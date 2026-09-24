Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın Yıllar İçindeki Değişimi Şaşkına Çevirdi

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan replikleriyle hatırlanan İbram karakteri, izleyicilerin gönlünde ayrı bir yere sahip. 'İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder' ve 'Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş...' gibi diyaloglar, yıllar sonra bile ekrana geldiğinde kahkahalara boğuyor.

Şimdilerde 50'li yaşlarında olan Soner Yağız'ın son hali merak konusu oldu. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan ünlü ismi tanımak neredeyse imkansız hale geldi.