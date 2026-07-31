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Psikolojiye Göre Başımıza Üzücü Bir Şey Geldiğinde Neden Sessizleşiriz?

Psikolojiye Göre Başımıza Üzücü Bir Şey Geldiğinde Neden Sessizleşiriz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 10:23
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Üzücü bir haber aldığınızda ya da hayatınızı sarsan bir olay yaşadığınızda içinizden kimseyle konuşmak gelmiyorsa yalnız değilsiniz. Bazı insanlar böyle anlarda duygularını hemen paylaşırken, bazıları ise sessizleşmeyi tercih eder; telefonlara çıkmaz, mesajlara cevap vermez ve kendi içine çekilir. Dışarıdan bakıldığında bu durum ilgisizlik ya da soğukluk gibi algılanabilse de psikolojiye göre sessizleşmek, beynin yoğun duygusal yük karşısında verdiği en doğal tepkilerden biridir. Peki, canımız yandığında neden konuşmak yerine sessiz kalmayı seçiyoruz?

Kaynak: https://health.clevelandclinic.org/wh...
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Hayat bazen tek bir telefonla, tek bir haberle ya da tek bir cümleyle değişebilir. Böyle anlarda bazı insanlar ağlayarak rahatlarken, bazıları öfkelenir.

Ancak pek çok kişi de farkında olmadan sessizleşir; mesajlara geç cevap verir, kimseyle konuşmak istemez ve kendi içine çekilir. Dışarıdan bakıldığında bu durum ilgisizlik ya da soğukluk gibi algılansa da psikolojiye göre sessizleşmek, beynin yoğun duygusal yük karşısında verdiği en doğal tepkilerden biridir.

Beynimiz yoğun duygular karşısında konuşmak yerine durmayı seçebiliyor

Beklenmedik ve sarsıcı olaylar yaşandığında beynin tehdit algısından sorumlu bölgesi olan amigdala hızla devreye girer. Bu sırada mantıklı düşünme, karar verme ve konuşmayı planlama süreçlerinden sorumlu prefrontal korteks geçici olarak daha az aktif çalışabilir. Bu nedenle kişi ne hissettiğini anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanabilir. Psikologlara göre bu sessizlik, duyguların yoğunluğundan kaynaklanan geçici bir durumdur.

Psikoloji literatüründe "duygusal geri çekilme" olarak tanımlanan bu tepki, kişinin kendisini yeni bir duygusal yükten koruma çabasıdır.

Psikoloji literatüründe "duygusal geri çekilme" olarak tanımlanan bu tepki, kişinin kendisini yeni bir duygusal yükten koruma çabasıdır.

Büyük bir hayal kırıklığı, yas ya da travmatik bir olay sonrasında insanlar sosyal etkileşimlerini azaltabilir. Bunun nedeni başkalarından uzaklaşmak istemeleri değil, yaşadıkları duyguları önce kendi içlerinde anlamlandırmaya ihtiyaç duymalarıdır.

Duygular bazen kelimelerden daha hızlı gelir

Üzüntü, şaşkınlık ve stres aynı anda yaşandığında zihin bunların hepsini işlemekte zorlanabilir. Bu yüzden birçok insan 'Ne hissediyorum ben de bilmiyorum.' demeye başlar. Uzmanlara göre konuşamamak her zaman duygusuzluk anlamına gelmez; tam tersine, hissedilen duyguların yoğunluğunun bir göstergesi olabilir.

Sessizleşmek enerjiyi korumanın da bir yolu

Yoğun stres yalnızca zihni değil, bedeni de etkiler. Kortizol gibi stres hormonlarının yükselmesi kişiyi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorabilir. Böyle dönemlerde sohbet etmek, mesajlaşmak ya da sosyal ortamlarda bulunmak normal zamana göre daha fazla enerji gerektirir. Bu nedenle birçok kişi farkında olmadan yalnız kalmayı tercih eder.

Ancak sessizlik sonsuza kadar sürmemeli

Uzmanlar, üzücü bir olayın ardından kısa süreli içe kapanmanın normal olduğunu belirtiyor. Ancak bu durum haftalar boyunca devam ediyor, kişinin işini, ilişkilerini ve günlük yaşamını etkilemeye başlıyorsa profesyonel destek alınması öneriliyor. Çünkü duyguları tamamen bastırmak, uzun vadede kaygı ve depresyon riskini artırabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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