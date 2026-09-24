article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın Yıllar İçindeki Değişimi Şaşkına Çevirdi

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın Yıllar İçindeki Değişimi Şaşkına Çevirdi

Kemal Sunal Kapıcılar Kralı
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 14:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram karakterine hayat veren çocuk yıldız Soner Yağız'ın son hali gündem oldu. Yıllar önce ekranlara damga vuran genç oyuncunun bugünkü hali görenleri şaşırttı. Sabah'ın haberine göre, Soner Yağız'ın değişimi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/gunay...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Babasına yardım eden İbram'ın filmdeki replikleri hafızalara kazındı.

Babasına yardım eden İbram'ın filmdeki replikleri hafızalara kazındı.

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan replikleriyle hatırlanan İbram karakteri, izleyicilerin gönlünde ayrı bir yere sahip. 'İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder' ve 'Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş...' gibi diyaloglar, yıllar sonra bile ekrana geldiğinde kahkahalara boğuyor.

Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Soner Yağız'ın son hali merak konusu oldu. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan ünlü ismi tanımak neredeyse imkansız hale geldi.

Soner Yağız, filmde kız kardeşini oynayan Banu Bolaman ile yıllar sonra bir araya geldi.

Soner Yağız, filmde kız kardeşini oynayan Banu Bolaman ile yıllar sonra bir araya geldi.

Yeşilçam ünlülerini ve mekanlarını bulup sosyal medyada paylaşan oyuncu Doğan Güneş, geçtiğimiz yıllarda Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşini bir araya getirdi. Kemal Sunal'ın filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman, filmin çekildiği apartmanın önünde buluştu.

İkilinin bir araya geldiği anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Ekrana gelen tekrarlarıyla hâlâ kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı ve kız kardeşinin son hali, izleyicileri duygulandırdı.

Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen tekrarlarıyla ekranlarda yerini koruyor.

Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen tekrarlarıyla ekranlarda yerini koruyor.

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin rol aldığı Kapıcılar Kralı, sinema dünyasında unutulmaz yapımlar arasına girdi. Filmin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken, senaryosu ise usta kalem Umur Bugay tarafından yazılmıştı.

1976 yılında çekilen Kapıcılar Kralı, aradan geçen yıllara rağmen izleyicisini güldürmeye devam ediyor. Soner Yağız'ın son hali görenleri hayrete düşürürken, film hâlâ televizyon ekranlarında tekrarlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın