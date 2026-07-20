İstanbul'da Köprüye Çarpan Tur Teknesinden Denize Düşen Personel Hayatını Kaybetti: Görüntüler Ortaya Çıktı
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Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Denizde arama çalışmaları başlatan ekipler Konya'nın cesedini buldu. Tur teknesinin köprü ayağına çarpma anı ve Yasin Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan tekne kaptanı Mehmet P. ise gözaltına alındı.
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi.
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Tur teknesinin köprünün ayağına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekne köprü ayağına çarparken, Yasin Konya'nın düştüğü anlar yer aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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