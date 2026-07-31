Psikolojiye Göre Başımıza Üzücü Bir Şey Geldiğinde Neden Sessizleşiriz?
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Kaynak: https://health.clevelandclinic.org/wh...
Üzücü bir haber aldığınızda ya da hayatınızı sarsan bir olay yaşadığınızda içinizden kimseyle konuşmak gelmiyorsa yalnız değilsiniz. Bazı insanlar böyle anlarda duygularını hemen paylaşırken, bazıları ise sessizleşmeyi tercih eder; telefonlara çıkmaz, mesajlara cevap vermez ve kendi içine çekilir. Dışarıdan bakıldığında bu durum ilgisizlik ya da soğukluk gibi algılanabilse de psikolojiye göre sessizleşmek, beynin yoğun duygusal yük karşısında verdiği en doğal tepkilerden biridir. Peki, canımız yandığında neden konuşmak yerine sessiz kalmayı seçiyoruz?
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Hayat bazen tek bir telefonla, tek bir haberle ya da tek bir cümleyle değişebilir. Böyle anlarda bazı insanlar ağlayarak rahatlarken, bazıları öfkelenir.
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Psikoloji literatüründe "duygusal geri çekilme" olarak tanımlanan bu tepki, kişinin kendisini yeni bir duygusal yükten koruma çabasıdır.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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