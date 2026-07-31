"Kapıyı Kilitledim mi?" Diye Geri Dönen 4 Burç

Detayların ustası olan Başak burcu, yöneticisi Merkür'ün etkisiyle hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayı sevmez. Kapıyı kilitlediğini bilse bile zihni birkaç dakika sonra 'Yeterince kilitledim mi?' sorusunu ortaya atabilir.

Bu yüzden anahtarı çevirdikten sonra bir kez daha kontrol etmek onun için alışkanlıktan çok iç huzur meselesidir. Hatta bazen asansöre binmeden son bir kez kapı kolunu yoklaması bile kimseyi şaşırtmaz.

Bir de sır vermek gerekirse, bazen onlarca kat yukarıdaki eve asansörsüz bile yeniden çıkabilir!