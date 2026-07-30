Kadın Hastalığı Sanılıyordu... 46 Yaşındaki Adam İki Memesini Aldırdı

Akman, erkeklerde meme kanserinin nadir görülmesine rağmen hastalığın önemsenmesi gerektiğini dile getirdi. Erkeklerin kendi vücutlarını kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Akman, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Erkeklerde aslında biliyor musunuz, bunu araştırdım ben; bayanlara göre ölüm oranı erkeklerde yüzde 90 daha fazla. Bayanların avantajı tedavi, hormonlarından dolayı tedavi süreçleri uzun ama iyileşme süreçleri çok fazla. Erkeklerde erken teşhis olmadığı zaman, koltuk altı ve lenf bezlerine geçtiğinde geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Ve ölüm oranı gerçekten de.

Tamam, erkeklerde çok nadir görünüyor ama bunun sebebi erkeklerin bayanlar gibi duyarlı olmamasından kaynaklanıyor. Ama eğer bizler sürekli 2 günde bir, günde bir banyo yapıyoruz değil mi? Banyo yaparken eğer şu şekilde ovunurken şu meme uçlarında şey ederseniz, orada herhangi bir farklılığı anlayabilirsiniz. Çünkü ben o şekilde fark ettim ve ağrı, sızım yokken geldim. Ama biz erkekler bunları bazen umursamıyoruz. Yani kolay, zor bir şey değil. 5 dakika ovunurken şu şekilde meme uçlarını ve şu şekilde ovulduğunda eğer orada farklı bir şey hissettiklerinde doktora gitmelerinde fayda var. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Benimki de o şekilde oldu.'