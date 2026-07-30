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Kadın Hastalığı Sanılıyordu... 46 Yaşındaki Adam İki Memesini Aldırdı

Kadın Hastalığı Sanılıyordu... 46 Yaşındaki Adam İki Memesini Aldırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 16:35
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Tekirdağ'da yaşayan 54 yaşındaki İlyas Akman, 2018 yılında meme kanseri teşhisi aldı. Toplumda 'kadın hastalığı' olarak bilinen meme kanserine yakalanan Akman, erken teşhisle hayata tutundu. Kanser riskine karşı iki memesini aldıran Akman, sol göğsünde fark ettiği kitleyle hayatını değiştirdi.

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Banyo sırasında eline gelen kitlenin ardından hastanenin yolunu tuttu. İlyas Akman'a meme kanseri teşhisi konuldu.

Banyo sırasında eline gelen kitlenin ardından hastanenin yolunu tuttu. İlyas Akman'a meme kanseri teşhisi konuldu.

Her şey İlyas Akman'ın rutin duş esnasında sol göğsünde bir sertlik hissetmesiyle başladı. Herhangi bir ağrı veya sızı hissetmemesine rağmen durumun normal olmadığını fark eden Akman, vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurdu. Yapılan mamografi, ultrason ve biyopsi tetkiklerinin ardından Akman'a meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin konulmasının üzerinden bir hafta bile geçmeden ameliyat masasına yatan Akman, başarılı geçen operasyonun ardından 4 aylık yoğun bir kemoterapi sürecini tamamladı.

Riske karşı iki memesini de aldırdı.

Riske karşı iki memesini de aldırdı.

Kemoterapinin ardından ailesiyle birlikte genetik test yaptırdıklarını belirten Akman, genetik yatkınlık tespit edilmesi üzerine herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen diğer memesini de aldırdığını söyledi. Akman, şöyle konuştu:

'Kemoterapiden sonra genetik testleri yaptırdık ailece. Ailede genetik çıktığı için bu sefer 1 yıl sonra sağ tarafı aldırmak zorunda kaldım. Çünkü şu an orada bir problem yoktu ama tekrar aynı sorunu yaşamamak için, aynı tedavi sürecini, tekrar kemoterapileri yeniden sil baştan yapmamak için sağ tarafı da aldırdık. Bu genetik şey de çıktıktan sonra ailemde kız kardeşimde de genetik çıktı. 3 sene sonra kız kardeşim de aynı rahatsızlığa yakalanınca o da tedavisine devam etti. Şu an o da gayet sağlıklı, ben de sağlıklıyım. Şu anda 6 ayda bir kontrollerime geliyorum, her şey yolunda.'

Meme kanseri erkeklerde nadir görülüyor. Akman, erkeklerin vücutlarını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Meme kanseri erkeklerde nadir görülüyor. Akman, erkeklerin vücutlarını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Akman, erkeklerde meme kanserinin nadir görülmesine rağmen hastalığın önemsenmesi gerektiğini dile getirdi. Erkeklerin kendi vücutlarını kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Akman, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Erkeklerde aslında biliyor musunuz, bunu araştırdım ben; bayanlara göre ölüm oranı erkeklerde yüzde 90 daha fazla. Bayanların avantajı tedavi, hormonlarından dolayı tedavi süreçleri uzun ama iyileşme süreçleri çok fazla. Erkeklerde erken teşhis olmadığı zaman, koltuk altı ve lenf bezlerine geçtiğinde geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz. Ve ölüm oranı gerçekten de. 

Tamam, erkeklerde çok nadir görünüyor ama bunun sebebi erkeklerin bayanlar gibi duyarlı olmamasından kaynaklanıyor. Ama eğer bizler sürekli 2 günde bir, günde bir banyo yapıyoruz değil mi? Banyo yaparken eğer şu şekilde ovunurken şu meme uçlarında şey ederseniz, orada herhangi bir farklılığı anlayabilirsiniz. Çünkü ben o şekilde fark ettim ve ağrı, sızım yokken geldim. Ama biz erkekler bunları bazen umursamıyoruz. Yani kolay, zor bir şey değil. 5 dakika ovunurken şu şekilde meme uçlarını ve şu şekilde ovulduğunda eğer orada farklı bir şey hissettiklerinde doktora gitmelerinde fayda var. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Benimki de o şekilde oldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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