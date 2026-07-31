"Kapıyı Kilitledim mi?" Diye Geri Dönen 4 Burç
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Tam kapıdan çıkarken “Ocağı kapattın mı?”, “Ütünün fişini çektin mi?” diye soran bir tanıdığınız mutlaka vardır. Hatta “Kapıyı kilitledin mi?”, “Anahtar nerede?”, “Telefonu aldın mı?”, “Cüzdan yanında mı?” sorgusu hiç bitmeyen o kişiyle yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz!
Astrolojiye göre bazı burçlar, içleri tamamen rahat etmeden evden çıkamıyor. Güvenlik, kontrol ve detay takıntısı onların doğasında var. İşte kapıyı iki kez kontrol etmeden yoluna devam edemeyen o 4 burç.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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