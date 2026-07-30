İyiliğin Yüzleri: Dünyayı Kurtardığına İnandığımız İnsanların Hikayesi

Bunu yaparken oldukça kişisel bir sebebi vardı. İkinci Dünya Savaşı’nın son kışında, Hollanda’da yaşanan büyük kıtlıkta Hepburn henüz genç bir kızdı ve açlıktan neredeyse ölüyordu. O dönemde lale soğanı ve ısırgan otu yiyerek hayatta kalmaya çalışan Hepburn, besinsiz kaynaklı anemi ve solunum rahatsızlıkları geçirmişti. Ömrü boyunca taşıdığı sağlık izleri o açlıktan kalmaydı. Onu o günlerde ayakta tutan yardım kuruluşlarından biri de UNICEF'in öncülüydü. Yani Hepburn, çocuklara uzattığı eli, bir zamanlar kendisine uzanmış elin borcu olarak görüyordu.

Elçi olur olmaz Etiyopya’ya, kuraklık ve iç savaşın yol açtığı korkunç kıtlığın ortasına gitti. Hatta çocuk felci aşı projesi için Nisan 1988’de Türkiye’ye de geldi. Venezuela’da kadın eğitimini, Ekvador’da sokak çocuklarını, Bangladeş’te okulları, Sudan’da mülteci kamplarını gezdi. Onu farklı kılan gittiği bölgelerdeki çocukları kucağına alması, annelerin ellerini öpmesiydi. 1992’de kanserle savaşırken bile son ziyaretlerini yaptı. O yıl ABD’nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı aldı. 1993’te vefat etti.

Onun ardından, bir yıldızın iyiliğe yüz olması model hâline geldi. Tabi her modelin, taklitleri ve istismarları olur.

Fotoğraf kredi: Harika Dural tarafından temin edilmiştir UNICEF Türkiye