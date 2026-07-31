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"Kapıyı Kilitledim mi?" Diye Geri Dönen 4 Burç

"Kapıyı Kilitledim mi?" Diye Geri Dönen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 14:37
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Tam kapıdan çıkarken “Ocağı kapattın mı?”, “Ütünün fişini çektin mi?” diye soran bir tanıdığınız mutlaka vardır. Hatta “Kapıyı kilitledin mi?”, “Anahtar nerede?”, “Telefonu aldın mı?”, “Cüzdan yanında mı?” sorgusu hiç bitmeyen o kişiyle yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz! 

Astrolojiye göre bazı burçlar, içleri tamamen rahat etmeden evden çıkamıyor. Güvenlik, kontrol ve detay takıntısı onların doğasında var. İşte kapıyı iki kez kontrol etmeden yoluna devam edemeyen o 4 burç.

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Başak

Başak

Detayların ustası olan Başak burcu, yöneticisi Merkür'ün etkisiyle hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayı sevmez. Kapıyı kilitlediğini bilse bile zihni birkaç dakika sonra 'Yeterince kilitledim mi?' sorusunu ortaya atabilir.

Bu yüzden anahtarı çevirdikten sonra bir kez daha kontrol etmek onun için alışkanlıktan çok iç huzur meselesidir. Hatta bazen asansöre binmeden son bir kez kapı kolunu yoklaması bile kimseyi şaşırtmaz. 

Bir de sır vermek gerekirse, bazen onlarca kat yukarıdaki eve asansörsüz bile yeniden çıkabilir!

Oğlak

Oğlak

Satürn tarafından yönetilen Oğlak burcu ise bitmek bilmeyen bir sorumluluk duygusuyla hareket eder. Onun için evden çıkmak sadece çıkmak değildir; her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmaktır.

Kapıyı iki kez kontrol etmesi panikten değil, 'Sonra keşke demeyeyim.' düşüncesindendir. Çünkü Oğlak, risk almaktansa iki saniye fazladan vakit harcamayı her zaman daha mantıklı bulur.

Üstelik etrafındakileri de kontrol eder; Anahtarı aldın mı? Kimliğin yanında mı? Telefonun, arabanın anahtarları, ütü... Yani her şeyi aklından kontrol eder, bir de size ettirir!

Yengeç

Yengeç

Evinin huzuru Yengeç için her şeyden önemlidir. Ay'ın yönettiği Yengeç burcu, yaşadığı alanla güçlü bir duygusal bağ kurar ve tam da bu yüzden ayrılırken de içinin tamamen rahat olmasını ister.

Tam uzaklaşmışken aklına bir anda kapı gelebilir. Geri dönüp kontrol ettiğinde ise yüzündeki rahatlama ifadesi görülmeye değerdir. Çünkü onun için mesele kilit değil, güven hissidir. 

Yani onun kapıyı sıkı sıkıya kapatma arzusu riskleri ortadan kaldırma değil de güven ve huzur arayışıdır!

Akrep

Akrep

Akrep burcu da kolay kolay hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Zira yönetici gezegenleri Plüton ve Mars, Akrep burcuna güçlü bir kontrol isteği ve yüksek sezgiler kazandırır.

Tam da bu yüzden içinden gelen küçücük bir 'Acaba?' sesi bile geri dönmesine yetebilir. Kapıyı tekrar kontrol ettikten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Hatta yağmur yağacak dediğinizde, arabanın camlarını da evin pencerelerini de kontrol etmek için hemen harekete geçer. Çünkü Akrep için tedbir almak, gereksiz evham değil; oyunu garantiye almaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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