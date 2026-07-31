Psikolojiye Göre Başımıza Üzücü Bir Şey Geldiğinde Neden Sessizleşiriz?

Büyük bir hayal kırıklığı, yas ya da travmatik bir olay sonrasında insanlar sosyal etkileşimlerini azaltabilir. Bunun nedeni başkalarından uzaklaşmak istemeleri değil, yaşadıkları duyguları önce kendi içlerinde anlamlandırmaya ihtiyaç duymalarıdır.

Duygular bazen kelimelerden daha hızlı gelir

Üzüntü, şaşkınlık ve stres aynı anda yaşandığında zihin bunların hepsini işlemekte zorlanabilir. Bu yüzden birçok insan 'Ne hissediyorum ben de bilmiyorum.' demeye başlar. Uzmanlara göre konuşamamak her zaman duygusuzluk anlamına gelmez; tam tersine, hissedilen duyguların yoğunluğunun bir göstergesi olabilir.

Sessizleşmek enerjiyi korumanın da bir yolu

Yoğun stres yalnızca zihni değil, bedeni de etkiler. Kortizol gibi stres hormonlarının yükselmesi kişiyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorabilir. Böyle dönemlerde sohbet etmek, mesajlaşmak ya da sosyal ortamlarda bulunmak normal zamana göre daha fazla enerji gerektirir. Bu nedenle birçok kişi farkında olmadan yalnız kalmayı tercih eder.

Ancak sessizlik sonsuza kadar sürmemeli

Uzmanlar, üzücü bir olayın ardından kısa süreli içe kapanmanın normal olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum haftalar boyunca devam ediyor, kişinin işini, ilişkilerini ve günlük yaşamını etkilemeye başlıyorsa profesyonel destek alınması öneriliyor. Çünkü duyguları tamamen bastırmak, uzun vadede kaygı ve depresyon riskini artırabiliyor.