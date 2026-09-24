Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı Soner Yağız'ın Yıllar İçindeki Değişimi Şaşkına Çevirdi
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/gunay...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram karakterine hayat veren çocuk yıldız Soner Yağız'ın son hali gündem oldu. Yıllar önce ekranlara damga vuran genç oyuncunun bugünkü hali görenleri şaşırttı. Sabah'ın haberine göre, Soner Yağız'ın değişimi sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Kaynak: Sabah
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Babasına yardım eden İbram'ın filmdeki replikleri hafızalara kazındı.
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Soner Yağız, filmde kız kardeşini oynayan Banu Bolaman ile yıllar sonra bir araya geldi.
Kapıcılar Kralı, aradan geçen 47 yıla rağmen tekrarlarıyla ekranlarda yerini koruyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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