Zincirleri kırma ve küllerinden doğma vakti! Balık burcundaki Dolunay toksik olan, enerjini emen her şeyi hayatından söküp atıyor. Başak Tutulması ise beklediğin o yüklü parayı (miras, kredi, prim) hesabına yatırıyor. Aşkta tutku, sürprizlerle yeniden alevleniyor.

  • Balık

Evlilik ve ortaklıklarda imza zamanı geldi! Başak Tutulması, hayatını değiştirecek kadersel bir evlilik teklifi veya dev bir iş ortaklığı getiriyor. Kariyerinde sezgilerinle başarıyı yakalarken, Balık Dolunayı geçmişin tüm ruhsal yüklerinden arınmanı sağlayacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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